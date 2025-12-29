"מקווה שנמצא מאמן שייתן הנאה, שיהיה שמח"

הפועל חולון חטפה הפסד משפיל במיוחד ב-54 הפרש עם 114:60 בהיכל הטוטו נגד הפועל תל אביב. ההפסד הזה כנראה היה יותר מידי עבור הנהלת המועדון, שהחליטה לסיים את דרכו של המאמן דני פרנקו מוקדם יותר היום (שני). לאחר הזעזוע, יו”ר המועדון איתן לנציאנו עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

שמענו את יוסי שלא אמר מפורשות שזה בדרך לפרידה אבל היה אפשר להבין בין הדברים, אתה יכול לפרט את הסיבות שהביאו לפרידה?

”אני יכול רק לחזור על מה שהוא אמר. כל מילה שאמר הייתה נכונה, לא נראנו טוב מתחילת העונה, אולי שני משחקים היו בסדר וזה נס ציונה בחוץ ואולי שולה בחוץ. תמיד אמרנו שאם זו הייתה קבוצה אחרת אז מה היה קורה, משחקים שניצחנו בשניות אחרונות וקיבלנו עכשיו יריבה אחרת וראינו מה קרה”.

הבאתם את פרנקו שאיש כדורסל ותיק, ציפיתם ממנו לעשות קבוצה טובה יותר ממה שנבנתה בסוף? מה התפספס? למה זה נפל?

”זה נכון. יש סיבות אובייקטיביות שזו תקופת מלחמה ועצימות גבוהה והיה קשה להביא שחקנים וגם היום קשה להביא שחקנים, אנחנו רואים איזה שחקנים מגיעים. אבל ציפינו ליותר כזה, גם בסגל כזה אסור להיראות ככה, אתה לא מביא שחקני נבחרת וזרים לפחות חלקם די איכותיים כדי לקבל תבוסה כזאת, זה הרבה מעבר לכדורסל”.

איתן לנציאנו (חגי מיכאלי)

אני נגד פיטורי מאמנים אבל לא הייתה ברירה. אני ראיתי את המשחק הזה נגד הפועל ת”א, גם נגד מכבי ת”א, הקבוצה עומדת, משוטטת על המגרש, לא עושה כלום, הזכירה קבוצת קט-סל.

”זה כמו לשחק נגד שער ריק, זה מה שהיה פה”.

מה הלאה מבחינתכם מבחינת האימון של הקבוצה? אין יותר מדי מאמנים ישראלים בשוק, אני מניח שאת גיא גודס לא תחזירו.

”כצפוי איך שיצאה ההודעה קיבלנו כל כך הרבה שמות ולא הצלחנו לעבור על חלקם, זה בליץ של שמות שצריך לעיין אותם, בינתיים יואב שמיר יאמן במשחק הבא בתקווה שבהמשך נמצא מאמן”.

אתה רואה מצב שבו יואב יצליח במשחק הקרוב נגיד, לא תלכו איתו? לא תשאירו אותו?

”אני מכיר את יואב לא הרבה זמן, אבל הוא בחור כזה מקסים שאני לא בטוח שהוא ירצה, אבל בואו נראה, זה ממש טרי”.

יש לכם כיוון אולי ללכת על מישהו ותיק? כמו למשל צביקה שרף, אולי פיני גרשון?

”אני באמת לא מתחמק מהשאלה, אבל באמת קיבלנו כל כך הרבה שמות ולא הצלחנו לעבור על חלקם, אז אני מאמין שלקראת הערב נעשה את זה”.

פיני גרשון (עמרי שטיין)

אתם רוצים לנתח ואז לראות מי מתאים לרוח שלכם, זו לא קבוצה שגרתית הפועל חולון, זה לא עוד מועדון.

”זה חלק מהסיבות, שיש פה קהילה ויש פה משהו מיוחד לאורך השנים, אתה מכיר את זה והיינו פעם קבוצות חלשות, היה כבוד ומלחמה, משהו שלא היה ביום ראשון בצורה מחרידה”.

זה שדני פרנקו הורחק ו-ויתר על המשחק, זה השפיע על ההחלטה שלכם?

”זה גם חלק מההתנהלות, לפחות לגביי כן, לא יכול לדבר על אחרים. אני הרגשתי שזה סוג של, אני לא רוצה לומר מכוון, אבל זה לברוח מאחריות, אין לי מילה אחרת, זה לא נעים לומר אבל זו האמת”.

דני פרנקו מורחק (רועי כפיר)

פרנקו אמר לכם משהו כשהודעתם לו רשמית על הפרידה?

”אני לא דיברתי איתו, יוסי טיפל בהכל”.

היית מאוד כעוס ומאוכזב והחלטת לתת ליוסי לטפל בזה?

”לא, יוסי מטפל בזה כי יוסי הוא זה שצריך להחליט איך מתקדמים הלאה, כבודו במקומו מונח והוא האיש שבסוף משלם, מחליט, אני יכול רק לייעץ ולעזור מה שאני עושה כבר 18 שנה”.

זה שדני פרנקו הביא איתו שחקנים שהיו איתו בהפועל ת”א כמו מקריי ומנפורד, זה פגע? המחזור של השחקנים אולי שלא מתאים?

”דווקא במקרה שלהם אני לא חושב, זו דעה שלי אישית, הם שחקנים טובים ויכולים להועיל, גם וולטון שהגיע הוא שחקן נהדר ויכול לתת יותר ממה שנתן והוא גם נתן בעונה הזו והוא גם ייתן, אבל השאר לא מספקים את הסחורה”.

ג'ורדן מקריי (רועי כפיר)

לצד ההחלפה של המאמן, לכמה שינויים בסגל אתם מכוונים?

”לזכותו של פרנקו ייאמר שגם אנחנו וגם הוא ניסה לחפש שחקנים בזמן הפגרה והייתי על זה בהתכתבויות ובהצעות, וקשה להביא שחקנים, באמת קשה”.

אז לאן הולכת הפועל חולון בעונה הזו, כשיש לך את מכבי והפועל ת”א, את הפועל ירושלים, ואפילו העמק שגם מעולה.

”בואו נגיד את האמת גם אם היה טוב והיינו נראים יותר טוב ויחסית בסדר והכל, ידענו שיש שלוש קבוצות מאוד עשירות עם סגלים מאוד רחבים שהיה קשה לעשות איתן משהו, אבל לא נרים ידיים, נעשה כל מה שאפשר, מקווה שנמצא מאמן שמתאים לאופי ולרוח של המועדון הזה, שייתן הנאה קצת לקהל וכדורסל קצת יותר שמח וכיפי. ואתם יודעים איך זה, בסוף נפגשים במאי ואם נייצב את הסגל אז הכל פתוח”.