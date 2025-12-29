יום שני, 29.12.2025 שעה 19:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

צפו: 4:4 בין הפועל ת"א להפועל י-ם בנערים א'

מפגש האדומות נגמר בחלוקת נקודות. הקבוצה מהבירה כבר הובילה 2:4 משערים של מורג, אבי, זליקוביץ' ואטדגי, אלא ששלושער של גנאים מנע הפסד ליגה 1

|
הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)
הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

משחקי המחזור ה-15 בליגת נערים א’ התקיימו וסיפקו לנו מפגשים נהדרים, כשבין היתר הפועל תל אביב נמנעה מבוכה בוולפסון וסיימה ב-4:4 עם הפועל ירושלים, כשלמעשה בזכות התיקו, המארחת ניצלה מהפסד ליגה ראשון.

שלושער של פואד גנאים מנע מבוכה בוולפסון וכך גם מנע הפסד ליגה ראשון להפועל תל אביב. הפועל ירושלים כבר הוליכה 2:4(!) משערים של ענבר מורג, דאגים אבי, איתי זליקוביץ' ואסף אטדגי.

נערים א': הפועל ת"א מחלצת 4:4 מהפועל י-ם

אולם, פואד גנאים התעורר, ולאחר שצימק זמנית ל-4:2, הצליח יחד עם נועם נונה (פנדל) ועם שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן להציל את קבוצתו מהפסד. שלושער חמישי למספר 9 של הפועל תל אביב בקריירה הצעירה שלו. התל אביבים כבר לא בין הקבוצות שספגו הכי מעט.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */