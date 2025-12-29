יום שני, 29.12.2025 שעה 20:33
ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2620-2118קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2523-2718טוטנהאם11
2520-1818אברטון12
2425-2618ברייטון13
2323-2318ניוקאסל14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

העונה שוב הוכח: פפ יודע לבחור שחקני רכש

אחרי גל העזיבות בקיץ, הרכישות של ראיין שרקי, ג'אנלואיג'י דונארומה וטיג'אני ריינדרס מוכיחות את עצמן כהצלחה גדולה עבור מאמן מנצ’סטר סיטי העונה

|
שרקי, ריינדרס ודונארומה (IMAGO)
שרקי, ריינדרס ודונארומה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי הייתה זקוקה למהפכה בקיץ האחרון, לאחר שסיימה את אחת העונות החלשות שלה בעשור האחרון בעונת 2024/25. היא סיימה במקום השלישי בפרמייר ליג, בפער של 13 נקודות מאלופת הליגה ליברפול, וללא אף תואר. לכן פפ גווארדיולה נדרש לדיוק רב בבחירת שחקנים חדשים כדי לחזק סגל שהיה זקוק נואשות לרענון עמוק.

ללא קווין דה בריינה, מנואל אקאנג’י, קייל ווקר, אדרסון, ג’ק גריליש, אילקאי גונדואן ואחרים, ובצל הזהירות סביב חזרתו של רודרי מקרע ברצועה הצולבת, סיטי הייתה חייבת חיזוק מיידי אם רצתה לחזור למעמדה כקבוצה הטובה באנגליה. לאחר השקעה של יותר מ-206 מיליון אירו, צירפה סיטי שחקנים ברמה עולמית כמו טיג’אני ריינדרס, ריאן אייט-נורי, ראיין שרקי וג’אנלואיג’י דונארומה. בנוסף, שילמה 31 מיליון אירו עבור ג’יימס טראפורד. לכך יש לצרף גם את הגעתם של ניקו גונסאלס, עומאר מרמוש ועבדוקודיר חוסאנוב בחלון ההעברות של החורף בעונה שעברה.

הזמן הוכיח שגווארדיולה צדק בבחירותיו. דונארומה התגלה כהצלחה גדולה, לאחר שהגיע מפאריס סן ז’רמן, מחזיקת ליגת האלופות. האיטלקי גרם לכולם לשכוח מאדרסון והוריד את טראפורד, התקווה הגדולה של הכדורגל האנגלי, לתפקיד משני. עם ריינדרס המשחק של סיטי זורם יותר, ותרומתו אמנם שקטה, אך הוא כבר היה מעורב ב-10 שערים. הפריצה הגדולה של הקבוצה היא של ראיין שרקי. “הוא שחקן יוצא דופן”, אמר עליו גווארדיולה.

ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)

הצרפתי מלא בדמיון, לוקח סיכונים מחושבים, משחק בשתי הרגליים, בועט מצוין גם מטווחים ארוכים, ונחשב לאחד השחקנים היצירתיים ביותר בפרמייר ליג. יש לו את כל הכלים להפוך לשחקן הטוב ביותר בליגה האנגלית.

הוותיקים בתמונה

מעבר ליכולת המרשימה של הרכש החדש, יש להתייחס גם לתרומה של ניקו גונסאלס וז’רמי דוקו. הספרדי התקשה להסתגל לקצב האנגלי בעונה שעברה ולעיתים נראה אבוד, אך העונה הוא שחקן שונה לחלוטין ומשחק בכל דקה אפשרית. גווארדיולה הפך את הקשר שהגיע מפורטו לגרסה צעירה יותר של רודרי.

ניקו גונסאלס ופפ גווארדיולה (רויטרס)ניקו גונסאלס ופפ גווארדיולה (רויטרס)

מנגד, דוקו הוא האיש של סיטי באגפים. הקיצוני הוא השחקן עם מספר הדריבלים המוצלחים הגבוה ביותר בליגה (138), עם הכי הרבה נגיעות ברחבת היריב (136) ועם מספר המצבים הגבוה ביותר שנוצרו ממשחק פתוח (49) בכל הפרמייר ליג.

ראוי לציון גם הקאמבק של פיל פודן לאחר העונה החלשה ביותר שלו במדי סיטי. העונה הוא כבר עבר את המספרים של השנה שעברה, עם מעורבות ב-15 שערים ביותר, וב-20 משחקים פחות, בזכות 13 שערים וחמישה בישולים בעונת 2025/26.

