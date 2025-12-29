"הטבלה פחות משנה כרגע, מקווים לאולם מלא"

הפועל תל אביב רשמה את אחד הניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות ללא ספק, כשיצאה מהיכל הטוטו עם חגיגה גדולה ב-54 הפרש בדמות 60:114 על הפועל חולון. הפנים כבר קדימה ומחר (שלישי, 21:05) האדומים יארחו לראשונה משחק יורוליג בהיכל מנורה מבטחים, כשז’לגיריס תתארח ביד אליהו במסגרת המחזור ה-19 של המפעל הבכיר באירופה.

הפועל תל אביב תנסה להמשיך בכושר הטוב ומעל הכל לחתום את הסיבוב הראשון שעונת הבכורה שלה ביורוליג שהיא מוליכה את הטבלה, כשניצחון על הליטאים יבטיח מצב שכזה. הקבוצה ערכה מוקדם יותר את האימון המסכם שלה לקראת ההתמודדות בה היא תנסה לרשום ניצחון רביעי ברציפות, והמאמן דימיטריס איטודיס דיבר.

איטודיס אמר: “אנחנו קיווינו והתפללנו שהמשחקים יחזרו לארץ אז נקווה שהאוהדים ימלאו את האולם וידחפו את הקבוצה, השחקנים צריכים את זה. ז’לגיריס קבוצה תחרותית מאוד, משחקת ברמה גבוהה וקצב גבוה, יש לה משחק מעברים והגנה טובה, יש להם סייז, שחקנים יצירתיים שיוצרים הרבה”.

איטודיס ודדאס (שחר גרוס)

היווני המשיך: “הטבלה פחות משנה כרגע, מהמקום הראשון עד העשירי יש הבדל של שני ניצחונות ככה שהכל מאוד גמיש וצמוד. אנחנו מתייחסים למשחק הזה מאוד ברצינות והם משחקים ברמה הגבוהה ביותר”.

שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)

ג'ונתן מוטלי (שחר גרוס)

קולין מלקולם (שחר גרוס)

אימון הפועל ת"א (שחר גרוס)

איש ווינרייט (שחר גרוס)

תומר גינת ובר טימור (שחר גרוס)

אימון הפועל ת"א (שחר גרוס)

ים מדר (שחר גרוס)

דן אוטורו (שחר גרוס)