יום שני, 29.12.2025 שעה 20:36
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
41-32מרוקו1
22-22מאלי2
21-12זמביה3
12-02קומורו4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
63-52ניגריה1
34-52טוניסיה2
13-22טנזניה3
14-22אוגנדה4
 בית 4 
41-42סנגל1
41-22הרפ' הדמוקרטית קונגו2
31-12בנין3
04-02בוטסואנה4
 בית 5 
60-42אלג'יריה1
32-22בורקינה פאסו2
33-12סודאן3
03-12גינאה המשוונית4
 בית 6 
41-22חוף השנהב1
41-22קמרון2
33-32מוזמביק3
04-22גאבון4

דרום אפריקה הצטרפה למצרים בשמינית הגמר

הנבחרת השיגה ניצחון שני עם 2:3 כששער ובישול של פוסטר הספיקו למקום השני. זימבבואה הפסידה והודחה. מצרים עלתה בהרכב שני וסיימה ב-0:0 מול אנגולה

|
לייל פוסטר (IMAGO)
לייל פוסטר (IMAGO)

מחזור הנעילה של שלב הבתים באליפות אפריקה יצא לדרך היום (שני) ובבית ב’ נקבעו העולות לשמינית הגמר: דרום אפריקה סיימה ב-2:3 עם זימבבואה ועלתה מהמקום השני, כשהיא הצטרפה למצרים שסיימה בפסגה לאחר 0:0 מול אנגולה בהרכב שני.

דרום אפריקה – זימבבואה 2:3

במשחק ישיר על המקום בשלב הבא, דרום אפריקה הצליחה להימנע ממבוכה ובתום משחק קצבי השיגה ניצחון שני בשלב הבתים ואת הכרטיס לשמינית הגמר מהמקום השני. זימבבואה סיימה עם נקודה במקום הרביעי והודחה.

מצרים – אנגולה 0:0

ללא מוחמד סלאח וכשהיא בהרכב שני, משחקה של מצרים לא התעלה לרמה גבוהה מול אנגולה והסתיים בתיקו מאופס. מצרים העפילה מהמקום הראשון עם 7 נקודות, אנגולה שלישית ותצטרך נס במשחקים שנותרו בשאר הבתים כדי לעלות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */