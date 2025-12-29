יום שני, 29.12.2025 שעה 16:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"סוגיית קוז'וק צריכה להסתיים, ב"ש צריכה שקט"

סתיו אלימלך דיבר ב"שיחת היום" על נושא הארכת החוזה של המאמן: "המועדון צריך להחליט ולהגיד 'זה המאמן שלי'". וגם: האם לדעתו הוא ימשיך במועדון?

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע אמנם נקלעה למותחן מול קבוצה מליגה ב’, אך בסופו של דבר העפילה לשמינית גמר הגביע אחרי 1:2 על שדרות בטרנר, כאשר ההגרלה זימנה לה את הפועל ירושלים. רגע אחרי ההגרלה ורגע לפני משחק הליגה הקרוב נגד, גם הוא נגד הפועל ירושלים, סתיו אלימלך עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

לבאר שבע אין ממש פריבילגיה להביא מאמן, כי הרי ברק בכר לא יחזור אחורה, לא חושב שברק יצחקי יעשה את זה, זה לא שדרוג מטורף. בכר לדעתי לא יכול לחזור על אף שהביא שלוש אליפויות, נשארו לך האופציות של המאמנים בקבוצות הקטנות יותר כמו שרון מימר. סתיו אלימלך, מה אתה חושב על הסוגיה הזאת עם רן קוז’וק?
”סוגיה שצריכה להסתיים, היא נמשכת ואם העלו את זה וזה לא צריך להימשך הרבה זמן, זו סוגייה פנימית וצריך להחליט ולהגיד ‘זה המאמן שלי’, ב”ש צריכה את השקט שלה ובשקט שלה היא מייצרת את התוצאות גם. אנחנו מדברים על קוז’וק ובלמים ו-ויטור, אבל אלונה היא קונצנזוס והיא צריכה שם לקחת את הדברים והיא יודעת לעשות את הדברים האלה, אנחנו רואים את ב”ש מוכנה בזמן לעומת שנה קודמת, והיא צריכה לחזור לעצמה. לכל מועדון וקבוצה יש ירידות וזה טבעי ובריא, אבל צריך לקחת החלטות ולחתוך עניינים”. 

קוז’וק יאריך או לא?
”לדעתי יאריך, כי ב”ש נותנת במה מאוד בריאה ואיכותית שהוא לא מקבל במקומות אחרים, וגם אם לא אז יש הרבה בר כמו ברק בכר בחיפה וברק יצחקי בבית”ר, אז יש הרבה ברקים. גם אם הוא יסתכל על הכיוונים האלה של ת”א או ירושלים או חיפה, הבר מזל הכי טוב ונכון עבורו זה ב”ש לדעתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */