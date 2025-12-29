יום שני, 29.12.2025 שעה 23:26
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
63-52ניגריה1
34-52טוניסיה2
13-22טנזניה3
14-22אוגנדה4
 בית 4 
41-42סנגל1
41-22הרפ' הדמוקרטית קונגו2
31-12בנין3
04-02בוטסואנה4
 בית 5 
60-42אלג'יריה1
32-22בורקינה פאסו2
33-12סודאן3
03-12גינאה המשוונית4
 בית 6 
41-22חוף השנהב1
41-22קמרון2
33-32מוזמביק3
04-22גאבון4

יחזור לישראל: קאנגווה הודח מאליפות אפריקה

שחקנה של הפועל באר שבע הפסיד יחד עם זמביה 3:0 למארחת מרוקו והמוליכה תקבל אותו חזרה בקרוב. נבחרתו סיימה במקום האחרון ולא העפילה לשמינית הגמר

|
קינגס קאנגווה בזמביה (IMAGO)
קינגס קאנגווה בזמביה (IMAGO)

שבוע בלבד לאחר פתיחת אליפות אפריקה, קינגס קאנגווה ונבחרת זמביה סיימו הערב (שני) באופן רשמי את דרכם בתחרות לאחר שהפסידו 3:0 למארחת מרוקו.

הצ’יפולופולו סיימו במקום הרביעי והאחרון בבית ב’ של הטורניר, מתחת לקומורו שסיימה שלישית, מאלי שסיימה שנייה ומרוקו הראשונה, לאחר שהצליחו לצבור שתי נקודות בלבד.

קינגס קאנגווה היווה חלק משמעותי מנבחרת זמביה במהלך הטורניר כשהוא פתח בשלישיית הקישור, השלים 90 דקות בשני המשחקים הראשונים ושיחק 79 דקות בשלישי. לצערו, עם שתי תוצאות תיקו והפסד זה לא הספיק לשמינית הגמר.

קשרה של הפועל באר שבע החמיץ שני משחקים בגלל אליפות אפריקה: התבוסה מול עירוני טבריה והניצחון הדחוק מול מ.כ שדרות בגביע המדינה. הקבוצה תשחק כבר עוד יומיים מול הפועל ירושלים, ובקרוב תקבל את הכוכב שלה חזרה למרכז המגרש.

