יעד מסקרן: האתגר הדרומי החדש של בר כהן

בר כהן מתחיל באתגר חדש בקריירת האימון, זאת לאחר שמונה היום (שני) למאמנה של הפועל הרצליה בנוער, שעברה העונה למחוז הדרומי של הליגה הלאומית, אחרי שבע עונות רצופות במחוז הצפוני. הקבוצה החלה את העונה עם המאמן ערן דורון, ממנו נפרדה לפני כחודשיים וחצי.

בפרק הזמן הזה, אימנו את הרצליה המנהל המקצועי של החטיבה העליונה, מעיין נגב, ואדי כצנלסון, מאמן קבוצת נערים א', שהצליחו לייצב את מצבה של הקבוצה, שמדורגת במקום ה-11 בטבלה, כשהיא מקדימה בפער של ארבע נקודות את מכבי באר שבע, שמדורגת מתחת לקו האדום.

בשבת הקרובה, תתארח הקבוצה למשחק חוץ מול שמשון "פזטל" ת"א, שמדורגת במרכז הטבלה ומקדימה אותה בפער של שבע נקודות, בתקווה לקטוע רצף של ארבעה הפסדים וחמישה משחקים ללא ניצחון.

בר כהן נחשב לאחת מהדמויות המזוהות ביותר עם המחוז הצפוני בליגה הלאומית לנוער. הוא אימן בשליש הראשון את העולה החדשה, מ.ס קריית ים, והוביל אותה להשתלבות מוצלחת בעונתה הראשונה וההיסטורית בליגה.

עם זאת, בר כהן סיים את תפקידו בשלב מוקדם בקבוצה, שאליה הגיע אחרי שלוש וחצי עונות מוצלחות בקבוצת הנוער של מ.כ נווה יוסף חיפה, אותה הוביל לצמרת הליגה. קודם לכן, הוא אימן בהצלחה בקבוצת נערים ג' של מכבי נתניה, אותה הוביל לזכייה באליפות ליגת מרכז ולגמר הגביע של עונת 21/22.

בעשור הקודם, כהן אימן בשלושה שנתונים שונים במחלקת הנוער של הפועל מעגן מיכאל, את קבוצת נערים ג' של מ.כ נווה יוסף ואת קבוצת ילדים א' של מכבי חיפה "קצף".