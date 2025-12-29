הדרבי התל אביבי בגביע: ברביעי 14.1 ב-20:30

אחרי שהושלמה סופית תמונת העולות לשמינית גמר גביע המדינה פורסם היום (שני) לוח המשחקים והמועדים. שמונה משחקים יתקיימו על פני שלושה ימים, החל מ-13 בינואר ועד 15 בינואר, כשלאחר מכן יקבעו שמונה הקבוצות שיעלו אל רבע הגמר של המפעל. הלו”ז לפניכם:

13.1 (יום שלישי)

בני יהודה – מכבי הרצליה, 19:00

הפועל פתח תקווה – מכבי בני ריינה, 19:30

מכבי נתניה – מכבי יפו, 19:45

הפועל באר שבע – הפועל ירושלים, 20:00

14.1 (יום רביעי)

עירוני קריית שמונה – בית”ר ירושלים, 19:00

הפועל רעננה – מכבי חיפה, 20:00

הפועל תל אביב – מכבי תל אביב, 20:30

15.1 (יום חמישי)

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר סבא, 19:30