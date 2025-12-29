יום שני, 29.12.2025 שעה 19:18
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3614-3516אינטר1
3513-2716מילאן2
3413-2416נאפולי3
3215-2317יובנטוס4
3010-1716רומא5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1424-1616גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

בעקבות תלונות מעיוורי צבעים: החלטת הסרייה א'

בליגה האיטלקית הודיעו כי הם יתחשבו בטענות על הקושי לראות את הכדור הכתום שמיועד לחורף ויפסיקו את השימוש בו. במקומו ישתמשו בכדור צהוב או לבן

|
הכדור הכתום של הליגה האיטלקית (IMAGO)
הכדור הכתום של הליגה האיטלקית (IMAGO)

נשיא הליגה האיטלקית, אציו סימונלי, הודיע כי הליגה החליטה להפסיק את השימוש בכדור החורף הכתום עימו שיחקו בליגה מאז המחזור ה-12 והפך לשנוי במחלוקת.

המהלך הגיע בעקבות תלונות מצד אוהדים הסובלים מעיוורון צבעים שטענו כי הם לא מצליחים לזהות את הכדור על הדשא. סימונלי הודה כי התקבלה החלטה “אומללה” שלא עברה את מבחן המציאות.

בראיון ל-”Rai Radio 1” הסביר סימונלי כי הליגה קשובה לתלונות המוצדקות והנחתה את הספק להקדים את משלוח הכדורים החדשים. על פי התוכנית, הליגה תחזור לשימוש בצבעים הקלאסיים, צהוב זוהר או לבן, שנחשבים לברורים ובולטים הרבה יותר.

עם זאת, המעבר לא יהיה מיידי. לצורך ניהול הליגה נדרשים כ-500 כדורים בשבוע (25 לכל משחק), בנוסף לכדורים המסופקים לקבוצות לאימונים, וייצור הכמות הנדרשת צפוי להסתיים לקראת תחילת שנת 2026 והיציאה לסיבוב השני של העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */