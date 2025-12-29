יום שני, 29.12.2025 שעה 19:18
משרד הספורט העניק אות הוקרה לאהבת השם

כבוד גדול: שר התרבות והספורט מיקי זוהר הזמין את הלוחם הישראלי למעמד המרגש, הודות לפועלו בתחום האגרוף התילאנדי. הפרטים בפנים. צפו בווידאו

אהבת השם ואחיו לצד מיקי זוהר (פרטי)
אהבת השם ואחיו לצד מיקי זוהר (פרטי)

אחד הכוכבים העולים של השנה בספורט הישראלי, הוא ללא ספק אהבת השם גורדון. המתאגרף הצעיר פרץ לחיינו בסערה, ומעורר בימים אלו גאווה רבה בעולם, כשהוא לא מסתיר את הסממנים היהודיים שלו בקרבות אליהם הוא עולה, תוך שהוא גם בלתי מנוצח.

היום (שני), ביוזמתו של סגן השר אלמוג כהן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הזמין את הלוחם הישראלי לקבלת אות הוקרה ממשרד התרבות והספורט, על פועלו בתחום האיגרוף התאילנדי.

אהבת השם מקבל את אות ההוקרה ממיקי זוהר
אהבת השם גורדון והמשפחה (פרטי)אהבת השם גורדון והמשפחה (פרטי)
יניב קמינסקי לצד אהבת השם ומשפחתו (פרטי)יניב קמינסקי לצד אהבת השם ומשפחתו (פרטי)

מלבד השר זוהר וסגן השר כהן, נכחו בטקס אימו של גורדון, חנינת השם, אחותו תשורת השם (תשורה), ושלושת אחיו רוח השם בחיינו, כיבדיה משאלתי (כיבדי) ואמון (אמונת השם). 

