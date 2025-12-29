דאגה בגליל עליון מהמצב, שינוי בקווים על הפרק

בהפועל גליל עליון מודאגים מאוד ממצבה של הקבוצה, שהובסה אתמול (ראשון) בביתה מול מכבי ראשון לציון עם 88:64 בכפר בלום ובכך היא ספגה בכך את הפסדה התשיעי מ-11 משחקים, כשרק אליצור נתניה מדורגת מתחתיה בטבלה כרגע.

במועדון מודאגים מאוד מהמצב ובעיקר מהיכולת והעובדה שהקבוצה פשוט לא תחרותית ברוב המשחקים ומובסת בקלות, גם בכפר בלום, שם ציפו שהיריבות יתקשו הרבה יותר. ההפרש הממוצע לרעת הקבוצה בהפסדיה הוא מעל 16 נקודות.

בגליל עליון מחפשים עדיין חיזוק בעמדות הזרים, כאשר הקבוצה עם ארבעה זרים ובנוסף סם אלג'יקי לא שותף נגד ראשון לציון והמשך דרכו בקבוצה בספק. בהנהלת המועדון שוקלים לבצע זעזוע, כשגם החלפת הצוות המקצועי, המאמן גוני יזרעאלי ועוזרו אבישי כהן, על הפרק. יובל שניידרמן, שנפגע ברגלו במהלך המשחק נגד ראשל”צ, ייבדק לאבחון חומרת הפציעה.