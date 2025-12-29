יום שני, 29.12.2025 שעה 21:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
16872-91010עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 2, 07:27: קריית אתא - מכבי ת"א 42:34

ליגת ווינר סל, מחזור 11: אחרי פתיחה מטורפת עם סל מצד לצד ואחוזים גבוהים לקבוצות, הצהובים הצליחו לברוח ליתרון קל. ווקר בולט בצהוב, אסייג מנגד

|
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-11 של ליגת ווינר סל ננעל בשעה זו כאשר עירוני קריית אתא מארחת באולם רמז את מכבי תל אביב למשחק צמרת מסקרן. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במאזן חיובי, המארחת של 4:6 והאורחת של 1:9, והמפגש הנוכחי הוא כבר השני ביניהן העונה, לאחר שברבע גמר גביע ווינר סל רשמו הצהובים ניצחון 91:93 קשה בהיכל קבוצת שלמה.

החבורה מהקריות הציגה במחזור האחרון את המשחק הכי פחות טוב שלה עד כה העונה, והפסידה להפועל העמק 72:67 בבית. הייתה זו הפעם הראשונה בעשרה מחזורי ליגה שבה ירדה מ-80 נקודות, אחרי שבשישה מהמקרים היא אף חצתה את רף ה-90, כולל הופעת שיא של 113 נקודות בניצחון הבית על בני הרצליה, בדרך לממוצע עונתי של 91.0 לערב, מה שהציב אותה רביעית בליגה ערב המחזור.

הצהובים הגיעו עם רוח גבית חזקה במיוחד, אחרי שבמשחקם האחרון הם רשמו ניצחון שמיני רצוף בכל המסגרות וחמישי מחמישה משחקים ביורוליג, עם 87:112 מהדהד על פרטיזן בלגרד בחוץ. בזירה המקומית גברה מחזיקת גביע המדינה על עירוני נס ציונה 72:88 בלב המושבה, ובפעם הרביעית ברצף עצרה את יריבותיה על 75 נקודות לכל היותר, אחרי שבששת המחזורים הראשונים היא ספגה 86.6 נקודות בממוצע.

מכבי תל אביב ניצחה בכל שמונת משחקי הליגה שלה אי פעם ברמז, ורק בשניים מהמקרים לא עשתה זאת בפער דו ספרתי. הפעם האחרונה שבה זה קרה הייתה לפני קצת יותר מ-24 שנה, ב-26 בדצמבר 2001, אז גברה על קריית אתא 79:84 בהובלת נייט האפמן המנוח, שקלע 19 נקודות, בעוד אריק קמפבל סיים עם 25 נקודות בשורות המפסידה.

רבע ראשון

חמישיית אליצור קריית אתא: תומר אסייג, ג׳מיה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה.

חמישיית מכבי תל אביב: ג׳יילן הורד, ג׳ימי קלארק, לוני ווקר, רומן סורקין, וויל ריימן.

# 5:00 – 10:00: הדקות הראשונות במשחק היו אולי מהפתיחות המטורפות שראינו. שתי הקבוצות לא הפסיקו לקלוע עם סל מצד לצד, כמעט ללא החטאות כלל, כשאסייג צלף שלשות והוביל את המארחת בעוד ווקר בלט אצל הצהובים, בדרך ליתרון שלוש למכבי, ולא פחות מ-37(!) נקודות בחמש הדקות הראשונות בשתי הקבוצות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */