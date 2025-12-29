יום חמישי, 01.01.2026 שעה 01:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה 16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

"הטבלה פחות משנה כרגע, מקווים לאולם מלא"

הפועל תארח את ז'לגיריס במשחק הראשון שלה ביורוליג במנורה, איטודיס: "קיווינו והתפללנו שהמשחקים יחזרו לארץ, אין הרבה הבדל בין המקום ה-1 לעשירי"

|
איטודיס (שחר גרוס)
איטודיס (שחר גרוס)

הפועל תל אביב רשמה את אחד הניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות ללא ספק, כשיצאה מהיכל הטוטו עם חגיגה גדולה ב-54 הפרש בדמות 60:114 על הפועל חולון. הפנים כבר קדימה ומחר (שלישי, 21:05) האדומים יארחו לראשונה משחק יורוליג בהיכל מנורה מבטחים, כשז’לגיריס תתארח ביד אליהו במסגרת המחזור ה-19 של המפעל הבכיר באירופה.

הפועל תל אביב תנסה להמשיך בכושר הטוב ומעל הכל לחתום את הסיבוב הראשון שעונת הבכורה שלה ביורוליג שהיא מוליכה את הטבלה, כשניצחון על הליטאים יבטיח מצב שכזה. הקבוצה ערכה מוקדם יותר את האימון המסכם שלה לקראת ההתמודדות בה היא תנסה לרשום ניצחון רביעי ברציפות, והמאמן דימיטריס איטודיס דיבר.

איטודיס אמר: “אנחנו קיווינו והתפללנו שהמשחקים יחזרו לארץ אז נקווה שהאוהדים ימלאו את האולם וידחפו את הקבוצה, השחקנים צריכים את זה. ז’לגיריס קבוצה תחרותית מאוד, משחקת ברמה גבוהה וקצב גבוה, יש לה משחק מעברים והגנה טובה, יש להם סייז, שחקנים יצירתיים שיוצרים הרבה”.

איטודיס: "חיכינו שמשחקים יחזרו לארץ"
איטודיס ודדאס (שחר גרוס)איטודיס ודדאס (שחר גרוס)

היווני המשיך: “הטבלה פחות משנה כרגע, מהמקום הראשון עד העשירי יש הבדל של שני ניצחונות ככה שהכל מאוד גמיש וצמוד. אנחנו מתייחסים למשחק הזה מאוד ברצינות והם משחקים ברמה הגבוהה ביותר”.

שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)
גג'ונתן מוטלי (שחר גרוס)
קולין מלקולם (שחר גרוס)קולין מלקולם (שחר גרוס)
אימון הפועל ת"א (שחר גרוס)אימון הפועל ת"א (שחר גרוס)
איש ווינרייט (שחר גרוס)איש ווינרייט (שחר גרוס)
קולין מלקולם (שחר גרוס)קולין מלקולם (שחר גרוס)
תומר גינת ובר טימור (שחר גרוס)תומר גינת ובר טימור (שחר גרוס)
אימון הפועל ת"א (שחר גרוס)אימון הפועל ת"א (שחר גרוס)
ים מדר (שחר גרוס)ים מדר (שחר גרוס)
דן אוטורו (שחר גרוס)דן אוטורו (שחר גרוס)
אלייזאלייז'ה בראיינט (שחר גרוס)
