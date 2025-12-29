בלמעלה מ-480,000 ש"ח: אבוחצירה תובע את דימונה

מ.ס. דימונה בצרות? ירדן אבוחצירה, הקשר בן ה-33, מי ששיחק במדיה בשלוש השנים האחרונות, תובע אותה. בתחילת חודש אוקטובר, פורסם ב-ONE כי בהנהלת מ.ס דימונה הודיעו לירדן אבוחצירא ולפיראס עווד לחפש קבוצה, נוכח אי התאמה מקצועית. את דימונה עזב אבוחצירא בסופו של דבר באכזבה קשה מההתנהלות מולו וירד לליגה ב', כשחבר להפועל אשקלון.

את ירדן אבוחצירה מייצג בתיק עו"ד שי אליאס, כשסכום התביעה כנגד העמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל מ.ס דימונה מליגה א' דרום, עומד על 480,453 אלף שקלים. הסיבה? הפרת הסכם לתקופה קצובה, פיצוי בגין אי קיום שימוע כדין, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין התעמרות והתנכלות במקום עבודה, אי תשלום שכר עבודה, דמי חופשה, פנסיה ופיצויי פיטורין.

ירדן אבוחצירה הועסק החל מפברואר 2024 כשחקן בקבוצה הבוגרת בליגה א' דרום ובמקביל שימש כיועץ מנטלי לקבוצת הנוער, מכוח שני הסכמי העסקה נפרדים. בין הצדדים נחתמו חוזים קצובים לעונות 2025/26 ו־2026/27, בהיקף כספי כולל של כ־280 אלף אלף שקלים נטו, ללא מנגנון סיום מוקדם חד צדדי.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

לטענת התובע, באוקטובר 2025 פוטרה העסקתו באופן מיידי ובאופן חד צדדי, בנימוקים מקצועיים אותם הוא מכחיש מכל וכל, וללא קיום שימוע אמיתי, תקין או הוגן. לדבריו, ההחלטה על פיטוריו התקבלה מראש, מבלי שניתנה לו אפשרות להשמיע את טענותיו, ותוך הפרה בוטה של חובת תום הלב החלה על מעסיק.

עוד נטען כי חרף התחייבות מפורשת של הקבוצה לשלם לו את מלוא שכרו וזכויותיו עד תום החוזים – לא שולם לו שכר, לא הועברו הפרשות לפנסיה, לא שולמו דמי חופשה, דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. בנוסף נטען כי תלושי השכר שהונפקו אינם משקפים את שכרו האמיתי. מעבר להיבטים הכלכליים, מייחס אבוחצירה לנתבעת דפוס של התעמרות והתנכלות.