באופן רשמי: לימבומבה עזב את קריית שמונה

עכשיו זה רשמי: כפי שפורסם ב-ONE, שחקן הכנף הבלגי, אנתוני לימבומבה, עזב הבוקר רשמית את עירוני קריית שמונה, שתנסה להתחזק בשחקן זר נוסף במקומו.

"בפגישה שהתקיימה לפני זמן קצר במשרדי המועדון עם השחקן אנתוני ליבומבה, סיכמו הצדדים על סיום דרכו של השחקן במועדון. עירוני קריית שמונה מודה לאנתוני על תקופתו במועדון ומאחלת לו המון הצלחה בהמשך", נרשם בהודעה הרשמית של הצפוניים.

כזכור, כבר בחודש שעבר פרסמנו על הרצון להיפרד מהבלגי, שלא הצליח להשתלב, כאשר בשבוע הקודם, החלו במועדון בשיחות עם השחקן על התרת חוזהו. הוא יסיים את הקדנציה הקצרה שלו בקבוצה מהצפון ללא שער בליגה, כשהוא מחלים מפציעה וצפוי לחזור לכשירות תוך שבועיים.

לימובמבה, הגיע בקיץ לקבוצה של שי ברדה כשחקן הרכש המרכזי, לאחר עבר מרשים בקלאב ברוז' הבלגית ובנאנט הצרפתית. לזכותו של הקשר בן ה-31 גם הופעה אחת בנבחרת בלגיה, כאשר הוא הגיע בקיץ מבוורן הבלגית.