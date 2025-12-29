האוהד של בית"ר שזרק בקבוק הורחק ושוחרר

בית”ר ירושלים ניצחה את טבריה והעפילה לשלב הבא בגביע המדינה, אבל בזמן המשחק באצטדיון בראל קיבלנו אירוע מעט פחות נעים כשאוהד של הצהובים-שחורים זרק בקבוק מהיציע לכיוון הדשא, בקבוק שפגע בראשו של שחקן הצפוניים רון אונגר.

במועדון הודיעו על פעולה מהירה וכי זורק הבקבוק נעצר על ידי משטרת ישראל, והיום (שני) בית המשפט השלום בנוף הגליל-נצרת הודיע על הסכם שהחשוד ישוחרר בתנאים מסוימים.

התנאי הראשון הוא שהוא יורחק ממגרשי הכדורגל עד לסוף העונה, בנוסף הוא יחתום על התחייבות עצמית על סף 5,000 ש”ח ועל זאת נאסר עליו יצירת קשר עם מי מהמעורבים בתיק בכל דרך וזאת למשך 30 יום מהיום. עוד נרשם שעליו להתייצב לחקירה לפי דרישה.