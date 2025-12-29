יום שני, 29.12.2025 שעה 19:16
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

בזכות סעיף מיוחד: הרווח האדיר של ריאל מדריד

הנוסחה של מכירה ושמירה על 50 אחוז מהזכויות של השחקן מוכיחה את עצמה בענק במועדון ויצרה ללבנים "רווח" של 160 מיליון אירו בשווי של שחקנים שונים

צ'מה אנדרס (IMAGO)
צ'מה אנדרס (IMAGO)

בשנים האחרונות ריאל מדריד החליטה לשנות את האסטרטגיה שלה בנוגע לשחקני מחלקת הנוער. בעבר, כאשר רצו ששחקן צעיר יצבור דקות משחק מחוץ לברנבאו, היו בוחרים בהשאלה פשוטה. כיום המועדון מוכר 50 אחוז מהזכויות על השחקן, ושומר לעצמו אופציית רכישה חוזרת או 50 אחוז ממכירה עתידית. כך מבטיחים במועדון שהקבוצה הקולטת תהיה מחויבת יותר להתפתחותו של השחקן, מאחר שהיא מחזיקה במחצית מכרטיסו ויכולה להחזיק בו ליותר מעונה אחת.

האסטרטגיה הזו עובדת מצוין עבור ריאל מדריד. נכון לעכשיו, המועדון עוקב אחרי כ-10 שחקנים שנמצאים מחוץ לברנבאו, ורובם המוחלט הכפיל ואף שילש את שווי השוק שלו. הדוגמה הבולטת ביותר היא ניקו פאס. הקשר הארגנטינאי עבר לקומו לפני שני קיצים, אז הוערך ב-10 מיליון אירו, וכיום שוויו עומד על 65 מיליון אירו לפי העדכון האחרון של טרנספרמרקט, עלייה של 650 אחוזים.

בקומו יש שחקן נוסף ששוויו מזנק. חאקובו רמון עבר לאיטליה בקיץ האחרון עם שווי של מיליון אירו בלבד, וכיום מוערך ב-18 מיליון. שחקן נוסף שעזב בקיץ האחרון וממשיך לעלות הוא צ’מה אנדרס, שעבר לשטוטגרט עם שווי של 800 אלף אירו וכיום מוערך בכ-14.8 מיליון. גם ויקטור מוניוס באוססונה ואלברו רודריגס באלצ’ה הם עסקאות דומות מהקיץ האחרון.

ניקו פאס (IMAGO)ניקו פאס (IMAGO)

ריאל מדריד לא עוקבת רק אחרי שחקנים שעזבו בקיץ האחרון. שחקנים כמו מריו חילה, אלכס חימנס, אנטוניו בלאנקו ואריבאס עדיין יכולים לחזור לברנבאו או להכניס כסף למועדון. המקרה הבולט ביותר הוא טאקה קובו, שעזב עם שווי של 30 מיליון אירו, עלה ל-60 מיליון וכיום חזר לשווי של 30 מיליון. ריאל סוסיאדד והשחקן היפני מעולם לא עשו את הצעד להיפרד סופית. בסך הכל, בזכות העלייה בשווי השוק של השחקנים הללו, ריאל מדריד “הרוויחה” יותר מ-160 מיליון אירו.

שחקנים שנמכרו או חזרו

מעבר להעלאת שווי השחקנים, יש גם מקרים שבהם שחקנים כבר הכניסו כסף למועדון או חזרו לסגל. פראן גארסיה הוא דוגמה לכך. המגן עבר לראיו וייקאנו, והיכולת הטובה שלו הובילה את ריאל מדריד להחזירו.

פראן גארסיה (IMAGO)פראן גארסיה (IMAGO)

רפא מארין ומיגל גוטיירס כבר אינם שייכים לריאל מדריד, אך הודות לנוסחה הזו הם השאירו כסף בברנבאו שאפשר למועדון לבצע החתמות נוספות. ריאל מדריד שינתה את האסטרטגיה שלה עם שחקני מחלקת הנוער והכישרונות הצעירים, והמהלך הזה מתברר כמכרה זהב בזכות העלייה המתמדת בשווי השוק שלהם.

