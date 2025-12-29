בב"ש קיבלו החלטה: למלא את מכסת 8 הזרים

אחרי הניצחון הדחוק על מ.כ. שדרות בגביע, בהפועל באר שבע מתכוננים בחזרה לליגה, כשהתבוסה לעירוני טבריה עדיין מורגשת באוויר. במועדון יודעים שהניצחון על שדרות הוא חשוב, אבל הדבר האמיתי זה לחזור לנצח מחרתיים (רביעי, 20:00) בליגה את הפועל ירושלים.

בבאר שבע מעודדים מכך ששני השחקנים שחלו בשפעת, גיא מזרחי ואליאל פרץ, חזרו להתאמן ועשויים להיות בסגל ואף לפתוח בהרכב. כרגע האימון מחר יכריע, שכן פרץ ומזרחי לא התאמנו כמעט שבוע וחצי באופן סדיר ומאמן הקבוצה רן קוז'וק יצטרך לראות האם החולשה שליוותה אותם בריאותית פסחה. לוקאס ונטורה וג’יבריל דיופ יחזרו מהרחקה ויפתחו ב-11.

חלון ההעברות של ינואר ייפתח בעוד שבועיים וחצי ובבאר שבע כבר כמה שבועות אחורה פועלים לחיזוק הקבוצה, בדגש על חיזוק זר. כרגע מצבת הזרים עומדת על 7, כשארנולד פול גריטה יעזוב וג’וזף סאבובו בנדה יושאל, כך שמצבת הזרים תרד לחמישה.

פול גריטה. יעזוב (אורן בן חקון)

לאור הרצון לרענן את הסגל בצורה משמעותית, בבאר שבע התקבלה החלטה והיא למלא את מכסת שמונת הזרים. זה אומר שאם יצליחו למצוא שחקנים משדרגים, שלושה זרים יצטרפו אם וכאשר יהיו כאלה שישדרגו בוודאות את הקבוצה. אלונה ברקת מבינה שהקבוצה צריכה חיזוק בינואר ותעמיד את התקציב והכלים להעמיק את הסגל.