לסמן ביומנים: לו"ז ליגת העל למחזורים 18-20

הסיבוב הראשון של ליגת העל כבר מאחורינו ועד כה 2025/26 מספקת לנו עונה נהדרת עם מאבקים גדולים בפסגה, וקרבות לא פחות מסקרנים בתחתית. מנהלת הליגה פרסמה היום (שני) את הלו”ז למחזורים 18-20. לוח המשחקים המלא נמצא למטה.

מחזור 18

מכבי נתניה - הפועל ירושלים: שישי, 9.1 בשעה 15:00

מכבי ת"א - בני סכנין: שבת, 10.1 בשעה 15:00

הפועל חיפה - הפועל ת"א: שבת, 10.1 בשעה 17:30

עירוני טבריה - הפועל פ"ת: שבת, 10.1 בשעה 18:30

בית"ר ירושלים - מכבי בני ריינה: שבת, 10.1 בשעה 19:30

הפועל ב"ש - מכבי חיפה: שבת, 10.1 בשעה 20:00

מ.ס. אשדוד - עירוני ק"ש: ראשון, 11.1 בשעה 19:30

מחזור 19

הפועל פ"ת - בית"ר ירושלים: שבת, 17.1 בשעה 15:00

הפועל ירושלים - עירוני טבריה: שבת, 17.1 בשעה 17:30

מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד: שבת, 17.1 בשעה 18:30

בני סכנין - מכבי נתניה: שבת, 17.1 בשעה 19:30

מכבי חיפה - מכבי ת"א: ראשון, 18.1 בשעה 20:30

עירוני ק"ש - הפועל חיפה: שני, 19.1 בשעה 19:30

הפועל ת"א - הפועל ב"ש: שני, 19.1 בשעה 20:00

מחזור 20

הפועל ירושלים - הפועל פ"ת: שישי, 23.1 בשעה 15:00

מכבי נתניה - מכבי חיפה: שבת, 24.1 בשעה 15:00

עירוני טבריה - בני סכנין: שבת, 24.1 בשעה 18:30

הפועל חיפה - מכבי בני ריינה: שבת, 24.1 בשעה 18:30

הפועל ב"ש - עירוני ק"ש: שבת, 24.1 בשעה 19:30

מ.ס. אשדוד - בית"ר ירושלים: ראשון, 25.1 בשעה 20:15

מכבי ת"א - הפועל ת"א: שני, 26.1 בשעה 20:30