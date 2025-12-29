יום שני, 29.12.2025 שעה 14:21
כדורגל עולמי

טירוף הכרטיסים למונדיאל שובר את כל השיאים

הטורניר ממשיך לספק עניין עצום ברחבי העולם, נשיא פיפ"א אינפנטינו שיתף כי התקבלו מעל 150 מיליון בקשות לרכישה וגם עקץ את המבקרים בנושא המחירים

|
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

קיץ 2026 מתקרב בצעדי ענק ואיתו הציפייה הבלתי נגמרת אל עבר אירוע הספורט הגדול בעולם, המונדיאל. בכל טורניר מחדש נשברים שיאיו של הטורניר הקודם, אך נשיא פיפ”א, ג’אני אינפנטינו, שיתף כי המונדיאל הקרוב שעתיד להתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו כבר עכשיו מספק מספרים היסטוריים.

לפי דבריו של אינפנטינו זהו המונדיאל הנחשק ביותר בקרב הקהל כאשר הבקשות לרכישת כרטיסים בסדר גודל שטרם נראו. עד היום, 15 ימים מאז תחילת מכירת הכרטיסים, פיפ”א מדווחת כי נשלחו מעל 150 מיליון בקשות לרכישת כרטיסים מכל רחבי העולם. מבחינת השנים הקודמות, מאז היווסדו של הטורניר הגדול נמכרו 44 מיליון כרטיסים סך הכל מה שמסביר כמה הביקוש עולה על מה שניתן לספק.

מן הצד השני ישנן ביקורות בלתי פוסקות בקרב הקהל לגבי המחירים המופקעים, לפי האתרים הרשמיים של פיפ”א כרטיס בודד למשחק במונדיאל הקרוב ינוע בין 60 ל-6,000 דולר. נשיא פיפ”א התייחס גם לביקורת הזו בעקיצה קטנה משלו: “כל זה למרות המידע שאתם מקבלים לגבי המחירים”.

אוהדי נבחרת ארגנטינה, חלק נכבד מהמיליונים (IMAGO)אוהדי נבחרת ארגנטינה, חלק נכבד מהמיליונים (IMAGO)

צריך להגיד שהמונדיאל הקרוב משנה את פניו בכך שבפעם הראשונה ייקחו בו חלק לא פחות מ-48 נבחרות וישוחקו 104 משחקים. שינוי השיטה הופך את המונדיאל הקרוב לגדול ביותר בהיסטוריית הטורניר ומשום כך נוצרת ההתעניינות המורחבת בקניית הכרטיסים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */