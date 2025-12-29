הפועל י-ם שמרה על פער 5 הנקודות בצמרת

המחזור ה-13 בליגה הלאומית לנוער במחוז דרום מאחורינו, כשסטטוס קוו בצמרת: הפועל ירושלים מוליכה עם 31 נקודות, הפועל הוד השרון במקום השני עם 26 נקודות. במקום האחרון, מכבי יבנה, עם ארבע נקודות בלבד, אחרי שרשמה הפסד עשירי העונה. הפועל כפר שלם והפועל רמת גן חולקות את המקום השלישי עם 22 נקודות, בעוד הפועל מרמורק מאבדת גובה לאחר משחק רביעי ללא ניצחון.

| הפועל ירושלים – שמשון תל אביב 2:5

שבוע שלישי ברציפות ששחקניו של אמיר סופר משיגים ניצחון ליגה. הפעם, בענק, על הקבוצה שעד לא מזמן הייתה בין שלוש הראשונות. נדים וראסנה התכבד בצמד, מוחמד דיאב, מאור בן שמעון וישראל דאפה, השלימו. לישראל, שמשחק כבר עם הקבוצה הבוגרת של המועדון, זהו שער שלישי רצוף בשבועות האחרונים. עמית נמני, בנו של אבי, התכבד בצמד שערים. הירושלמים סופגים יותר בבית, שמשון מתקשה לכבוש במשחקי החוץ שלה.

| סקציה נס ציונה – הפועל הוד השרון 2:1

איתן טיקר ושחקניו לא יוותרו בקלות להפועל ירושלים העונה. עם סגל איכותי, במועדון מאמינים וחולמים על העפלה לליגת העל לנוער. תום פביאן הבקיע להוד השרון, בן מחלוף השווה התוצאה ובדקה ה-75 שחר לבנת קבע את תוצאת המשחק. לאחר ההתמודדות, תום פביאן, מהוד השרון ושירן עמר מנס ציונה ראו כרטיס אדום. הוד השרון טרם הפסידה העונה במשחקי החוץ שלה.

הפועל הוד השרון (רועי קור)

| מכבי באר שבע – הפועל כפר שלם 2:0

ניצחון מלא באושר. כפר שלם זכתה באושר אוסמו, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל בקבוצה הצעירה של קונסטנטין. הפעם, הוא הבקיע צמד והוריד את מכבי באר שבע אל מתחת לקו האדום, שם היא נמצאת יחד עם מכבי יבנה. מרבית הנקודות שהשיגה העונה באר שבע (שבע מתשע) השיגה במשחקי הבית שלה. הפעם, זה לא עבד. כפר שלם מנצחת סוף כל סוף בחוץ לאחר שלושה הפסדי חוץ רצופים.

הפועל כפר שלם (באדיבות המועדון)

| מכבי יפו – הפועל רמת גן 2:1

שחקניו של אורן רותם יצאו מנוה גולן עם שלוש נקודות ושומרים על מקום גבוה בצמרת. יפו, מנגד, עם הפסד ליגה חמישי העונה. מה גם שהקפטן שלה, נועם זילברשטיין, ראה כרטיס אדום בדקה ה-88 להתמודדות. טוהר חזן ורועי לייזרוביץ הבקיעו לרמת גן, אמיר שנפלד, בשער ליגה עשירי העונה, צימק לקראת סוף. יפו, אחרי שישה משחקים, עם ניצחון ביתי אחד בלבד.

| מכבי יבנה – בית"ר נורדיה ירושלים 2:1

למשך 77 דקות משחק ביבנה האמינו כי ניצחון ליגה שני העונה בדרך, לאחר שהוליכה הקבוצה של יניב פרץ 0:1 משער של אריאל אטיאס. רונן הלל ראה לנכון לשרוק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכות נורדיה ירושלים, כששי גריבי הכניע את יגל אושני וקבע 1:1. בדקה ה-79 נתנאל טייב הוסיף והפך התוצאה ל-1:2 לזכות נורדיה ירושלים, שעלתה אל מעל הקו האדום. יבנה עדיין אחרונה בטבלה.

בית'ר נורדיה ירושלים (איתי דהן)

| הפועל הרצליה – הכח מכבי עמידר רמת גן 2:1

עידו שריקי, שלא מרבה לשחק העונה, התכבד בצמד שערים – צמד שערים ראשון שלו לעונת 2025/26. בעונה החולפת, שיחק בקבוצת נערים א' של מכבי יפו, במדיה הרשית 10 פעמים. רועי שקלים איזן זמנית. הכח, יחד עם יבנה וכפר קאסם, הבקיעה הכי מעט שערים בחוץ – ארבעה בלבד. להפועל הרצליה 28 שערי חובה – הנתון הגבוה והגרוע בליגה לעת עתה.

| הפועל מרמורק – גדנ"ע תל אביב 0:0

אכזבה קשה בקבוצה האדומה מרחובות. לירן שמש ושחקניו עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון, מה שמרחיק אותם עד כדי 11 נקודות מהמקום הראשון, שנדמה כי לא ריאלי בעבורה כבר. מדובר ב-0:0 שני ברציפות מבחינת הקבוצה, שנדמה כי חסרה חלוץ. אגב, מדובר בתוצאת תיקו ראשונה העונה בבית מבחינתה של מרמורק. גדנ"ע במקום השביעי עם 19 נקודות, נקודה פחות ממרמורק.

| מ.ס. כפר קאסם הייתה לקבוצה החופשית בשבוע זה