יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

דאגה בגליל עליון מהמצב, שינוי בקווים על הפרק

הצפוניים הפסידו 9 מ-11 משחקים וכפר בלום לא קרוב להיות מבצר, זרים נבדקים וגם החלפת יזרעאלי וגורדון נבחנת. אלג'יקי עלול לעזוב, שניידרמן ייבדק

|
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

בהפועל גליל עליון מודאגים מאוד ממצבה של הקבוצה, שהובסה אתמול (ראשון) בביתה מול מכבי ראשון לציון עם 88:64 בכפר בלום ובכך היא ספגה בכך את הפסדה התשיעי מ-11 משחקים, כשרק אליצור נתניה מדורגת מתחתיה בטבלה כרגע.

במועדון מודאגים מאוד מהמצב ובעיקר מהיכולת והעובדה שהקבוצה פשוט לא תחרותית ברוב המשחקים ומובסת בקלות, גם בכפר בלום, שם ציפו שהיריבות יתקשו הרבה יותר. ההפרש הממוצע לרעת הקבוצה בהפסדיה הוא מעל 16 נקודות.

בגליל עליון מחפשים עדיין חיזוק בעמדות הזרים, כאשר הקבוצה עם ארבעה זרים ובנוסף סם אלג'יקי לא שותף נגד ראשון לציון והמשך דרכו בקבוצה בספק. בהנהלת המועדון שוקלים לבצע זעזוע, כשגם החלפת הצוות המקצועי, המאמן גוני יזרעאלי ועוזרו אבישי כהן, על הפרק. יובל שניידרמן, שנפגע ברגלו במהלך המשחק נגד ראשל”צ, ייבדק לאבחון חומרת הפציעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */