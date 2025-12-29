טרום א': עכו הנחילה הפסד ראשון לחוף הכרמל

קבוצת "צו פיוס" של הפועל חוף הכרמל בשנתון טרום א', המודרכת ע"י ניר סיטבון, עושה עונה מוצלחת בליגת חוף, עד לסופ"ש האחרון מאזנה היה נטול הפסדים ועמד על חמישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. ביום שישי אירחה הקבוצה במגרש בקיבוץ החותרים את הפועל עכו, שמאזנה היה צנוע יותר, בשבעה משחקים השיגה הקבוצה בשני ניצחונות לצד שתי תוצאות תיקו והפסד אחד. היה זה משחק מרתק בין שתי קבוצות נחושות לזכות בניצחון, שתיהן היו חזק בתמונת המשחק, אך מי שחגגה בסיום זו הקבוצה האורחת, ששמטה יתרון פעמיים במהלך המשחק.

אחרי שליש ראשון ללא שערים, שער שכבש אמיר איברהים העלה את עכו ליתרון 0:1, אך זמן קצר לאחר מכן שער שכבש רום טלבי לזכות הקבוצה המארחת קבע שוויון 1:1. בשליש האחרון המשחק המשיך בקצב טוב. אמיר איברהים השלים צמד והעלה את עכו ליתרון 1:2, אך שער שכבש שיר אסולין קבע שוויון 2:2. המילה האחרונה הייתה של מתן רוגוזינסקי האורח, שכבש שער ניצחון אדיר בבעיטה חופשית מחצי מגרש לזכות קבוצתו וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות עכו.

אלון דובדבני, מאמן הפועל עכו, אמר בסיום: “היה משחק צמוד ומותח נגד קבוצה מעולה, כיף לצאת עם ניצחון. בעיקרון זו קבוצה שנבנתה רק העונה, כשהרבה ילדים הם שחקנים חדשים שמשחקים לראשונה כדורגל במסגרת תחרותית. קבוצה עם ילדים מדהימים, שכיף לאמן אותם, בוגרים מאוד ביחס לגיל שלהם, שתמיד רעבים ללמוד. הפרמטרים הכי בולטים שלהם - הם לוחמים, ווינרים, מאוד מאוד מגובשים וכולם חברים טובים אחד של השני. המטרות הן כמובן להמשיך ליהנות, לעבוד קשה, ללמוד ולהתקדם”.

ביום שישי הקרוב הפועל חוף הכרמל תתארח למשחק דרבי אזורי מאתגר אצל מכבי עתלית, שנהנית מהמאזן הטוב ביותר בליגה. הפועל עכו תשוב לביתה ותארח את עירוני נשר, שתקווה גם היא לזכות בניצחון ליגה שלישי העונה.