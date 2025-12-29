מכה למכבי חיפה: מוחמד ייעדר כשישה שבועות

מכה קשה למכבי חיפה. המועדון הודיע היום (שני) כי לקשר עלי מוחמד התגלה קרע בשריר הארבע ראשי לאחר שעבר בדיקת MRI, והוא צפוי להיעדר לכשישה שבועות.

מוחמד היה אולי נקודת האור הבולטת ביותר בקבוצה בשבועות האחרונים, כשהוא חזר למיטבו והיה הבולט על המגרש במשחקה של הקבוצה מול בית”ר ירושלים.

כעת ברק בכר ייאלץ למצוא פתרונות להיעדרו, כשבתקופה שבה לא ישחק הקבוצה תפגוש את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, תארח דרבי מול הפועל חיפה ואף תצא למשחק חוץ מול הפועל רעננה בשמינית גמר גביע המדינה.

מי שצפוי להחליף את מוחמד בקישור מול מ.ס אשדוד ביום רביעי ב-19:45 הוא פיטר אגבה, בעוד שאלעד אמיר אמור לפתוח במקומו של שון גולדברג שגם כן לא יהיה כשיר כתוצאה מכאבים העזים ונפיחות בשפתיים.