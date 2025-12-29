ללא הפתעה: מכבי חיפה נותרה בראש הטבלה

לאחר המנה הראשונה של המחזור ה-16 בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2010, כשבין היתר מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה סיימו ב-1:1 דרמטי, החלק השני יצא לו לדרך אתמול (ראשון) עם חמישה משחקים. במוקד, ניצחונה של מכבי חיפה, המוליכה, המתרחקת במעט ממכבי פתח תקווה ותל אביב. גם הפועל חדרה, הפועל תל אביב ומ.ס אשדוד השיגו ניצחונות.

| מכבי חיפה – בני יהודה ת"א 1:3

שחקניו של אליעזר בן אהרון נקלעו לפיגור בדקה ה-40 (מוסא מוסראתי), אלא שבמחצית השנייה התניעו מנועים והשיגו את מבוקשם, בעוד מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, הרודפות אחריה, נפרדו ב-1:1. אורי אדמן, אריאל דורה ונועם גולדנברג העניקו שלוש נקודות למקומיים. למכבי חיפה 40 נקודות, כשהיא הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה.

| הפועל תל אביב – הפועל ירושלים 1:5

שחקניו של אופיר אמסטרדמר לא מוותרים לשלוש הראשונות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה, וניצחו אף הם כששומרים על סיכוי לא רע לצלחת בתום העונה. לצד חמישה הפסדים, הקבוצה השיגה את ניצחונה ה-11 במספר, בזכות שערים של יהלי אברהם (צמד), עידו דבי, אנטוני לוקא ושון מיירין. מיכאל וקסלמן צימק לקראת סיום המשחק.

הפועל תל אביב נערים ב (באדיבות המועדון)

| בית"ר ירושלים – מ.ס. אשדוד 4:1

בקור חודר עצמות, שחקניו של אמיר שוויקי רצו יותר והשיגו את מבוקשם – שלוש נקודות יקרות במאבקי התחתית שלהם מול הבית"רים. נוכח התוצאה, עלתה אשדוד אל המקום ה-16. אלירן כהן התכבד בצמד שערים, אילון גמליאל ורוי אביטן השלימו ל-0:4. המחליף, נועם בן שמעון אמלז, צימק התוצאה. שלושה מארבעת הניצחונות של אשדוד העונה – במשחקי החוץ שלה.

מ.ס אשדוד נערים ב (באדיבות המועדון)

| הפועל ניר רמת השרון – הפועל רעננה 2:1

דרבי השרון הסתיים לו עם ניצחון שמיני העונה לרעננה. נוכח התוצאה, רעננה חולקת את המקום החמישי יחד עם מכבי נתניה, כשלשתיהן 27 נקודות. רמת השרון? למרות ההפסד, רק שתי נקודות מרעננה בטבלה. גל מאירה התכבד בצמד והוביל את קבוצתו לניצחון חוץ יקר. איתמר מגידו, המחליף המקומי, צימק התוצאה. הראל בשי, מרמת השרון, ראה אדום בדקה ה-77.

הפועל רעננה נערים ב (באדיבות המועדון)

| מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל חדרה 2:1

הפסד עשירי העונה לנהלל יזרעאל, העולה החדשה לליגה של הגדולים. חדרה, בניצחונה השמיני העונה, השיגה נקודה 25 והתרחקה עוד יותר מהתחתית. חלומה? להתברג בין אלו שישחקו במסגרת הסיבוב השני בפלייאוף העליון. אופק שלום קבע 0:1, תוצאה שנותרה עד תום המחצית הראשונה. בדקה ה-60 אחמד הינדאוי הכפיל ולקראת סיום ההתמודדות נבו חמד צימק את התוצאה.