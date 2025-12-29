צפו: 4:4 בין הפועל ת"א להפועל י-ם בנערים א'

משחקי המחזור ה-15 בליגת נערים א’ התקיימו וסיפקו לנו מפגשים נהדרים, כשבין היתר הפועל תל אביב נמנעה מבוכה בוולפסון וסיימה ב-4:4 עם הפועל ירושלים, כשלמעשה בזכות התיקו, המארחת ניצלה מהפסד ליגה ראשון.

שלושער של פואד גנאים מנע מבוכה בוולפסון וכך גם מנע הפסד ליגה ראשון להפועל תל אביב. הפועל ירושלים כבר הוליכה 2:4(!) משערים של ענבר מורג, דאגים אבי, איתי זליקוביץ' ואסף אטדגי.

נערים א': הפועל ת"א מחלצת 4:4 מהפועל י-ם

אולם, פואד גנאים התעורר, ולאחר שצימק זמנית ל-4:2, הצליח יחד עם נועם נונה (פנדל) ועם שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן להציל את קבוצתו מהפסד. שלושער חמישי למספר 9 של הפועל תל אביב בקריירה הצעירה שלו. התל אביבים כבר לא בין הקבוצות שספגו הכי מעט.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.