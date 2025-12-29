נוער: ארטיום דמצ'וק ירוק לעוד שלוש עונות

על סף פתיחת חלון ההעברות של ינואר, מכבי חיפה, אלופת המדינה לנוער, שירדה בשבת האחרונה למקום השני בטבלת ליגת העל - בעקבות תוצאת שוויון 1:1 במשחק מול מכבי נתניה, מודיעה היום (שני) על החתמתו על חוזה לשלוש עונות של המגן הימני, ארטיום דמצ'וק, יליד 2009, שבשבת האחרונה נפצע בדקה ה-14 של משחק הנוער. בבדיקה שנערכה אתמול (ראשון) אובחנה פציעה עם קרע ברצועה הצידית בקרסול, מה שיגרום לשחקן היעדרות לתקופה של מספר שבועות מאימונים ומשחקים.

ארטיום דמצ'וק החל את דרכו ככדורגלן בקבוצת טרום א' של בית"ר עירוני נהריה, בשורותיה שיחק ארבע עונות - בשלוש האחרונות מהן בשתי קבוצות גיל במקביל. בשנתון ילדים א' הצטרף לשלוחת "קצף" של מכבי חיפה, בעונת 23/24 שיחק בקביעות לאורך העונה כולה במדי קבוצת נערים ב'. בעונה שעברה שיחק עם בני גילו בקבוצת נערים ב', שהגיעה לגמר הגביע והפסידה 2:1 להפועל פ"ת. הצטיינותו בקבוצות הנערים של מכבי חיפה סללה את דרכו להשתלבות בנבחרות, לשחקן ארבע הופעות במדי נבחרת נערים ב' והופעה נוספת במדי נבחרת נערים א'.

את העונה הזו החל השחקן בקבוצת נערים א' - שמדורגת במקום השלישי בטבלת ליגת העל, בשורותיה רשם 14 הופעות בהרכב - בחמש מהן הוחלף, לרוב בשלהי המשחקים. לפני תשעה ימים ערך השחקן הופעת בכורה במדי קבוצת הנוער, כשעלה בהרכב במשחק הניצחון 0:3 על מכבי הרצליה. בשני המשחקים שנערכו בשבוע שעבר עלה בהרכב, במשחק הניצחון 0:4 על הפועל רעננה רשם הופעה בת 70 דקות. כאמור, במשחק מול מכבי נתניה נאלץ להתחלף בדקה ה-14 בגין פציעה.

ארטיום דמצ'וק (מדיה מכבי חיפה)

ארטיום דמצ'וק הוא השחקן השלישי מקרב ילידי 2009, שזוכה להשתלב בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, בה משחקים בקביעות מתחילת העונה הקשר ההתקפי ליאם לוסקי והחלוץ אדם גרימברג, שהבקיעו גם בזירה המקומית וגם במשחקים במסגרת מסלול האלופות של אופ"א.