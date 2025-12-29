למקין: רצנו 14 ק"מ באימון ואמרתי 'לאן הגעתי?'

סתיו למקין נכנס לעניינים בתקופה האחרונה. אחרי שבקושי קיבל ההזדמנויות ב-10 המחזורים הראשונים בליגה ההולנדית, בלם טוונטה השלים 90 דקות בכל אחד מחמשת המחזורים האחרונים, כולל ב-1:1 מול פיינורד. למקין דיבר על העונה שעוברת עליו בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה? פגרת חג המולד ברוב הליגות, התחלת לשחק יותר ואיך אתה מרגיש עם זה?

”הכל בסדר, אני מרגיש מצוין ואני שמח שהתחלתי לשחק ותפסתי את המקום בהרכב, מקווה להמשיך ככה אחרי הפגרה, אנחנו בתקופה טובה עם הקבוצה והטבלה צמודה ואנחנו נלחמים על מקומות גבוהים”.

תספר על ההתאקלמות בליגה ההולנדית, היה פרק זמן שאולי היית צריך להכיר יותר את הכדורגל וההבדלים, איפה היה הקושי?

”את האמת שכשהגעתי היה חשוב להגיע ממש בהתחלה של החלון כדי שאתאקלם כמו שצריך ולהכיר את הקבוצה ומחנה האימונים, כל הקבוצות שעברתי אליהן תמיד הגעתי בסוף החלון והיה קשה להתאקלם, ולקבל דקות אחרי שיש 11. הפעם הגעתי ממש בהתחלה והייתי מיועד להרכב מההתחלה, ובאמת פתחתי במשחק הראשון בהרכב, ואז היה משחק לא טוב כל הקבוצה, אבל לא היה אסון. הובילו עלינו 0:1 במחצית ולא שיחקנו טוב, לא הגענו למצבים והם עם מצב אחד מ-30 מטרים שמו גול, והמאמן הוציא אותי במחצית ואז יום אחר כך נכנסתי אליהם והרגשתי משהו באנרגיות, אבל אמרתי ‘טוב אתה המאמן וזו החלטה שלך’.

“אחרי זה שלושה משחקים באמת לא שיחקתי, הפסדנו את כל המשחקים והוא פוטר ואז נפצעתי בנבחרת, נסעתי לשחק שם אחרי שלא נתתי את כל שלושת השבועות האלו ונפצעתי אחרי שני משחקים. חזרתי ואז היה מאמן חדש והכניסו אותי בהדרגה, הפעם עשו חכם עם רבע שעה ואז חצי שעה. בדר”כ בלם אתה לא מכניס אותו מחליף כי זה קשה יותר להכניס שחקני הגנה בהדרגה, להם זה היה חשוב ואז משחק שלם והלכתי לנבחרת והיו שני משחקים של 90 דקות. הרגשתי פיזית מאה אחוז מוכן ואז היו שישה או שבעה משחקים ששיחקתי הכל, וזהו. היה קשה בהתחלה עם הפציעה, אבל אחרי זה השתקמתי”.

סתיו למקין (IMAGO)

מה ההבדל מבחינת רמת האימונים? הקושי? בין מכבי ת”א למה שאתה עובר בהולנד?

”קודם כל קשה להשוות, היו לנו שלושה משחקים בשבוע בשנה שעברה ורוב האימונים הם טקטיים ולא צריך להגיע לקצב גבוה כי יש כל פעם משחקים לפני. ופה זה לא קורה כי אין אירופה והאימונים בקצב גבוה, מגיעים לקצבים של משחק לפעמים באימונים. בהתחלה היה לי מאוד קשה, במחנה האימונים, היו אימונים שאנחנו רצים 14 ק”מ באימון, אמרתי לעצמי ‘לאן הגעתי?’ ואז פתאום אומרים לנו אחרי 14 ק”מ שיש גם אימון ערב, הרגשת שסיימת 90 דקות”.

הרגשת שאין לך אוויר וקשה לך עם האינטנסיביות?

”כן, גם אמרו לי השחקנים שהליגה ככה, אין ברירה. אתה רגיל למכבי ורוב העונה אתה עם הכדור והכדור והפעולות זה 10 מטר לשם ו-5 מטר לשם בהגנה, הליגה זה קוסט טו קוסט, והבלמים שלך רצים 11 וחצי בטוונטה והקשרים 13-14, נתונים מטורפים”.

אני מסתכל על הטבלה, אייאקס עם 30 נקודות, ניימיכן של אלי דסה עם 29 ואתה עם 25 כמו גם פטאצ’י עם אלקמאר, יש לכם סיכוי לאירופה.

