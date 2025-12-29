לסמן ביומנים: לו"ז ליגת העל למחזורים 18-20

מערכת ONE
הסיבוב הראשון של ליגת העל כבר מאחורינו ועד כה 2025/26 מספקת לנו עונה נהדרת עם מאבקים גדולים בפסגה, וקרבות לא פחות מסקרנים בתחתית. מנהלת הליגה פרסמה היום (שני) את הלו”ז למחזורים 18-20. לוח המשחקים המלא נמצא למטה.
מחזור 18
מכבי נתניה - הפועל ירושלים: שישי, 9.1 בשעה 15:00
מכבי ת"א - בני סכנין: שבת, 10.1 בשעה 15:00
הפועל חיפה - הפועל ת"א: שבת, 10.1 בשעה 17:30
עירוני טבריה - הפועל פ"ת: שבת, 10.1 בשעה 18:30
בית"ר ירושלים - מכבי בני ריינה: שבת, 10.1 בשעה 19:30
הפועל ב"ש - מכבי חיפה: שבת, 10.1 בשעה 20:00
מ.ס. אשדוד - עירוני ק"ש: ראשון, 11.1 בשעה 19:30
מחזור 19
הפועל פ"ת - בית"ר ירושלים: שבת, 17.1 בשעה 15:00
הפועל ירושלים - עירוני טבריה: שבת, 17.1 בשעה 17:30
מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד: שבת, 17.1 בשעה 18:30
בני סכנין - מכבי נתניה: שבת, 17.1 בשעה 19:30
מכבי חיפה - מכבי ת"א: ראשון, 18.1 בשעה 20:30
עירוני ק"ש - הפועל חיפה: שני, 19.1 בשעה 19:30
הפועל ת"א - הפועל ב"ש: שני, 19.1 בשעה 20:00
מחזור 20
הפועל ירושלים - הפועל פ"ת: שישי, 23.1 בשעה 15:00
מכבי נתניה - מכבי חיפה: שבת, 24.1 בשעה 15:00
עירוני טבריה - בני סכנין: שבת, 24.1 בשעה 18:30
הפועל חיפה - מכבי בני ריינה: שבת, 24.1 בשעה 18:30
הפועל ב"ש - עירוני ק"ש: שבת, 24.1 בשעה 19:30
מ.ס. אשדוד - בית"ר ירושלים: ראשון, 25.1 בשעה 20:15
מכבי ת"א - הפועל ת"א: שני, 26.1 בשעה 20:30