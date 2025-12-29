דרום אפריקה הצטרפה למצרים בשמינית הגמר

מחזור הנעילה של שלב הבתים באליפות אפריקה יצא לדרך היום (שני) ובבית ב’ נקבעו העולות לשמינית הגמר: דרום אפריקה סיימה ב-2:3 עם זימבבואה ועלתה מהמקום השני, כשהיא הצטרפה למצרים שסיימה בפסגה לאחר 0:0 מול אנגולה בהרכב שני.

דרום אפריקה – זימבבואה 2:3

במשחק ישיר על המקום בשלב הבא, דרום אפריקה הצליחה להימנע ממבוכה ובתום משחק קצבי השיגה ניצחון שני בשלב הבתים ואת הכרטיס לשמינית הגמר מהמקום השני. זימבבואה סיימה עם נקודה במקום הרביעי והודחה.

מצרים – אנגולה 0:0

ללא מוחמד סלאח וכשהיא בהרכב שני, משחקה של מצרים לא התעלה לרמה גבוהה מול אנגולה והסתיים בתיקו מאופס. מצרים העפילה מהמקום הראשון עם 7 נקודות, אנגולה שלישית ותצטרך נס במשחקים שנותרו בשאר הבתים כדי לעלות.