תורג'מן: העניין בין הקהל ללאזטיץ' צריך להיפתר

דור תורג’מן עזב בקיץ את מכבי תל אביב ויצא לראשונה בקריירה לשחק בחו”ל, כשעבר לניו אינגלנד רבולושן מליגת ה-MLS. מאז, במדי קבוצתו החדשה הספיק לכבוש, לבשל ואף לפגוש את ליאו מסי ואינטר מיאמי ולככב נגדם. הוא סיפר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה עכשיו בפגרה, הליגה בארה”ב תחזור בעוד כמה חודשים, איך אתה מרגיש? איך הייתה התקופה?

”התקופה הזאת לא פשוטה כי בלי אימונים ואתה לא רגיל לזה, הרבה זמן. עכשיו חוזרים”.

איך הייתה ההתאקלמות? זה לצאת מישראל בפעם הראשונה, שפה זרה, איך זה הרגיש?

”קיבלו אותי יפה מאוד, האמת שהסתדרתי עם השפה, מבחינת הכדורגל כמו שראינו 3 מ-3 ורק להמשיך ככה”.

דור תורג'מן (IMAGO)

ראינו את ההצלחה של תאי בריבו, טוקלומטי עשה עונה מרשימה, מה יש בליגה שהיא מאירה פנים לחלוצים? גם אתה, 3 מ-3 זה מרשים.

”מבחינת הכדורגל, השוני שיש מישראל, זה ששם הרבה יותר פתוח, קבוצות פחות באות להסתגר, מול מכבי תל אביב קבוצות קטנות באות להסתגר, וכשיש שטח גדול אז חלוצים שיותר מהירים מהבלמים ברוב המקרים, קשה להם להגן על שטח כזה גדול”.

ראינו את ההתקדמות שלך בשנתיים האחרונות ותמיד היה רחש לאן תלך, רצית אירופה וזה נסגר למעבר לארה”ב, פחות היית בעד זה בהתחלה ובסוף בחרת ללכת לשם. גם התקופה הזאת לא עזרה לקבל הצעות מאירופה, איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שחווית עם הבחירה הזאת וכמו ששמענו את הסוכן, האם אתה חושב שה-MLS זה חלון שיחזיר אותך לאירופה?

”כן, אני במקום שטוב לי בו ואני רוצה להצליח בו וכמובן להגיע לאירופה, זו קפיצת מדרגה טובה מאוד והרבה מאוד סקאוטים וסוכנים וקבוצות מסתכלים על הליגה הזאת, זאת הליגה השישית הכי נצפית בעולם ואני במקום טוב”.

מה היעדים שאתה מכוון לך לעונה הקרובה מבחינה אישית?

”באתי לקראת הסוף שם, ככה שלא באמת הרגשתי את תחילת העונה ולהתחבר לקבוצה מההתחלה, אז להגיע ולהתחבר שוב כי ראיתי אותם כולה 3 שבועות, חזרתי לפה לחודשיים, וזה להתאקלם שוב פעם. יש מטרות להגיע יותר רחוק עם הקבוצה, מבחינה אישית זה להבקיע כמה שיותר”.

דור תורג'מן (IMAGO)

אני מניח שעוד שחקנים בקשר איתך ששואפים להגיע לשם, אנחנו רואים עוד ועוד שחקנים מגיעים. אחד כמו ירין לוי דיבר איתך? מה אתה ממליץ לו?

”כן, דיברנו, אבל זה בנינו, מעדיף לשמור את זה בינינו כמובן, הוא מתעניין”.

אנחנו מזהים את המגמה הזאת, צעירים הולכים לשם גם בגלל הפן הכלכלי. אתה יכול לספר על ההבדל במתקנים בקבוצה שלך לעומת הארץ, גם כשהיית במועדון הגדול בארץ. איך נראה המתחם?

”שמיים וארץ, יש בריכות וכמות אנשים – זה מטורף, אם זה מאמני כושר ופיזיותרפיסטים, מתאמנים על שני מגרשים ואין עצירות, מתקן לא רגיל”.

היה לך מפגש עם מסי, מה קרה עם החולצה שלא הגיעה אליך? יש סיפור מאחורה.

”הוא הבטיח לי, כנראה הוא היה עצבני שלא הבקיע, למרות שהוא בישל שלושה אז לא יודע איך אפשר להיות עצבני, אבל יש עוד מפגשים”.

הלכת אחרי המשחק וביקשת ממנו את החולצה?

”פניתי כבר בהתחלה, כשעמדנו על החצי שנינו, אמרתי לו אם אפשר את החולצה בסוף המשחק והוא אמר כן, ואז עשה לי ויברח”.

איפה החולצה? מסי (רויטרס)

הוא חייב לך חולצה. אתה עוקב אחרי העונה הזאת של מכבי ת”א שהיית חלק ממנה בהתחלה. החליפו הרבה שחקנים, עזבו הרבה והגיעו חדשים. איך אתה רואה מהצד ומה אתה חושב על מה שקורה עם לאזטיץ’, לך היה חיבור טוב איתו. מה אתה חושב?

”לא פשוט קודם כל לראות את הקבוצה שהייתי בה במצב קשה, הם ניצחו ניצחון גדול עכשיו אז מקווה שזה יוציא אותם לדרך חדשה. המצב עם לאזטיץ’ והקהל צריך להיפתר, זה פוגע בקהל ובקבוצה שלא יכולה להסתדר בלי האוהדים, הקהל גם לא יכול להסתדר בלי הקבוצה וקשה להם לא להגיע למשחקים, מאמין שזה ייפתר”.

דעתך על לאזטיץ’ כמאמן? גם עכשיו אם תשאל אוהדים, הרבה יגיעו שהעונה הקודמת לא הייתה מסתיימת עם האליפות ללא ההתעלות בפלייאוף, נותנים קרדיט לשחקנים, תגיד מה האמת.

”לא יודע להסביר את זה, אבל הוא ידע להכין אותנו למאני טיים בצורה הכי טובה, הוא האמין בשחקנים ובסוף אי אפשר לקחת לו את זה, לא משנה כמה התעלו השחקנים, זה גם המאמן”.

ז'רקו לאזטיץ' ודור תורג'מן (מרטין גוטדאמק)

מה הרגשת בתחילת העונה שהרבה התחלפו? האמנתם שאתם קבוצה חזקה או כבר אז היו חששות שזה הולך לכיוון פחות טוב?

”כבר בסוף העונה ידענו שיהיו עזיבות והעברות, אני חושב שעשו החתמות מוקדם יותר מהרגיל, אבל להגיע למכבי, צריך להתרגל לטייטל הזה ואני מאמין שיהיה בסדר, גם עכשיו זה רק שש הפרש, שנה שעברה היינו חמש לדעתי בפלייאוף וזה אומר שיש מלא זמן, אני מאמין שיהיה בסדר ויעברו את המשבר”.

יש לך טיפ כשחקן שבגיל צעיר נכנס לסגל וקיבל הזדמנויות? לאבו פרחי אולי או מדמון? איך לתקוע יתד בהרכב?

”קודם כל אבו פרחי עושה משחקים מצוינים, הוא החלוץ המוביל כרגע במכבי, אני עדיין לא במעמד שאני יכול לחלק טיפים לאנשים ולהגיד להם מה לעשות. שכל אחד יהיה מוכן להזדמנות שלו, ישחק עם ביטחון, לא יפחד לטעות בפעולה או שניים, שחקנים במכבי יודעים מה לעשות בסופו של דבר והם לא סתם במכבי ת”א”.