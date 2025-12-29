יום שני, 29.12.2025 שעה 11:32
כדורגל ישראלי

חשד: חמישה שוהים בלתי חוקיים לנו בהדר יוסף

חריג: משטרת ישראל עצרה את השוהים וחשודה בחשד להלנתם במחסן במתקן הספורט, באזור בו מתאמנים ספורטאים בכירים רבים ובבניין בו נמצא הוועד האולימפי

|
המתחם שבו ישנו החשודים (משטרת ישראל)
המתחם שבו ישנו החשודים (משטרת ישראל)

אירוע חריג. שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עצרו חמישה שוהים בלתי חוקיים וחשודה תושבת כפר קאסם, זאת בחשד להלנתם במתחם הספורט בשכונת הדר יוסף בצפון תל אביב. באזור מתאמנים ספורטאים בכירים רבים ואף נמצא מרכז החוויה האולימפית.

מהמשטרה נמסר: “שוטרי תחנת תל אביב צפון יחד עם מתנדבי כיתות הכוננות של התחנה פעלו הבוקר בפעילות יזומה כנגד שוהים בלתי חוקיים השוהים בישראל בניגוד לחוק, וכן כנגד חשודים בהלנה, העסקה או הסעה של שוהים אלו.

במהלך הפעילות אותרו חמישה תושבי שטחים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, אשר על פי החשד לנו בתוך מחסן במתחם ספורט בשכונת הדר יוסף בצפון תל אביב, והועסקו על פי החשד בשלב זה במקום על ידי קבלן חיצוני".

המתחם שבו ישנו החשודים (משטרת ישראל)המתחם שבו ישנו החשודים (משטרת ישראל)
השוטרים עוצרים את החשודים (משטרת ישראל)השוטרים עוצרים את החשודים (משטרת ישראל)

במקום נעצרה חשודה כאמור, תושבת כפר קאסם בת 40, אשר על פי החשד הלינה והעסיקה את השוהים הבלתי חוקיים במקום. אותם שוהים ישנו במחסן שממוקם למטה במתחם, בבניין שבו נמצא הוועד האולימפי, אשר לא קשור לאותו אזור במבנה. כל זאת כאשר ספורטאים מתאמנים במקום. כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה להמשך טיפול חקירתי בהתאם לממצאים.

