גומס יחזור להרכב, אראל ניסה לעודד את חניכיו

בהפועל חיפה מקווים מחר (שלישי, 19:30) מול בני סכנין בסמי עופר לחזור למסלול הניצחונות ובכך להתאושש מהתבוסה בגביע 5:0 מול מכבי תל אביב. מדובר בתבוסה הכי קשה בעידן המאמן גל אראל שאמר אתמול לשחקנים באסיפת הקבוצה: "מבחינתנו המשחק שהיה מול מכבי ת"א מאחור. מצפה לנו משחק מול סכנין שהוא מבחינתי הכי חשוב שלנו עד כה, כי ניצחון ייתן לנו שקט לקראת הדרבי והפועל ת"א".

אראל מודע לכך שאין זאת הפעם הראשונה שהקבוצה שלו חשופה לכל כך הרבה מצבי הבקעה כפי שקרה מול הצהובים וקודם לכן מול מכבי נתניה. דווקא שני המשחקים שהיו בתווך מול עירוני טבריה והפועל ירושלים בסיומם הקבוצה ניצחה ללא ספיגה, נתנו את התחושה שמשהו השתנה במשחק ההגנה עד שהגיעה ההתפרקות מול מכבי ת"א.

אותה התפרקות הצליחה לאכזב בצורה קשה את 300 האוהדים שהגיעו לעודד במזג אוויר סוער במיוחד ואתמול התבשרו שהם יפוצו באות הערכה בכרטיס כניסה חינם למשחק הליגה מול סכנין. מי שאמור לחזור לעמדת המגן השמאלי הוא סאנה גומס שלא פתח מול מכבי ת"א.

גל אראל (רדאד ג'בארה)

לקראת ינואר בהפועל חיפה מצפים להגעתו של קשר הרכש הגיאורגי סנדרו אלטונשוילי, שאמור להיות תוספת כח משמעותית להמשך המשחקים בליגה. במקביל, יש רצון גדול מאד להתחזק בבלם, דבר שהפועל חיפה הייתה חייבת לחשוב עליו בתחילת העונה ולא להישאר עם שני בלמים טבעיים בלבד דוגמת ברונו רמירז וג'ורג' דיבה כאשר שחקנים אחרים כמו דור מלול הוותיק, תמיר ארבל ולירן סרדל היו משלימים את החסר.