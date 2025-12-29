טירוף הכרטיסים למונדיאל שובר את כל השיאים

קיץ 2026 מתקרב בצעדי ענק ואיתו הציפייה הבלתי נגמרת אל עבר אירוע הספורט הגדול בעולם, המונדיאל. בכל טורניר מחדש נשברים שיאיו של הטורניר הקודם, אך נשיא פיפ”א, ג’אני אינפנטינו, שיתף כי המונדיאל הקרוב שעתיד להתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו כבר עכשיו מספק מספרים היסטוריים.

לפי דבריו של אינפנטינו זהו המונדיאל הנחשק ביותר בקרב הקהל כאשר הבקשות לרכישת כרטיסים בסדר גודל שטרם נראו. עד היום, 15 ימים מאז תחילת מכירת הכרטיסים, פיפ”א מדווחת כי נשלחו מעל 150 מיליון בקשות לרכישת כרטיסים מכל רחבי העולם. מבחינת השנים הקודמות, מאז היווסדו של הטורניר הגדול נמכרו 44 מיליון כרטיסים סך הכל מה שמסביר כמה הביקוש עולה על מה שניתן לספק.

מן הצד השני ישנן ביקורות בלתי פוסקות בקרב הקהל לגבי המחירים המופקעים, לפי האתרים הרשמיים של פיפ”א כרטיס בודד למשחק במונדיאל הקרוב ינוע בין 60 ל-6,000 דולר. נשיא פיפ”א התייחס גם לביקורת הזו בעקיצה קטנה משלו: “כל זה למרות המידע שאתם מקבלים לגבי המחירים”.

אוהדי נבחרת ארגנטינה, חלק נכבד מהמיליונים (IMAGO)

צריך להגיד שהמונדיאל הקרוב משנה את פניו בכך שבפעם הראשונה ייקחו בו חלק לא פחות מ-48 נבחרות וישוחקו 104 משחקים. שינוי השיטה הופך את המונדיאל הקרוב לגדול ביותר בהיסטוריית הטורניר ומשום כך נוצרת ההתעניינות המורחבת בקניית הכרטיסים.