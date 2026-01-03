"אם לא הייתי מאמין - לא הייתי עושה את הצעד"

בשקט בשקט, ניקיטה סטויאנוב הוא אחד הליגיונרים הישראלים היותר בכירים בשנה הנוכחית. לאחר שלא קיבל מספיק צ'אנסים במדי המועדון בו גדל מכבי נתניה, הבלם בן ה-20 פרס כנפיים בקיץ ועבר לדינמו בוקרשט הרומנית באמצעות סוכניו גלעד קצב ואדם קידן כדי לפתח קריירה מעבר לים.

אולי לא רבים האמינו, אך באופן כמעט מיידי, הוא הצליח לתפוס מקום של קבע בהרכב של ז'ליקו קופיץ' המאמן הקרואטי ולפני מספר שבועות, הוא אף נבחר לנבחרת המחזור בתקשורת המקומית. האימפריה הרומנית, יצאה לפגרת החורף כשהיא מדורגת במקום הרביעי, רק שתי נקודות מהמוליכה קראיובה וההגנה, היא השנייה בטיבה בליגה המקומית.

בשבועות האחרונים פרסמנו כאן על ההתעניינות בו לקראת העונה הבאה וסעיף השחרור שבו הוא מחזיק אשר יקל על המעבר, כאשר בימים אלו סטויאנוב הגיע לחופשת מולדת עד אשר תחזור הליגה לפעילות לאחר החורף הלא פשוט, לקראת סוף חודש ינואר.

ניקיטה סטויאנוב (IMAGO)

בראיון מיוחד ל-ONE, הוא מדבר על חצי העונה הראשונה מעבר לים: ההשתלבות המהירה, הפרסומים על ההתעניינות בו והצעד הבא, החלום להיות שחקן הרכב בנבחרת ישראל, הפרידה ממכבי נתניה וההבדלים בין הליגה הרומנית לישראלית.

הופתעת מפתיחת העונה הכל כך טובה?

"האמת היא שלא הופתעתי. אני עובד קשה מאוד ועדיין עובד כדי להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי בכל יום. גם מבחינה קבוצתית, אנחנו שואפים להגיע הכי גבוה שאפשר ומאמינים בלב שלם שאנחנו מסוגלים לעשות את זה"

מה כל כך עובד לך שם?

"אני חושב שהיכולת שלי היא שילוב של העבודה הקשה יחד עם הביטחון והאמונה שאני מקבל מהצוות, מהשחקנים ומהקהל. כמובן שתמיד יש איך להשתפר ואני אמשיך לעבוד קשה כדי להתקדם בכל יום ואני שמח שאני יכול להחזיר להם על המגרש".

אדם קידן, גלעד קצב וניקיטה סטויאנוב (פרטי)

ספר על הקבוצה, העונה והמטרות.

"המטרה הראשונה היא להבטיח את המקום בפלייאוף העליון ומשם לרוץ הכי רחוק שאפשר. ברומניה הנקודות מקוזזות ב-50% בכניסה לפלייאוף, מה שהופך את הפערים לצמודים מאוד. כל משחק שם הופך להיות כמו גמר גביע”.

אתה בקשר טוב עם סטיפה פריצה? מדברים על ישראל ועל מכבי?

"כן, האמת היא שאנחנו בקשר מצוין. סטיפה הוא אחד החברים הקרובים ביותר שלי שם. הוא עוזר לי המון ומדבר איתי הרבה על ישראל ועל מכבי תל אביב ועל התקופה שהייתה לו שם. הוא תמיד מתעניין ושואל על הליגה ואפילו הוא יודע לבד דברים. הוא מספר שהוא נהנה לשחק במכבי ת”א ובמיוחד בישראל".

סטיפה פריצה (רדאד ג'בארה)

מה עושים לך הדיבורים עכשיו בתקשורת על התעניינות ומכירה?

"בכנות, אני מנסה להתייחס כמה שפחות לשמועות ולהתעניינות מסביב. אני מרוכז בכאן ועכשיו. ממש טוב לי בדינמו ואני נותן לאנשים הרלוונטיים לטפל בדברים האלה. כרגע אני רוצה להישאר, להתפתח ולגדול כשחקן במועדון, כי אני מרגיש שזה המקום הנכון עבורי. כשיגיע הרגע הנכון להתקדם, אחשוב מה הכי נכון לי אבל כרגע זה לא הזמן לחשוב על זה".

איך הליגה הרומנית ביחס לישראלית בתור השוואה? מהן ההבדלים?

"ההבדל המרכזי הוא שלדעתי הליגה הרומנית תחרותית יותר. יש כאן חמש או שש קבוצות שצמודות מאוד אחת לשנייה, ואי אפשר לדעת מי תסיים בפלייאוף ומי תתפוס את המקומות הראשונים. יש פה גם את שיטת הקיזוז שרק מוסיפה לרמת המתח והתחרותיות והופכת את המשחקים למשמעותיים יותר עד הרגע האחרון. אם דינמו בוקרשט הייתה משחקת בליגת העל, היא בטוח הייתה ממוקמת בצמרת".

ניקיטה סטויאנוב בנתניה (עמרי שטיין)

איך החיים ברומניה? מה שונה?

"קודם כל מזג האוויר (צוחק). לשחק בטמפרטורות מתחת לאפס זה משהו שלא הייתי רגיל אליו. מעבר לזה, יש את האתגר המנטלי של כל שחקן שיוצא לשחק בחו"ל: אתה לבד במדינה זרה, רחוק מהבית, וזה ללא ספק דורש חוסן אחר וזה אתגר שמחזק אותי. המנטליות היא גם אחרת: יש פעמים שאנחנו יום שלם במתחם ונמצאים על המגרש שעתיים ואפילו שעתיים וחצי".

ניקיטה סטויאנוב, אדם קידן וגלעד קצב (פרטי)

איך הקשר עם הצוות המקצועי? מדברים איתך?

"הצוות המקצועי מאוד אוהב אותי ומרוצה מהתרומה שלי, אבל באותה נשימה הם דוחפים אותי לא להוריד את הרגל מהגז. הם רוצים שאעבוד קשה יותר ואשתפר מיום ליום, והם עוזרים לי בזה מאוד בכל רגע אם זה במגרש ואם זה מחוץ למגרש בקטעי וידאו והרבה שיחות".

מעכל שבשנה אחת מבלם יחסית אנונימי הפכת לליגיונר בכיר? היית מאמין?

"אם לא הייתי מאמין בדרך הזו, לא הייתי עושה את הצעד הזה מלכתחילה. המשפחה והקרובים אליי תמכו בי בכל רגע, ואני שמח לראות שההשקעה משתלמת".

ההשקעה משתלמת. סטויאנוב (IMAGO)

אם נחזור לקיץ. מה היה על השולחן? היו דיבורים גם על מכבי ת"א וכו', היו עוד הצעות?

"היו הצעות מקבוצות גדולות בישראל וגם אופציות בחו"ל, למשל מאוסטריה. בסופו של דבר, אני שמח מאוד על הבחירה שעשיתי בדינמו. קודם כל הם הראו לי שהם מאוד רוצים אותי והרגשתי שזה המקום הנכון בשבילי. בנוסף הרגשתי מוכן לצאת לשחק בחו"ל ואני חושב שפה אני יכול להתקדם יותר בתור שחקן".

זומנת גם לנבחרת הבוגרת להופעה אחת, כרגע אתה בנבחרת הצעירה. מה השלב הבא?

"המטרה הגדולה היא להגשים את החלום ולרשום הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת. אני אעשה הכול ואהיה מוכן בכל רגע כדי להיות שם. זה חלום להיות חלק מהסגל בקמפיין הבא, אבל לפני כן יש לנו משימה חשובה עם הנבחרת הצעירה במרץ. אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות שם משהו גדול".

ספר קצת על הניצחון על נבחרת הולנד הצעירה. הופתעת?

"לא הופתענו בכלל, הרגשנו את האמונה והביטחון שהצוות החדיר בנו וגם אנחנו השחקנים האמנו שאנחנו מנצחים את זה. אני באמת חושב שיש סגל וצוות שיכולים להגיע רחוק ולעשות את הצעד הזה".

סטויאנוב במהלך המשחק מול הולנד (IMAGO)

אתה חושב שנתניה מצטערת שלא המשכת?

"אני לא חושב שמצטערת זה המונח הנכון. בסופו של דבר שיחקתי שם חצי עונה, הם נתנו לי את הבמה להראות את היכולות שלי וזה מה שהוביל אותי למקום שאני נמצא בו היום. הייתה לי הזדמנות לצאת לאירופה בשנה האחרונה של החוזה, הרגשתי מוכן, לקחתי את זה בשתי ידיים ואני שמח על ההחלטה הזאת".

איך אתה רואה את העונה שלהם עד עכשיו?

"אני עוקב אחריהם, הם עושים עונה טובה מאוד ואני חושב שהם אפילו יכולים להגיע גבוה יותר,יש להם סגל מצוין ומגיע להם להיות בטופ".

מה החלום הגדול שלך?

"השאיפה היא להיות שחקן קבוע בנבחרת ישראל ולשחק באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה".