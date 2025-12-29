יום שני, 29.12.2025 שעה 17:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הדרבי התל אביבי בגביע: ברביעי 14.1 ב-20:30

מכבי תל אביב תפגוש את הפועל תל אביב ב-14.1, מכבי חיפה תשחק באותו היום ב-20:00 מול רעננה, גם בית"ר ברביעי. ב"ש תשחק ב-13.1 מול הפועל ירושלים

|
שחקני הפועל ומכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל ומכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי שהושלמה סופית תמונת העולות לשמינית גמר גביע המדינה פורסם היום (שני) לוח המשחקים והמועדים. שמונה משחקים יתקיימו על פני שלושה ימים, החל מ-13 בינואר ועד 15 בינואר, כשלאחר מכן יקבעו שמונה הקבוצות שיעלו אל רבע הגמר של המפעל. הלו”ז לפניכם:

13.1 (יום שלישי)

בני יהודה – מכבי הרצליה, 19:00

הפועל פתח תקווה – מכבי בני ריינה, 19:30

מכבי נתניה – מכבי יפו, 19:45

הפועל באר שבע – הפועל ירושלים, 20:00

14.1 (יום רביעי)

עירוני קריית שמונה – בית”ר ירושלים, 19:00

הפועל רעננה – מכבי חיפה, 20:00

הפועל תל אביב – מכבי תל אביב, 20:30

15.1 (יום חמישי)

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר סבא, 19:30

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */