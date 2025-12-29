"מכוונת מטרה להגיע למשחקים בלוס אנג'לס"

ענת ליליאור (25) גולשת הגלים האולימפית הבכירה של ישראל ממכבי תל אביב, השלימה בימים אלו גיחה קצרה לישראל שנמשכה עשרה ימים, לקראת יציאתה היום לאימונים ותחרויות בשליש האחרון של עונת הגלישה 2025/2026 שתסתיים באפריל.

ליליאור חזרה לארץ ממחנה אימונים בפורטוגל שנמשך כחודש במהלכו התאמנה כשבועיים עם מאמנה הפורטוגלי, מנואל גמיירו, איתו היא עובדת חמש שנים. עד כה העונה השתתפה ליליאור בשבע תחרויות בינלאומיות, בהן גילתה יכולת טובה מאוד והיא מדורגת, לראשונה בקריירה שלה, במקום הראשון באירופה בתחרויות במסגרת סבב ה-QS, וזאת מאז זכתה בתואר האירופי לנוער בהיותה בת 18.

במהלך התחרויות העונה זכתה ענת ליליאור במדליית זהב בתחרות הגלישה היוקרתית ABANCA PANTIN CLASSIC GALICIA PRO שהייתה באוגוסט בספרד כחלק מסבב ה-WSL ובאוקטובר האחרון זכתה במדליית ארד בתחרות ה-ERICEIRA PRO בפורטוגל, במסגרת סבב ה-CS העולמי.

ענת ליליאור (ISA, פבלו חימנס)

היום (שני) יצאה ענת למחנה אימונים בהוואי לקראת חזרתה לתחרויות סבב ה-CHALLENGER SERIES בתחרות הראשונה מבין חמש שתתקיים בסוף ינואר בחוף הצפוני של הוואי. הגולשת, שייצגה את ישראל בשני משחקים אולימפיים: טוקיו 2020 ופאריס 2024, הציבה לעצמה מטרה הישגית גדולה לקראת החלק האחרון של העונה - לזכות בבכורה בגביע הסבב האירופי שינעל באפריל בפורטוגל.

בראייה רחוקה קדימה, היא סימנה לעצמה את המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס כאתגר מקצועי גדול. בהיותה מדורגת במקום ה-17 בסבב הרב אזורי של תחרויות האולסטאר היא שואפת לשפר את הדירוג שלה ולהיכלל ברשימת ה-15 הטובות בסבב זה, הישג שיהווה הישג שיא לגולש או גולשת ישראלים בכל הזמנים.

ערב יציאתה להוואי אמרה ענת ליליאור: "אני מכוונת מטרה להגיע ללוס אנג'לס ולייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בפעם השלישית בקריירה שלי. אני מרגישה שאני בתקופת השיא שלי והתוצאות שהשגתי השנה מוכיחות זאת. אני מרגישה שיש לי עדיין הרבה מה לתת! אני עושה כל שביכולתי כדי לממש את עצמי במקסימום".