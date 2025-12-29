יום שני, 29.12.2025 שעה 19:17
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"מה שקרה זו עליית מדרגה, כולם היו בהלם"

חבר ההנהלה של קבוצה בליגת העל הגיב לאירוע הירי בעסק שלו, בו 2 נפצעו: "כנראה שזה המחיר של מי שמצליח, אני מבין שהמשטרה לוקחת את זה ברצינות"

|
אקדח אילוסטרציה (IMAGO)
אקדח אילוסטרציה (IMAGO)

משטרת ישראל ממשיכה לטפל באירוע הירי שהיה אתמול בבוקר לעבר עסק של אחד מחברי הנהלת בקבוצה בליגת העל, שנכח בעסק שלו בעת אירוע הירי בו נפגעו שניים מעובדיו. אותו חבר הנהלה שלמזלו לא נפגע סיפר את אשר התרחש.

"זה היה בשעת בוקר מוקדמת יחסית ולאור יום. הכל קרה בדקה, דקה וחצי. הייתי בעסק ושמעתי את היריות. מיד התקשרתי למשטרה. מה שקרה אצלי אתמול זאת עליית מדרגה ומתברר שזה לא קורה רק אצלי. היה אירוע חריג מאוד של יריות בתוך עסק”, אמר.

“ירו בשני עובדים שלי, אחד נפצע קל ואחד בינוני. היו לקוחות. כולם היו בהלם. זה אירוע לא פשוט בכלל. היו שני לקוחות, כולל זוג ועוד לקוח אחד. לשמחתי הם לא נפגעו. רציתי לאתר את הזוג שהיו כדי לשאול לשלומם ולצערי לא הצלחתי. זה היה אירוע שקשה להכיל והיה פחות מדקה, נכנסו, ירו ויצאו”, הוסיף.

“היה לי בעבר אירוע דומה בבית לפני חודשים. המשטרה עושה את העבודה שלה ואני מקווה שייקחו את הדברים ברצינות. אני מבין שהם לוקחים את הנושא ברצינות. כנראה שזה המחיר של מי שמצליח".

