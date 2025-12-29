יום שני, 29.12.2025 שעה 19:18
כדורגל ישראלי

חודדה: אחד מהמשחקים הקשים ביותר שיש בעונה

טבריה ממשיכה את "רצף הגדולות" שלה אצל מכבי ת"א מחר (20:00), כשאוסמן, יצחקי ובילנקי ייעדרו. קלטינס: "המשחקים נגד ב"ש ובית"ר לקחו מאתנו הרבה"

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תמשיך את רצף המשחקים שלה מול הגדולות, כשתתארח מחר (שלישי, 20:00, בלומפילד) אצל מכבי ת”א, במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה מעודדת, לאחר היכולת הטובה שהפגינה בניצחון 0:3 על הפועל באר שבע וגם בהפסד בגביע, 2:1 לבית"ר ירושלים, בו הקבוצה אמנם הפסידה, אך עצרה את ההתקפה הירושלמית וספגה שני שערים, שבקבוצה הגדירו שהגיעו “ללא מצבים ממשיים ליריבה”.

בסיבוב הקודם ניצחה מכבי ת”א בגרין 1:4. טבריה מגיעה למחזור במקום ה-11 עם 17 נקודות והיריבה מהמקום השלישי, עם 29. הצהובים לא ניצחו אמנם בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלהם, אך הראו יכולת טובה בשבת בגביע, עם הניצחון המוחץ, 0:5 על הפועל חיפה.

“הם קבוצה מצוינת שחזרה לשחק טוב בשבת. אנחנו ממש לא יכולים להיות רגועים עם זה שהם לא ניצחו במשחקים הקודמים בליגה, כי עכשיו הם עלו שוב על דרך המלך ויבואו בכל הכוח כדי לנצח. נצטרך להיות בריכוז שיא וזה לא פשוט, כי השחקנים עייפים מכל מה שהשקיעו במשחקים האחרונים”, אמרו במועדון.

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

למשחק מחר ייעדרו מחמד אוסמן, הנמצא באליפות אפריקה עם נבחרת ניגריה, עומר יצחקי, שהורחק נגד בית''ר בגביע וסטניסלב בילנקי, שעדיין לא החלים בצורה מוחלטת מהשבר ברגלו וגם הוא לא יהיה בסגל מחר, אך בקבוצה אופטימיים לגבי שיתופו בשבת, מול נתניה. גיא חדידה, שספג מכה ברגלו בשבת, התאמן וישחק מחר.

מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, דיבר לקראת המפגש הקשה: “משחק נגד מכבי ת"א בחוץ הוא ממשחקי החוץ הקשים שיש, אם לא הקשה ביותר. מכבי קבוצה אינטנסיבית ואיכותית מאוד, דרך המגנים שמשפיעים מאוד על משחק ההתקפה שלהם וכמובן היכולות האישיות והקבוצתית בקישור ובהתקפה. נצטרך להגיע מוכנים מנטלית וטקטית על מנת לצמצם את הפערים בשביל לצאת עם נקודות מהמשחק”.

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

דוד קלטינס התייחס לעומס שיש על השחקנים בעשרת הימים האחרונים: “אין ספק שהמשחקים נגד הפועל ב”ש ובית'”ר היו אינטנסיביים ודרשו מאיתנו מאמץ גופני רב, אנחנו עושים את ההכנה הטובה ביותר מבחינה פיזית ומנטלית כדי להגיע מוכנים גם למשחק הקרוב ביום שלישי ולהמשיך את היכולת הטובה מהמשחקים האחרונים”.

קלטינס ובלילתי חוגגים (חגקלטינס ובלילתי חוגגים (חג'אג' רחאל)

קלטינס נשאל האם הפעם, אחרי הניצחון המרשים על באר שבע,  הוא יסתפק בנקודה בבלומפילד וענה:  “בתור ספורטאי תחרותי אני שואף לנצח בכל משחק שאני מגיע אליו וזה ממש לא משנה נגד מי. ברור שמבחינה הגיונית תיקו בבלומפילד זו לא תוצאה רעה, אבל אני לא מכיר שחקן או מאמן שבהכנה למשחק ישאפו לתיקו, אנחנו מאמינים בעצמנו וננסה לעשות הכל כדי לנצח, ניתן 100% ויותר מזה אנחנו לא יכולים לעשות”.

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב (ווהיב חביבאללה), דניאל גולאני, פיטר מייקל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */