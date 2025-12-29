יאיר מרדכי ואבו רומי יחזרו להרכב ק"ש מול ריינה

לאחר הניצחון הדרמטי בגביע על הפועל ר”ג ביום שישי, עירוני ק”ש תצא מחר למשחק חוץ חשוב במיוחד, כשתתארח אצל מכבי בני ריינה בידיעה שתוצאה שלילית מחר, עשויה לסבך אותה עוד יותר בתחתית.

ללא סאקו בנגורה ואנתוני לימבומבה שכבר עזבו, המאמן שי ברדה ייאלץ להסתדר מחר ללא שני שחקנים שכן שיחקו מול האורדונים: עלי מוסה, שקיבל כרטיס אדום על הורדת החולצה בשער הניצחון והבלם שי בן דוד, אחד העוגנים המשמעותיים שלו, שספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו כאשר ליאל דרעי ימשיך לפתוח.

גם ג'והן חלבי, שפתח בשישי ויירד לספסל, נמצא בספק למשחק לאחר שסובל מכאבים וערך אימון חלקי ואם ייעדר, לקבוצה לא תהיה אופציה התקפית משמעותית מהספסל. שלושה שחקני נוער נוספים, השלימו הבוקר את הסגל באימון.

מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)

השוער דניאל טננבאום, יחזור אל בין הקורות, כאשר חוליית ההגנה תישאר זהה בשל העובדה שבן דוד לא יכול לשחק. ברדה ישמור על שלישיית הקישור עם אופיר בנבנישתי, כריטסטיאן מרטינס ואריאל שרצקי, כאשר יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי יחזרו מצבירת כרטיסים צהובים ישירות ל-11.

קשר הרכש, פרננדו נאווה אורטגה, אמור השבוע לאסוף את הויזה שלו מהשגרירות בבוליביה כאשר לאחר מכן במועדון יזמינו לו כרטיס טיסה לישראל. ההערכה היא, שהוא ינחת בישראל בתחילת השבוע הבא ויצטרף לאימונים.

“אפשר לראות על כל משחקי הגביע מה בעצם קורה: קבוצות מליגת העל מתקשות מול קבוצות מהליגה הלאומית וחלקן מול קבוצות מליגות נמוכות יותר. מבחינה מנטלית, הניצחון הוא מאוד חשוב וזו הפעם השלישית שאנחנו הופכים פיגור”, התייחס המאמן שי ברדה לניצחון בגביע.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

מצב הסגל: “אמרתי לשחקנים ואגיד שוב שזה עניין שלי מול ההנהלה ואנחנו מטפלים בזה. מצד שני יש פה הרבה מאוד פטריוטיות אצל שחקנים שגדלו במועדון. המועדון השנה נבנה על שישה שחקנים זרים ותשעה שחקנים שגדול בק"ש. זה מאוד מאוד חשוב להביא את האנרגיה הזאת כי בסופו של דבר אנחנו מייצגים את העיר ואת אזור הצפון. אני מקווה שנדע לעשות את זה גם במשחק הקרוב”.

אוהדי קריית שמונה (ראובן שוורץ)

חשיבות המשחק: “המשחק הוא מאוד חשוב כמו שאר המשחקים. אני לא בטוח שאם אנחנו נדבר על המשחק ביום ראשון, הוא יהיה פחות חשוב. אני כן חושב שאנחנו צריכים לדעת עד ינואר מה אנחנו עושים כדי להביא כמה שיותר נקודות. המשחק חשוב בגלל הצפיפות בטבלה, אבל יש פה שחקנים ששלוש שנים נמצאים איתי ואני יודע מה הם עברו. אני סומך עליהם במאה אחוז”.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', ליאל דרעי, הראל גולדנברג, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.