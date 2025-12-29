יום שני, 29.12.2025 שעה 15:20
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
434-3315פורטו1
418-4616ספורטינג ליסבון2
3610-3316בנפיקה ליסבון3
2711-2116ז'יל ויסנטה4
2615-2816בראגה5
2313-2016פמליקאו6
2221-1616גימראייש7
2124-2115מורירנסה8
2026-2716אשטוריל9
1824-2016אמדורה10
1728-1916ריו אבה11
1727-1616אלוורקה12
1621-1715נסיונאל מדיירה13
1615-1115סנטה קלרה14
1429-1616קאסה פיה15
1439-1716ארוקה16
927-915טונדלה17
439-1115איי.וי.אס18

"לצפות בו זה חלום, הוא נחוש להמשיך באירופה"

אדהם זועבי, אבא של כארם זועבי שפתח בהרכב ריו אבה, ב"שיחת היום": "פנו מהארץ, אך נרצה להמשיך לשנים בפורטוגל". וגם: המעבר שהפועל י-ם הרסה לאחיו

|
כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)
כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

לראשונה העונה, כארם זועבי בן ה-19 עלה אתמול (ראשון) בהרכב של קבוצתו, ריו אבה, שהתארחה אצל ספורטינג ליסבון והפסידה לה 4:0 במסגרת המחזור ה-16 של הליגה הפורטוגלית. אביו, אדהם זועבי, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה נמצא בפורטוגל, היית במשחק וראית את המחצית שכארם שיחק, איך התחושות ואיך אתם מרגישים?
”ישבתי ביציע ולא האמנתי, זה היה כמו חלום, הייתה הופעה מאוד מכובדת והיה מרגש וחוויה, לא מהעולם הזה”.

איך אתם מרגישים עם המעבר לריו אבה? לפורטוגל?
”זה מעבר לא קל, אני שומע הרבה בתקשורת שאומרים ‘הוא לא משחק’, אבל הוא ילד והשחקן הכי צעיר בקבוצה. יש פה סגל רחב, זה הישג גדול שהוא משחק וגם פותח בהרכב לפעמים, זה מאוד קשה ובעתיד יהיה יותר קל והוא יהיה חלוץ מן המניין בקבוצה”.

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

אנחנו שמענו לאחרונה רחשים שאולי הוא יחזור לארץ וקבוצות פנו, איפה זה עומד והאם הורדתם את זה מהפרק? זה לא פשוט לעבור את הקשיים של ההתאקלמות, ומי שעובר אותם אז נשאר. אבל אחרי חזרה לארץ זה יהיה יותר קשה לשוב לחו”ל.
”לקחנו את זה בחשבון, אנחנו לא פוסלים שום כיוון, גם בארץ וגם באירופה. כרגע הראש של כארם באירופה והוא נחוש להמשיך, יש לו בית חם, אוהבים אותו גם המאמנים וגם ההנהלה, המאמן החדש התחבר אליו, כולם תומכים בו וגם השחקנים”.

המטרה שלכם זה לסיים את העונה בפורטוגל?
”כן, זו אחת המטרות ואולי להמשיך גם עוד הרבה שנים בפורטוגל”.

קבוצות פנו אלייך מהארץ וביקשו את הילד?
”כן פנו, היו כל מיני קרובים ששאלו אותנו ופנו לסוכן, לא פסלנו שום דבר”.

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

אילו קבוצות פנו? כמו מי?
”אי אפשר לפרט עכשיו כי צריך לשמור על זה בסודיות, הוא כרגע משחק והכיוון זה אירופה”.

אתה רואה שכארם יקבל עוד הזדמנויות בהרכב? זה לא יהיה חד פעמי מבחינת הילד?
”בטח, הוא משתלב לאט לאט וייתנו לו עוד הרבה דקות, אולי החלוץ יעזוב ואז יתפנה עוד מקום. החלוץ הזה מעורר עניין בכל אירופה וערב הסעודית, וכארם הפך לחלוץ שני, היה חלוץ שהביאו אותו וזה צעד טוב, לאט לאט. הוא נחשב לשחקן צעיר כמו שאמרתי, רוב השחקנים שבגיל שלו משחקים ב-U23 והוא מתאמן בבוגרים ויש לו תוכנית עבודה מאוד טובה”.

מה עם הילד השני (עומרי זועבי)? איפה זה עומד? מה איתו?
”הילד השני גם מתאמן בקבוצה פורטוגלית. הייתה לנו תקלה קטנה עם הפועל ירושלים, שממש הרסו לילד מעבר גדול לפורטוגל וצריך שהוא יהיה חופשי”.

עומרי זועבי (אורן בן חקון)עומרי זועבי (אורן בן חקון)

הוא יישאר לגור עם כארם?
”הוא במועדון אחר ובאקדמיה וצריך לחתום על חוזה בקרוב מאוד”.

הפועל ירושלים שחררה אותו?
”הם הרסו לו, אני יכול לשתף שהוא התקבל לאקדמיה של ריו אבה ושלחו הצעות, ולצערנו ירושלים הרסה כי ביקשה מחירים גבוהים ועכשיו מתחילים מאפס, הוא עובר לקבוצה דרג שלישי ולא צריך אישור מירושלים”.

הוא עוזב כדי להשתחרר מירושלים? לא צריך שחרור?
”כן, יש חוק שאם הוא עובר לליגה שלישית באירופה אז אתה משוחרר מקבוצת האם שלך וזה הכיוון”.

עשית להם הפוך על הפוך מה שנקרא.
”משהו כזה, לצערי תסכל אותי שלמרות כל ההתכתבויות עם ריו אבה וגם איתי, הם הרסו לילד, ממש הרסו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
