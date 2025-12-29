אבדיה מעל לברון ודוראנט בהצבעות לאולסטאר

הסיכוי של דני אבדיה להיבחר לראשונה לאולסטאר מעסיק את הכדורסל הישראלי בתקופה האחרונה, וכעת ב-NBA הוציאו עדכון רשמי בנוגע להצבעות האוהדים, כשהישראלי מקבל כבוד גדול.

אלו נתונים ראשוניים בלבד, אך עם 606,299 קולות הוא נמצא במקום השביעי מבין שחקני המערב, מעל כוכבים גדולים כמו לברון ג’יימס, קווין דוראנט וג’יימס הארדן. ההצבעות יימשכו עד 14.01, ועדיין אפשר להצביע עבור דני אבדיה.

ההצבעות לאולסטאר בקישור הבא: https://vote.nba.com/en/search.html.

הנתונים הללו שמשקפים את הצבעת הקהל מרכיבים כ-50% מהבחירה לאולסטאר, כאשר 25% נוספים יהיו מאנשי תקשורת ו-25% האחוזים האחרונים מהצבעות השחקנים. ההצבעות הללו יבחרו את החמישיות, בעוד שאת הספסל יבחרו מאמני הצדדים.

דני אבדיה, הישג מרשים (רויטרס)

מי שנמצא כרגע בצמרת בחירת הקהל הוא לוקה דונצ’יץ’ שבמקום הראשון במערב עם 1,249,518 קולות, בעוד שניקולה יוקיץ’ רק במקום השני עם 1,128,962 קולות. סטף קרי במקום השלישי עם 1,031,455 קולות.

במזרח יאניס אנטטוקומפו מוביל את ההצבעות עם 1,192,296 קולות. מיד אחריו נמצא טייריס מקסי עם 1,072,449 קולות, ובמקום השלישי ג’יילן ברונסון שזכה ל-1,040,601 קולו עד כה.