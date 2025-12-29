יום שני, 29.12.2025 שעה 16:54
ג'ושוע היה מעורב בתאונה קשה עם שני הרוגים

מזעזע: 10 ימים בלבד אחרי הקרב האדיר מול ג'ייק פול, המתאגרף הבריטי נפצע לאחר התנגשות במשאית בניגריה, כששני הנוסעים שהיו איתו ברכב נהרגו במקום

השער ב'סאן' (צילום מסך)
השער ב'סאן' (צילום מסך)

כוכב האיגרוף הבריטי אנתוני ג'ושוע נפצע בתאונת דרכים קשה בניגריה, שבה נהרגו שני נוסעים שנסעו עמו ברכב. התאונה אירעה עשרה ימים בלבד לאחר הקרב עתיר ההכנסות שלו מול ג'ייק פול. ג'ושוע בן ה-36, אלוף העולם לשעבר במשקל כבד, נפצע באורח קל בלבד.

הוא נסע כנוסע ברכב מסוג לקסוס SUV, שהתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך סמוך לתחנת דלק בכביש לאגוס-איבאדן העמוס. שני נוסעים נוספים שהיו ברכב נהרגו במקום. כוחות הצלה הוזעקו לזירה, כשעוברי אורח רבים התקבצו סביב מקום התאונה הקטלנית. ג'ושוע פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

אנתוני ג'ושוע שרד תאונה קטלנית בניגריה

בסרטונים דרמטיים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות עוברי אורח מסייעים לג'ושוע ההמום לצאת מהרכב המרוסק. עד ראייה סיפר למגזין PUNCH כי מדובר היה בשיירה של שני כלי רכב, לקסוס SUV ופאג'רו SUV. לדבריו, ג'ושוע ישב מאחורי הנהג, כשנוסע נוסף לצדו, ונוסע נוסף ישב ליד הנהג, כך שבסך הכל היו ארבעה נוסעים ברכב שנפגע. צוות האבטחה שלו נסע ברכב שמאחור.

אותו עד הוסיף כי הוא ועדי ראייה נוספים החלו מיד בפעולות חילוץ ועצרו כלי רכב חולפים כדי לקבל סיוע. דקות לאחר מכן הגיעו אנשי רשות הבטיחות בדרכים. לדבריו, הנוסע שישב ליד הנהג והנוסע שישב לצדו של ג'ושוע נהרגו במקום.

הרכב המרוסק (צילום מסך)

התאונה התרחשה ימים ספורים לאחר שג'ושוע ניצח בנוקאאוט את ג'ייק פול בן ה-28 בסיבוב השישי, בקרב שבו שבר את לסתו של היוטיובר שהפך למתאגרף בשני מקומות. הקרב, שנערך במיאמי, זכה ל-33 מיליון צפיות בנטפליקס, וכבר אז דווח כי ג'ושוע צפוי לחזור לזירה בפברואר או מרץ בריאד.

אנתוני ג'ושוע אחרי התאונה הקשה (צילום מסך)

לאחר הקרב העלה ג'ושוע מחדש כמעט 20 פאונד במשקלו. בערב חג המולד הוא שיתף סטורי באינסטגרם שבו נראה בבריכה לצד חבר, וגופו נראה מלא בהרבה לעומת ליל הקרב. ג'ושוע אף התלוצץ בפני 18 מיליון עוקביו כי ייתכן שמדובר בתוצאה של בינה מלאכותית ששינתה את מבנה גופו, וכתב: "חזרה ל-260 פאונד. יש כאלה שיקראו לזה AI".

לאחרונה פרסם גם סדרת סרטונים מאימונים במועדון האגרוף הוותיק שלו, Finchley Amateur Boxing Club, המקום שבו החל להתאמן לראשונה בגיל 18. בסרטונים ניתן לראות אותו עובד על שקי אימון ורמז בכך שהוא כבר מתכונן לאתגר הבא.

קרב גדול מול טייסון פיורי בן ה-37 מסומן לעת עתה לחודש ספטמבר, כאשר אצטדיון וומבלי מועמד לארח את האירוע. פיורי הודיע על פרישה בינואר, חודש לאחר הפסדו השני ברציפות לאולכסנדר אוסיק בן ה-38, אך מאז המשיך לרמוז על חזרה אפשרית לזירה.

על פי התכנון, פיורי צפוי לקרב חזרה באפריל, לפני עימות פוטנציאלי מתוקשר במיוחד מול ג'ושוע. האמרגן פרנק וורן אמר כי ג'ושוע צפוי להילחם בוודאות בפברואר, וכי אם הקרב ייערך בוומבלי או בריאד, לוח הזמנים צפוף מאוד. לדבריו, אם זה יהיה בוומבלי, יהיה צורך להמתין לקיץ, ופיורי לא צפוי לשבת בחוסר מעש שבעה חודשים נוספים. וורן הוסיף כי שוחח עם פיורי לפני כמה שבועות, סיפר שהוא ממשיך להתאמן באופן חלקי ושומר על כושר, וציין כי אם דרישותיו ייענו, הוא יהיה מוכן לחזור לזירה, אך הבהיר: "הוא לא הולך להילחם ביוטיובר".

