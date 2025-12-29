יום שני, 29.12.2025 שעה 21:24
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3413-2815הפועל ת"א1
3012-3114מכבי חיפה2
2925-4415מכבי נתניה3
2916-3215מכבי ת"א4
2721-3015מכבי פ"ת5
2719-2615הפועל ב"ש6
2526-3215הפועל פ"ת7
2527-2715בית"ר ירושלים8
2315-2015בני יהודה9
2122-2215מ.ס. אשדוד10
1823-2615הפועל כפ"ס11
1832-2115עירוני ק"ש12
1725-2714הפועל רעננה13
1531-1915הפועל ראשל"צ14
1235-1415מכבי הרצליה15
1039-2815הפועל רמה"ש16
1036-1515הפועל חיפה17
443-1815הפועל עכו18

נוער: ארטיום דמצ'וק ירוק לעוד שלוש עונות

המגן הימני, יליד 2009, שמשתלב לאחרונה בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, חתם על חוזה לשלוש עונות נוספות, יומיים לאחר שנפצע במשחק מול מכבי נתניה

|
ארטיום דמצ'וק ואיציק עובדיה (מדיה מכבי חיפה)
ארטיום דמצ'וק ואיציק עובדיה (מדיה מכבי חיפה)

על סף פתיחת חלון ההעברות של ינואר, מכבי חיפה, אלופת המדינה לנוער, שירדה בשבת האחרונה למקום השני בטבלת ליגת העל - בעקבות תוצאת שוויון 1:1 במשחק מול מכבי נתניה, מודיעה היום (שני) על החתמתו על חוזה לשלוש עונות של המגן הימני, ארטיום דמצ'וק, יליד 2009, שבשבת האחרונה נפצע בדקה ה-14 של משחק הנוער. בבדיקה שנערכה אתמול (ראשון) אובחנה פציעה עם קרע ברצועה הצידית בקרסול, מה שיגרום לשחקן היעדרות לתקופה של מספר שבועות מאימונים ומשחקים.

ארטיום דמצ'וק החל את דרכו ככדורגלן בקבוצת טרום א' של בית"ר עירוני נהריה, בשורותיה שיחק ארבע עונות - בשלוש האחרונות מהן בשתי קבוצות גיל במקביל. בשנתון ילדים א' הצטרף לשלוחת "קצף" של מכבי חיפה, בעונת 23/24 שיחק בקביעות לאורך העונה כולה במדי קבוצת נערים ב'. בעונה שעברה שיחק עם בני גילו בקבוצת נערים ב', שהגיעה לגמר הגביע והפסידה 2:1 להפועל פ"ת. הצטיינותו בקבוצות הנערים של מכבי חיפה סללה את דרכו להשתלבות בנבחרות, לשחקן ארבע הופעות במדי נבחרת נערים ב' והופעה נוספת במדי נבחרת נערים א'. 

את העונה הזו החל השחקן בקבוצת נערים א' - שמדורגת במקום השלישי בטבלת ליגת העל, בשורותיה רשם 14 הופעות בהרכב - בחמש מהן הוחלף, לרוב בשלהי המשחקים. לפני תשעה ימים ערך השחקן הופעת בכורה במדי קבוצת הנוער, כשעלה בהרכב במשחק הניצחון 0:3 על מכבי הרצליה. בשני המשחקים שנערכו בשבוע שעבר עלה בהרכב, במשחק הניצחון 0:4 על הפועל רעננה רשם הופעה בת 70 דקות. כאמור, במשחק מול מכבי נתניה נאלץ להתחלף בדקה ה-14 בגין פציעה.

ארטיום דמצארטיום דמצ'וק (מדיה מכבי חיפה)

ארטיום דמצ'וק הוא השחקן השלישי מקרב ילידי 2009, שזוכה להשתלב בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, בה משחקים בקביעות מתחילת העונה הקשר ההתקפי ליאם לוסקי והחלוץ אדם גרימברג, שהבקיעו גם בזירה המקומית וגם במשחקים במסגרת מסלול האלופות של אופ"א.

