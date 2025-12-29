יום שני, 29.12.2025 שעה 17:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מכה למכבי חיפה: מוחמד ייעדר כשישה שבועות

הקשר חזק לכושר נהדר בתקופה האחרונה במכבי חיפה, אך לאחר שעבר בדיקת MRI במועדון גילו כי הוא סובל מקרע בשריר הארבע ראשי שיגרור היעדרות ארוכה

|
עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)
עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)

מכה קשה למכבי חיפה. המועדון הודיע היום (שני) כי לקשר עלי מוחמד התגלה קרע בשריר הארבע ראשי לאחר שעבר בדיקת MRI, והוא צפוי להיעדר לכשישה שבועות.

מוחמד היה אולי נקודת האור הבולטת ביותר בקבוצה בשבועות האחרונים, כשהוא חזר למיטבו והיה הבולט על המגרש במשחקה של הקבוצה מול בית”ר ירושלים.

כעת ברק בכר ייאלץ למצוא פתרונות להיעדרו, כשבתקופה שבה לא ישחק הקבוצה תפגוש את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, תארח דרבי מול הפועל חיפה ואף תצא למשחק חוץ מול הפועל רעננה בשמינית גמר גביע המדינה.

מי שצפוי להחליף את מוחמד בקישור מול מ.ס אשדוד ביום רביעי ב-19:45 הוא פיטר אגבה, בעוד שאלעד אמיר אמור לפתוח במקומו של שון גולדברג שגם כן לא יהיה כשיר כתוצאה מכאבים העזים ונפיחות בשפתיים.

