ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2510-2112מכבי נווה שאנן2
2416-2612מ.ס. טירה3
2311-1812הפועל כרמיאל4
2112-1912מכבי אתא ביאליק5
2015-2012מ.כ. צעירי טירה6
1818-1612עירוני נשר7
1617-1212בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1313-1212הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2213-2212מ.כ. ירושלים2
2115-2612מכבי עירוני אשדוד3
1915-1812מ.כ. כפ"ס4
1914-1412מ.ס. דימונה5
1916-1512מכבי קרית מלאכי6
1921-1912בית"ר יבנה7
1716-1512שמשון תל אביב8
1619-1512הפועל הרצליה9
1517-2112מ.כ. חולון ירמיהו 10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1219-1812בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

בלמעלה מ-480,000 ש"ח: אבוחצירה תובע את דימונה

באוקטובר המועדון מסר לקשר כי עליו לחפש קבוצה, זאת לאחר 3 עונות רצופות. עכשיו, בביה"ד האזורי לעבודה בב"ש, הגיש תביעה באמצעות עו"ד שי אליאס

|
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)

מ.ס. דימונה בצרות? ירדן אבוחצירה, הקשר בן ה-33, מי ששיחק במדיה בשלוש השנים האחרונות, תובע אותה. בתחילת חודש אוקטובר, פורסם ב-ONE כי בהנהלת מ.ס דימונה הודיעו לירדן אבוחצירא ולפיראס עווד לחפש קבוצה, נוכח אי התאמה מקצועית. את דימונה עזב אבוחצירא בסופו של דבר באכזבה קשה מההתנהלות מולו וירד לליגה ב', כשחבר להפועל אשקלון.

את ירדן אבוחצירה מייצג בתיק עו"ד שי אליאס, כשסכום התביעה כנגד העמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל מ.ס דימונה מליגה א' דרום, עומד על 480,453 אלף שקלים. הסיבה? הפרת הסכם לתקופה קצובה, פיצוי בגין אי קיום שימוע כדין, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין התעמרות והתנכלות במקום עבודה, אי תשלום שכר עבודה, דמי חופשה, פנסיה ופיצויי פיטורין.

ירדן אבוחצירה הועסק החל מפברואר 2024 כשחקן בקבוצה הבוגרת בליגה א' דרום ובמקביל שימש כיועץ מנטלי לקבוצת הנוער, מכוח שני הסכמי העסקה נפרדים. בין הצדדים נחתמו חוזים קצובים לעונות 2025/26 ו־2026/27, בהיקף כספי כולל של כ־280 אלף אלף שקלים נטו, ללא מנגנון סיום מוקדם חד צדדי.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

לטענת התובע, באוקטובר 2025 פוטרה העסקתו באופן מיידי ובאופן חד צדדי, בנימוקים מקצועיים אותם הוא מכחיש מכל וכל, וללא קיום שימוע אמיתי, תקין או הוגן. לדבריו, ההחלטה על פיטוריו התקבלה מראש, מבלי שניתנה לו אפשרות להשמיע את טענותיו, ותוך הפרה בוטה של חובת תום הלב החלה על מעסיק.

עוד נטען כי חרף התחייבות מפורשת של הקבוצה לשלם לו את מלוא שכרו וזכויותיו עד תום החוזים – לא שולם לו שכר, לא הועברו הפרשות לפנסיה, לא שולמו דמי חופשה, דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. בנוסף נטען כי תלושי השכר שהונפקו אינם משקפים את שכרו האמיתי. מעבר להיבטים הכלכליים, מייחס אבוחצירה לנתבעת דפוס של התעמרות והתנכלות.