”הטבלה מאוד צמודה ויצאנו מרצף של כמה משחקים קשים, היה פיינורד, אלקמאר, אוטרכט, היו את כל המשחקים הקשים ויצאנו מהם ללא הפסד ולדעתי עם רוב הנקודות, לא הפסדנו כל התקופה, גם בגביע עברנו וזה חשוב, זו הדרך הכי קלה על הנייר לאירופה כי אתה לוקח את הגביע ואתה באירופית. הטבלה מאוד צמודה וכל המשחקים בין הקבוצות האלו שאמרת זה צמוד ומשחקים טובים וכיף לשחק אותם, אני מאמין שאנחנו יכולים לסיים במקום לאירופה”.

אוסקר גלוך מול ווסלי פטאצ'י (IMAGO)

מבחינת שפה ואנטישמיות וכו’, איך אתה מתאקלם שם?

”אני מרגיש מאוד בבית, קיבלו אותי מאוד טוב ויש לי חברים שהם קרובים מאוד ומדבר איתם יום יום, נפגש איתם אחרי האימונים והכדורגל וגם החברה שלי התאקלמה ויש לה חברות. קיבלו אותנו ממש טוב, אני לא הרגשתי יותר מדי דברים אנטישמיים או משהו כזה”.

דיברת על הפציעה שלך ואני יודע שבזמן הזה שלא שיחקת, מכבי עשתה את הבדיקות ורצתה להחזיר אותך בינואר, תקן אותי אם אני טועה, אבל מהצד שלך אתה לא חוזר כזה מהר לארץ ולא מוותר על טוונטה.

”כמו שהיה לי ברור שאני הולך על הצעד לאירופה אז אני לא מוותר על זה כזה מהר. העונה בשחטאר הייתה שונה והייתי פצוע רוב העונה ולא שיחקתי בכלל, ומכבי היה צעד שכשיצאתי לשחטאר אמרתי שאני לא חוזר לארץ, אבל לפעמים אתה מתכנן תוכניות ולא הכל הולך. הרגשתי שאני צריך ללכת על זה כשקיבלתי את ההצעה ממכבי. אז התחושה שלי שאם אחזור הפעם, יהיה לי קשה לצאת בפעם השלישית והיעד שלי זה לעשות קריירה כמה שיותר ארוכה באירופה ורחוקה כמה שאפשר, כדי לחזור לארץ צריך להיות משהו דרמטי ולא איזה חודש שאני לא משחק. יש את האופציה לשחק בליגה טובה ויש אפשרות לצאת למקומות גבוהים יותר”.

מה זה מקומות גבוהים יותר? לאן?

”אתה רואה תמיד שחקנים שיוצאים לליגות טופ 5, לפרמייר ליג, לקבוצות הגדולות בהולנד, מועדוני פאר, אני מרגיש שאני יכול להגיע למקומות האלו ומאמין בעצמי”.

סתיו למקין במכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

יש בניכם קשר? בין הישראלים?

“כן, מדברים, נפגשים לפעמים באמסטרדם לארוחות ערב, גם תאי עבד שהוא חבר שלי שהוא כרגע בפ.ס.וו”.

אמרת כרגע כי הוא תכף יעזוב.

”יכול להיות שהוא יעזוב”.

שאלה על מכבי שבטח אתה רואה מהצד ונשארו חברים, איך אתה רואה את העונה הזאת? גם לך עם לאזטיץ’ לקח זמן עד שהוא נתן את הגב וזה היה בעיקר בסוף העונה, מה אתה חושב עליו כמאמן ועל הסיטואציה?

”גם כשלא שיחקתי, באמת שתמיד הגנתי עליו, מה זה הגנתי. כששאלו אותי אז אמרתי שאני חושב שיש פה מאמן מאוד טוב, והרגשתי את זה תמיד גם שהוא מאמין ואני תמיד דופק על הדלת של ההרכב, ובסוף זה קרה. תמיד האמנתי בלאזטיץ’ כמאמן, והסיטואציה של השנה – ראיתי אותם בתחילת שנה ואמרתי ‘וואו, הקבוצה ממש טובה’ והרגשתי שייקחו אליפות בקלות, אבל הלך להם קשה והם צריכים דחיפה מהקהל שיחזור לאצטדיונים ומשהו יתחבר להם, משחק אחד או שניים שירוצו.

ז'רקו לאזטיץ' וסתיו למקין (שחר גרוס)

“הסגל ממש טוב, אני יודע מה ניצחון שניים עושה בכדורגל ופתאום אתה תרוץ עשרה משחקים של ניצחונות והעונה תתהפך, זה קרה גם שנה שעברה כשהייתה תקופה לא טובה והרגיש שלא ניקח, אבל מה שקורה בחדר ההלבשה הוא שונה מאוד”.