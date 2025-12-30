יום שלישי, 30.12.2025 שעה 10:03
צפו: 1:1 בין מכבי פ"ת למכבי תל אביב בנערים ב'

מפגש הצמרת נגמר בחלוקת נקודות. יונתן קוריאט העלה את המלאבסים ליתרון עם שער הליגה העשירי שלו, עידן סיסאי השווה בדקה ה-80 במשחק שכלל 6 צהובים

איתי סלע מנערים ב' של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
מפגש צמרת מרתק בין מכבי פתח תקווה למכבי תל אביב התקיים במסגרת המחזור ה-16 של ליגת נערים ב’ על, והוא הסתיים ב-1:1 והשאיר את השתיים בשוויון נקודות במאבק מאחורי מכבי חיפה.

המשחק נערך במגרש הסינתטי בפתח תקווה בין שתי הקבוצות שחולקות את המקום השני בטבלה. שתי הקבוצות הגיעו עם מאזן זהה של 11 ניצחונות, תיקו ושלושה הפסדים, כשלפני המשחק למכבי תל אביב יחס שערים עדיף במעט.

בדקה ה-19 עלתה מכבי פתח תקווה ליתרון לאחר מהלך קבוצתי שהחל אצל השוער יואב ריבק והסתיים בשער של יונתן קוריאט. החלוץ ניצל טעות בהגנה, עבר את אושר חבזו והכניע את איתי סלע. קוריאט המשיך עונה מצוינת עם 10 שערי ליגה ו-21 שערים בכל המסגרות.

נערים ב': מכבי ת"א מחלצת 1:1 ממכבי פ"ת

השוויון הגיע בדקה ה-80, כאשר כדור חוץ הגיע לעידן סיסאי, שבעט לשער והכדור חמק מידיו של יואב ריבק ונכנס פנימה. המשחק כלל שישה כרטיסים צהובים, פציעה של יהלי חורי במכבי פתח תקווה ושלושה חילופים בלבד במכבי תל אביב.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל

