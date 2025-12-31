יום רביעי, 31.12.2025 שעה 13:13
כדורגל ישראלי
צפו: 1:3 למכבי חיפה על בני יהודה בנערים ב'

האורחים עלו ליתרון משער של מוסא מוסראתי, אך במחצית ה-2 שחקניו של אליעזר בן אהרון העלו קצב והפכו. אורי אדמן, אריאל דורה ונועם גולדנברג הבקיעו

מכבי חיפה נערים ב' (ג'ו הירש, מכבי חיפה)
מכבי חיפה נערים ב' (ג'ו הירש, מכבי חיפה)

מכבי חיפה ממשיכה לבסס את מעמדה בפסגת ליגת נערים ב’ על גם לאחר המחזור ה-16. המוליכה הצליחה להתרחק במעט ממכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, שנאבקות אחריה בצמרת.

במשחק המרכזי גברה מכבי חיפה 1:3 על בני יהודה תל אביב. האורחים עלו ליתרון בדקה ה-40 משער של מוסא מוסראתי, אך במחצית השנייה שחקניו של אליעזר בן אהרון העלו קצב והפכו את התוצאה.

נערים ב': מכבי חיפה ב-1:3 על בני יהודה

אורי אדמן, אריאל דורה ונועם גולדנברג כבשו לזכות מכבי חיפה והעניקו לה שלוש נקודות חשובות. במקביל, מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו ב-1:1, וחיפה עם 40 נקודות נותרה הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל

