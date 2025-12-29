יום שני, 29.12.2025 שעה 23:28
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

קטש אחרי הניצחון: לא כל יום ייכנסו הכדורים ככה

מאמן הצהובים שמח אך הרגיע מעט לאחר ה-82:116 על קריית אתא: "צריך יותר יציבות הגנתית". על המשחקים הקרובים: "לא פשוט". קלארק: "אני במקום טוב"

|
עודד קטש (לילך וויס-רוזנברג)
עודד קטש (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי תל אביב בתקופה פשוט נהדרת. אחרי פתיחת העונה הלא פשוטה שלה בלשון המעטה, הערב (שני), היא רשמה כבר ניצחון תשיעי רצוף בכל המסגרות, כשהביסה בחוץ 82:116 את עירוני קריית אתא. בסיום המשחק, מאמן הצהובים, עודד קטש, דיבר. 

על התוצאה נגד קריית אתא: “אנחנו משחקים יותר טוב. שיחקנו נכון, יש לנו יותר המשכיות בהתקפה. הגנתית, רבע ראשון ספגנו 30 נקודות, אבל אחרי זה היינו יותר מרוכזים”.

הסיטואציה החיובית של הקבוצה: “כן, זו תקופה. לא כל יום יכנסו לנו הכדורים ככה, צריך יותר יציבות הגנתית. לנצח זה תמיד כיף. היו לנו הרבה קשיים, היום ניסינו לשמור על ליף ומרסיו כמה שיותר. הפנים קדימה. צריכים להיות מוכנים. אנחנו יוצאים לסדרת משחקי חוץ ביורוליג, לא פשוט”.

גם ג’ימי קלארק התראיין בסיום: “אני במקום טוב וגם הקבוצה, מאחל שנמשיך את התהליך. זה מרגיש מעולה. כולם משחקים ביחד. אני מרגיש נהדר, אני מאמין במה שהמאמן אומר לי לעשות. ללכת ככה לשנה החדשה זה חשוב, אנחנו רוצים להמשיך לבנות את מה שקורה פה”.

גג'ימי קלארק (IMAGO)

על באיירן מינכן והאתגרים הצפויים ביורוליג: “כל משחק הוא אתגר. אנחנו צריכים לצעוד קדימה ולהביא אנרגיה”.

החגיגה עם החולצות על הספסל: “אנחנו התחלנו את זה כקבוצה. זה צחוקים שאנחנו עושים ביחד”. 

