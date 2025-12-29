יום שני, 29.12.2025 שעה 14:21
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בב"ש קיבלו החלטה: למלא את מכסת 8 הזרים

אלונה מבינה את המצב והדרומיים יביאו 3 זרים בינואר אם אלו ישדרגו, כשגריטה יעזוב וסאבובו ייצא להשאלה. פרץ ומזרחי חזרו להתאמן לפני הפועל י-ם

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (שחר גרוס)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (שחר גרוס)

אחרי הניצחון הדחוק על מ.כ. שדרות בגביע, בהפועל באר שבע מתכוננים בחזרה לליגה, כשהתבוסה לעירוני טבריה עדיין מורגשת באוויר. במועדון יודעים שהניצחון על שדרות הוא חשוב, אבל הדבר האמיתי זה לחזור לנצח מחרתיים (רביעי, 20:00) בליגה את הפועל ירושלים. 

בבאר שבע מעודדים מכך ששני השחקנים שחלו בשפעת, גיא מזרחי ואליאל פרץ, חזרו להתאמן ועשויים להיות בסגל ואף לפתוח בהרכב. כרגע האימון מחר יכריע, שכן פרץ ומזרחי לא התאמנו כמעט שבוע וחצי באופן סדיר ומאמן הקבוצה רן קוז'וק יצטרך לראות האם החולשה שליוותה אותם בריאותית פסחה. לוקאס ונטורה וג’יבריל דיופ יחזרו מהרחקה ויפתחו ב-11. 

חלון ההעברות של ינואר ייפתח בעוד שבועיים וחצי ובבאר שבע כבר כמה שבועות אחורה פועלים לחיזוק הקבוצה, בדגש על חיזוק זר. כרגע מצבת הזרים עומדת על 7, כשארנולד פול גריטה יעזוב וג’וזף סאבובו בנדה יושאל, כך שמצבת הזרים תרד לחמישה. 

פול גריטה. יעזוב (אורן בן חקון)פול גריטה. יעזוב (אורן בן חקון)

לאור הרצון לרענן את הסגל בצורה משמעותית, בבאר שבע התקבלה החלטה והיא למלא את מכסת שמונת הזרים. זה אומר שאם יצליחו למצוא שחקנים משדרגים, שלושה זרים יצטרפו אם וכאשר יהיו כאלה שישדרגו בוודאות את הקבוצה. אלונה ברקת מבינה שהקבוצה צריכה חיזוק בינואר ותעמיד את התקציב והכלים להעמיק את הסגל.

