רבע 2, 07:27: קריית אתא - מכבי ת"א 42:34

המחזור ה-11 של ליגת ווינר סל ננעל בשעה זו כאשר עירוני קריית אתא מארחת באולם רמז את מכבי תל אביב למשחק צמרת מסקרן. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במאזן חיובי, המארחת של 4:6 והאורחת של 1:9, והמפגש הנוכחי הוא כבר השני ביניהן העונה, לאחר שברבע גמר גביע ווינר סל רשמו הצהובים ניצחון 91:93 קשה בהיכל קבוצת שלמה.

החבורה מהקריות הציגה במחזור האחרון את המשחק הכי פחות טוב שלה עד כה העונה, והפסידה להפועל העמק 72:67 בבית. הייתה זו הפעם הראשונה בעשרה מחזורי ליגה שבה ירדה מ-80 נקודות, אחרי שבשישה מהמקרים היא אף חצתה את רף ה-90, כולל הופעת שיא של 113 נקודות בניצחון הבית על בני הרצליה, בדרך לממוצע עונתי של 91.0 לערב, מה שהציב אותה רביעית בליגה ערב המחזור.

הצהובים הגיעו עם רוח גבית חזקה במיוחד, אחרי שבמשחקם האחרון הם רשמו ניצחון שמיני רצוף בכל המסגרות וחמישי מחמישה משחקים ביורוליג, עם 87:112 מהדהד על פרטיזן בלגרד בחוץ. בזירה המקומית גברה מחזיקת גביע המדינה על עירוני נס ציונה 72:88 בלב המושבה, ובפעם הרביעית ברצף עצרה את יריבותיה על 75 נקודות לכל היותר, אחרי שבששת המחזורים הראשונים היא ספגה 86.6 נקודות בממוצע.

מכבי תל אביב ניצחה בכל שמונת משחקי הליגה שלה אי פעם ברמז, ורק בשניים מהמקרים לא עשתה זאת בפער דו ספרתי. הפעם האחרונה שבה זה קרה הייתה לפני קצת יותר מ-24 שנה, ב-26 בדצמבר 2001, אז גברה על קריית אתא 79:84 בהובלת נייט האפמן המנוח, שקלע 19 נקודות, בעוד אריק קמפבל סיים עם 25 נקודות בשורות המפסידה.

רבע ראשון

חמישיית אליצור קריית אתא: תומר אסייג, ג׳מיה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה.

חמישיית מכבי תל אביב: ג׳יילן הורד, ג׳ימי קלארק, לוני ווקר, רומן סורקין, וויל ריימן.

# 5:00 – 10:00: הדקות הראשונות במשחק היו אולי מהפתיחות המטורפות שראינו. שתי הקבוצות לא הפסיקו לקלוע עם סל מצד לצד, כמעט ללא החטאות כלל, כשאסייג צלף שלשות והוביל את המארחת בעוד ווקר בלט אצל הצהובים, בדרך ליתרון שלוש למכבי, ולא פחות מ-37(!) נקודות בחמש הדקות הראשונות בשתי הקבוצות.