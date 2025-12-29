יום שני, 29.12.2025 שעה 23:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
24816-105212עירוני ר"ג
201008-102213אליצור חולון
19833-85012הפועל ראשל"צ
18876-87712 מכבי כרמיאל בית הכרם
17672-77611מכבי בנות אשדוד
16816-81812הפועל לב י-ם
14842-81111מכבי חיפה
14774-70510בנות פ"ת
141119-87313הפועל ב"ש/דימונה
12630-6028אליצור רמלה

רמלה ניצחה את כרמיאל, אשדוד גברה על ראשל"צ

79:83 לקבוצה מהשפלה על השחקניות מהצפון, אשדוד השיגה 69:75 במסגרת המחזור ה-13 בליגת הנשים בכדורסל. גם מכבי ר"ג, חולון ופ"ת השיגו ניצחונות

|
שחקניות רמלה חוגגות (דני מירון באדיבות מנהלת הליגה)
שחקניות רמלה חוגגות (דני מירון באדיבות מנהלת הליגה)

המחזור ה-13 בליגת הנשים בכדורסל “אתנה” נערך הערב (שני) ובמוקד העניינים רמלה ניצחה את בית הכרם כרמיאל, ר”ג הביסה את ב”ש וגם אשדוד, חולון ופ”ת השיגו ניצחונות.

אליצור רמלה – מכבי כרמיאל בית הכרם 79:83
הקבוצה מהשפלה גברה בביתה על היריבה הצפונית. רמלה הייתה טובה יותר עד סיום הרבע השלישי, התעייפה ברבע הרביעי ואפשרה לכרמיאל להיות בהישג יד משוויון לקראת שריקת הסיום – אך לא מעבר לכך.

קלעו לרמלה:
רוטברג – 19 נקודות
נלסון – 16 נקודות, 9 ריבאונדים
גבירטנס – 14 נקודות
האריגן – 10 נקודות, 7 ריבאונדים
גרזון – 8 נקודות
רווח – 8 נקודות
בוסגנה – 8 נקודות

קלעו לכרמיאל:
הירן – 35 נקודות
גומז – 20 נקודות
ג’נקינס – 14 נקודות, 12 ריבאונדים
עמאר – 8 נקודות
טויטו – 2 נקודות

גג'נקינס שומרת על הכדור (דני מירון באדיבות מנהלת הליגה)

מכבי עירוני רמת גן – הפועל ICL באר שבע דימונה 60:96
מכבי עירוני רמת גן ניצחה כצפוי בביתה את היריבה הדרומית עם ניצחון מוחץ. משחק הקצוות בין הבלתי מנוצחת לעולה החדשה, עם ניצחון בודד, לא באמת היווה אתגר למוליכה.

קלעו לרמת גן:
גורסיץ’ – 21 נקודות, 7 ריבאונדים
חתוקאי – 19 נקודות
ויויאנס – 18 נקודות, 8 ריבאונדים
תומס – 11 נקודות
סטאוטמן – 9 נקודות, 10 ריבאונדים
תירוש – 7 נקודות
אייזנר – 6 נקודות, 9 ריבאונדים
שני – 5 נקודות

קלעו לבאר שבע:
הארדן – 23 נקודות
כנעאן – 19 נקודות
יורקביצ’וס – 7 נקודות
טלקר – 4 נקודות
זלין – 2 נקודות

הפועל ראשון לציון – מכבי בנות JEZ V אשדוד 75:69
הקבוצה מעיר היין הפסידה בביתה למכבי בנות JEZ V אשדוד 75:69. הניצחון של אשדוד הושג לאחר שלושה רבעים צמודים למדי.

קלעו לאשדוד:
קארי – 16 נקודות, 9 ריבאונדים
מלשקה – 12 נקודות, 8 ריבאונדים
רז’בה – 12 נקודות
סער – 11 נקודות
וואטס – 10 נקודות, 6 ריבאונדים
חדד – 7 נקודות

קלעו לראשון לציון:
יינג – 18 נקודות
בולדירבה – 15 נקודות, 9 ריבאונדים
בוגיצ’ביץ’ – 13 נקודות
ציפל – 11 נקודות
יצחקי – 11 נקודות, 7 אסיסטים
אלבז – נקודה אחת

מכבי “הפניקס” חיפה – אליצור חולון 78:77
הקבוצה מהכרמל הפסידה לאליצור חולון, כאשר ביום חמישי ניצחה חיפה את חולון בגביע, והערב הייתה זו הזדמנות עבור החולוניות להשיב להן ולהשאיר את חיפה בחלק התחתון של הטבלה. משחק עם אירועים והתרחשויות ליד שני הסלים. הופעה נהדרת של סלרס לא הספיקה לחיפאיות, שנכנעו בסיומת צמודה ומותחת במיוחד.

קלעו לחולון:
בראון – 19 נקודות
קלי – 17 נקודות, 7 ריבאונדים
ברון – 17 נקודות
וטורי – 11 נקודות, 7 ריבאונדים
כהן – 8 נקודות
ג’וזף – 6 נקודות, 8 ריבאונדים

קלעו לחיפה:
סלרס – 29 נקודות, 9 אסיסטים, 6 ריבאונדים
מונונגה – 13 נקודות, 8 ריבאונדים
כיוף – 12 נקודות
פטרי – 11 נקודות
רמביסווסקה – 7 נקודות
הלוי – 5 נקודות

הפועל “פארק בית הכרם” לב ירושלים – בנות “בני” פתח תקווה 83:64
הפועל “פארק בית הכרם” לב ירושלים הפסידה לבנות “בני” פתח תקווה 83:64. שתי הקבוצות נפגשו ביום חמישי למשחק גביע, בו ניצחה ירושלים 83:66. רבע ראשון פנומנלי של האורחות מפתח תקווה הסתיים ב-7:33. למחצית ירדו הקבוצות ביתרון 20:54 לאורחת. שאר המשחק נותר לפרוטוקול בלבד, והירושלמיות הצליחו רק לצמצם את הפער הגדול.

קלעו לירושלים:
מור יוסף – 19 נקודות
ווילקינסון – 13 נקודות, 9 ריבאונדים
אוסיגוואי – 10 נקודות
מישר – 6 נקודות
מוריסון – 5 נקודות
אל-סאיח – 5 נקודות
הרן – 3 נקודות
פוקס-רובטין – 3 נקודות

קלעו לפתח תקווה:
טיילור – 26 נקודות
דיין – 14 נקודות
קובסביץ’ – 12 נקודות, 12 ריבאונדים, 8 אסיסטים
ושדי – 10 נקודות
דיווקנה – 10 נקודות
קסטן – 5 נקודות, 8 ריבאונדים
פליישר – 4 נקודות, 6 ריבאונדים
פיליפס – 2 נקודות

