חודדה: אחד מהמשחקים הקשים ביותר שיש בעונה

עירוני טבריה תמשיך את רצף המשחקים שלה מול הגדולות, כשתתארח מחר (שלישי, 20:00, בלומפילד) אצל מכבי ת”א, במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה מעודדת, לאחר היכולת הטובה שהפגינה בניצחון 0:3 על הפועל באר שבע וגם בהפסד בגביע, 2:1 לבית"ר ירושלים, בו הקבוצה אמנם הפסידה, אך עצרה את ההתקפה הירושלמית וספגה שני שערים, שבקבוצה הגדירו שהגיעו “ללא מצבים ממשיים ליריבה”.

בסיבוב הקודם ניצחה מכבי ת”א בגרין 1:4. טבריה מגיעה למחזור במקום ה-11 עם 17 נקודות והיריבה מהמקום השלישי, עם 29. הצהובים לא ניצחו אמנם בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלהם, אך הראו יכולת טובה בשבת בגביע, עם הניצחון המוחץ, 0:5 על הפועל חיפה.

“הם קבוצה מצוינת שחזרה לשחק טוב בשבת. אנחנו ממש לא יכולים להיות רגועים עם זה שהם לא ניצחו במשחקים הקודמים בליגה, כי עכשיו הם עלו שוב על דרך המלך ויבואו בכל הכוח כדי לנצח. נצטרך להיות בריכוז שיא וזה לא פשוט, כי השחקנים עייפים מכל מה שהשקיעו במשחקים האחרונים”, אמרו במועדון.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

למשחק מחר ייעדרו מחמד אוסמן, הנמצא באליפות אפריקה עם נבחרת ניגריה, עומר יצחקי, שהורחק נגד בית''ר בגביע וסטניסלב בילנקי, שעדיין לא החלים בצורה מוחלטת מהשבר ברגלו וגם הוא לא יהיה בסגל מחר, אך בקבוצה אופטימיים לגבי שיתופו בשבת, מול נתניה. גיא חדידה, שספג מכה ברגלו בשבת, התאמן וישחק מחר.

מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, דיבר לקראת המפגש הקשה: “משחק נגד מכבי ת"א בחוץ הוא ממשחקי החוץ הקשים שיש, אם לא הקשה ביותר. מכבי קבוצה אינטנסיבית ואיכותית מאוד, דרך המגנים שמשפיעים מאוד על משחק ההתקפה שלהם וכמובן היכולות האישיות והקבוצתית בקישור ובהתקפה. נצטרך להגיע מוכנים מנטלית וטקטית על מנת לצמצם את הפערים בשביל לצאת עם נקודות מהמשחק”.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

דוד קלטינס התייחס לעומס שיש על השחקנים בעשרת הימים האחרונים: “אין ספק שהמשחקים נגד הפועל ב”ש ובית'”ר היו אינטנסיביים ודרשו מאיתנו מאמץ גופני רב, אנחנו עושים את ההכנה הטובה ביותר מבחינה פיזית ומנטלית כדי להגיע מוכנים גם למשחק הקרוב ביום שלישי ולהמשיך את היכולת הטובה מהמשחקים האחרונים”.

קלטינס ובלילתי חוגגים (חג'אג' רחאל)

קלטינס נשאל האם הפעם, אחרי הניצחון המרשים על באר שבע, הוא יסתפק בנקודה בבלומפילד וענה: “בתור ספורטאי תחרותי אני שואף לנצח בכל משחק שאני מגיע אליו וזה ממש לא משנה נגד מי. ברור שמבחינה הגיונית תיקו בבלומפילד זו לא תוצאה רעה, אבל אני לא מכיר שחקן או מאמן שבהכנה למשחק ישאפו לתיקו, אנחנו מאמינים בעצמנו וננסה לעשות הכל כדי לנצח, ניתן 100% ויותר מזה אנחנו לא יכולים לעשות”.

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב (ווהיב חביבאללה), דניאל גולאני, פיטר מייקל.