יום שני, 29.12.2025 שעה 14:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א הגישה הצעה חדשה על ברוניניו

הצהובים הולכים חזק על קשר לבוב ורוצים לראות אותו מגיע כמה שיותר מהר, הבונוסים וסעיף הרכישה שודרגו. על הפרק גם חלוץ זר בהבעת אמון בלאזטיץ'

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

במכבי ת"א רוצים מאוד לראות את ברוניניו לובש צהוב בחלון ההעברות בינואר. הצהובים הגישו היום (שני) הצעה חדשה לקרפטי לבוב על הקשר הברזילאי בן ה-25 – השאלה עם אפשרות רכישה. לעשה מדובר באותו מבנה של הצעה, רק עם יותר בונוסים וסכום רכישה גבוה יותר בסעיף הרכישה, זאת כדי לשכנע את קבוצתו למכור אותו בינואר.

בעצם במכבי ת"א הולכים חזק על ברוניניו ומעוניינים שיגיע כמה שיותר מוקדם. צריך לזכור שחלון ההעברות בישראל נפתח ב-14 בינואר ועל הפרק גם חלוץ זר. ייתכן שהוא יהיה ברזילאי ובמועדון בוחנים את העניין. מדובר למעשה בהבעת אמון בז’רקו לאזטיץ’, שיקבל את הכלים כדי לרוץ עד הסוף.

כזכור, ברוניניו עורר עניין בישראל סביב מכבי תל אביב ומכבי חיפה. בעוד גורמים אצל הירוקים אישרו כי השחקן הוצע למועדון ולא יגיע, אצל הצהובים כאמור הסיפור שונה לחלוטין. ברוניניו כבר היה מועמד למועדון בקיץ, אך סירב להצטרף בגלל התזמון של המלחמה עם איראן והחשש של משפחתו, וכעת במכבי תל אביב עושים ניסיון נוסף לצרפו, כשישנם מועמדים נוספים על הפרק. 

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

אחת הסיבות למועמדותו היא קשיי ההתאקלמות של אנדרדה, כאשר במידה ויגיע בינואר שחקן בעמדה שלו, מכבי תחפש לו השאלה. במקביל, גם הייטור מתנדנד ועשוי לעזוב.

ברוניניו הוא אחד השחקנים הבולטים של קרפטי לבוב, והמצב השתנה סביב השחקן השתנה מאז הקיץ, וכעת נראה שהאפשרות למעבר בחורף נמצאת על השולחן. ברוניניו חתום בלבוב עד 2028 והעונה רשם 15 הופעות, בהן כבש שישה שערים ובישל שניים נוספים. על פי אתר ‘טרנספרמרקט’, שוויו מוערך בכ-1.2 מיליון אירו. לבוב רכשה את ברוניניו מאתלטיקו מניירו בקיץ עבור 800,000 אירו אחרי ששיחק בקבוצה האוקראינית בהשאלה מאז ספטמבר 2024.

