צפו: 1:3 למכבי חיפה על בני יהודה בנערים ב'

מערכת ONE
|
מכבי חיפה ממשיכה לבסס את מעמדה בפסגת ליגת נערים ב’ על גם לאחר המחזור ה-16. המוליכה הצליחה להתרחק במעט ממכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, שנאבקות אחריה בצמרת.
במשחק המרכזי גברה מכבי חיפה 1:3 על בני יהודה תל אביב. האורחים עלו ליתרון בדקה ה-40 משער של מוסא מוסראתי, אך במחצית השנייה שחקניו של אליעזר בן אהרון העלו קצב והפכו את התוצאה.
אורי אדמן, אריאל דורה ונועם גולדנברג כבשו לזכות מכבי חיפה והעניקו לה שלוש נקודות חשובות. במקביל, מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו ב-1:1, וחיפה עם 40 נקודות נותרה הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה.
הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל