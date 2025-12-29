יום שני, 29.12.2025 שעה 11:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

באופן רשמי: לימבומבה עזב את קריית שמונה

הצפוניים נפרדו מהקיצוני הבלגי שהגיע רק בקיץ האחרון לקבוצה של שי ברדה: "מודים לו ומאחלים בהצלחה". המועדון ינסה להתחזק בשחקן זר נוסף במקומו

|
אנתוני לימבומבה (עמרי שטיין)
אנתוני לימבומבה (עמרי שטיין)

עכשיו זה רשמי: כפי שפורסם ב-ONE, שחקן הכנף הבלגי, אנתוני לימבומבה, עזב הבוקר רשמית את עירוני קריית שמונה, שתנסה להתחזק בשחקן זר נוסף במקומו.

"בפגישה שהתקיימה לפני זמן קצר במשרדי המועדון עם השחקן אנתוני ליבומבה, סיכמו הצדדים על סיום דרכו של השחקן במועדון. עירוני קריית שמונה מודה לאנתוני על תקופתו במועדון ומאחלת לו המון הצלחה בהמשך", נרשם בהודעה הרשמית של הצפוניים.

כזכור, כבר בחודש שעבר פרסמנו על הרצון להיפרד מהבלגי, שלא הצליח להשתלב, כאשר בשבוע הקודם, החלו במועדון בשיחות עם השחקן על התרת חוזהו. הוא יסיים את הקדנציה הקצרה שלו בקבוצה מהצפון ללא שער בליגה, כשהוא מחלים מפציעה וצפוי לחזור לכשירות תוך שבועיים.

לימובמבה, הגיע בקיץ לקבוצה של שי ברדה כשחקן הרכש המרכזי, לאחר עבר מרשים בקלאב ברוז' הבלגית ובנאנט הצרפתית. לזכותו של הקשר בן ה-31 גם הופעה אחת בנבחרת בלגיה, כאשר הוא הגיע בקיץ מבוורן הבלגית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */