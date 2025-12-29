מאיה מוריס פרשה - והצטרפה לצוות האימון

גולשת הרוח מאיה מוריס פורשת ומפסיקה להתחרות. אחרי שייצגה את ישראל בשנים האחרונות בתחרויות הגדולות, היום (שני) היא החליטה לסיים את הקריירה כספורטאית - והפכה לעוזרת המאמן של שחר צוברי בנבחרת הנשים של ישראל, כך נודע ל-ONE.

מוריס הייתה חלק מנבחרת ישראל בגלישת רוח בשנים האחרונות, ובשיאה זכתה לעמוד על הפודיום העולמי לאחר שהשיגה את מדליית הארד באליפות העולם 2022 כך שגם היא הייתה חלק מההצלחה של הנבחרת והייתה אחת מהנציגות הוותיקות, אבל לאחרונה החליטה לפרוש בגיל 26 ולעבור לקריירה חדשה.

לאחר שהודיעה לחברותיה בנבחרת על רצונה לסיים את הקריירה כספורטאית, מוריס מיד קיבלה הצעה מהמאמן הלאומי שחר צוברי לעבור לעבודה בצוות האימון אותו הוא מוביל בנבחרות הנשים של ישראל, לאחר שבמקביל, עוזרו הנוכחי, יעל פז, הודיע כי לא ימשיך בתפקידו בנבחרת המצליחה.

מאיה מוריס (חגי מיכאלי)

מוריס הסכימה להצעתו של צוברי והיא תהפוך לעוזרת המאמן, לאחר שחתמה על החוזה באיגוד השייט. בגלל שהייתה חלק מנבחרת ישראל עד לאחרונה, ראשית היא תתמקד בעיקר בהכנת הספורטאיות הצעירות במעבר לסגל הבוגרות. במקביל, לצוברי צפוי להתווסף בקרוב עוזר מאמן נוסף שיעבוד ביחד איתה, והוא צפוי להתמקד יותר בעבודה עם הנבחרת הבוגרת.

מאיה מוריס אומנם פרשה בגיל 26, אבל הקמפיין האולימפי הראשון שלה היה בגיל 17 בדגם ה-RSX. היא התמודדה על הכרטיס לאולימפיאדת טוקיו 2020 ולאולימפיאדת פאריס 2024, אך לא הגיעה למשחקים האולימפיים - וכעת החליטה שלא להמשיך ולהתחרות על מקומה לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028 אלא לעבור לתפקיד מקצועי באיגוד השייט.

מאיה מוריס (איגוד השייט)

מוריס שיתפה בפוסט: “איך לסכם 16 שנים בכמה משפטים? ואם לא הבנתם, אז כן, דרכי כספורטאית תחרותית מסתיימת, אשתדל לא להרחיב ביותר מידי מילים.

מילדה שגדלה במועדון השייט אילת – עד לאישה שהתבגרה במועדון השייט שדות ים, חייבת לומר תודה לכולם”.

“תודה לאנשים, תודה לחוויות, תודה לקשיים, תודה לכישלונות. תודה לספורט המסובך והנפלא הזה שנתן לי 16 שנים מדהימות. תודה על הסערות בים ובחוף, על האנשים שחישלו אותי בדרך, ועל הדרך שעיצבה אותי עד הסוף. וכן, היו פה עשרות מילות תודה, אני לא אומרת ביי, לא לספורט ולא לגלישה, בסך הכל אתסכל עליו מנקודת מבט שונה”, סיכמה.