יחזור לישראל: קאנגווה הודח מאליפות אפריקה

שבוע בלבד לאחר פתיחת אליפות אפריקה, קינגס קאנגווה ונבחרת זמביה סיימו הערב (שני) באופן רשמי את דרכם בתחרות לאחר שהפסידו 3:0 למארחת מרוקו.

הצ’יפולופולו סיימו במקום הרביעי והאחרון בבית ב’ של הטורניר, מתחת לקומורו שסיימה שלישית, מאלי שסיימה שנייה ומרוקו הראשונה, לאחר שהצליחו לצבור שתי נקודות בלבד.

קינגס קאנגווה היווה חלק משמעותי מנבחרת זמביה במהלך הטורניר כשהוא פתח בשלישיית הקישור, השלים 90 דקות בשני המשחקים הראשונים ושיחק 79 דקות בשלישי. לצערו, עם שתי תוצאות תיקו והפסד זה לא הספיק לשמינית הגמר.

קשרה של הפועל באר שבע החמיץ שני משחקים בגלל אליפות אפריקה: התבוסה מול עירוני טבריה והניצחון הדחוק מול מ.כ שדרות בגביע המדינה. הקבוצה תשחק כבר עוד יומיים מול הפועל ירושלים, ובקרוב תקבל את הכוכב שלה חזרה למרכז המגרש.