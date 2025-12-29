"מרגיש שעשיתי שינוי, רפאלוב הוא נכס למועדון"

אחרי השמינייה על מכבי אחי נצרת וההעפלה לשלב שמינית גמר גביע המדינה, מכבי חיפה תחזור ביום רביעי הקרוב לליגת העל כשתתארח אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-16. לקראת המפגש מול הדרומיים (רביעי, 19:45), מאמן הירוקים ברק בכר דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

”יש לנו עוד יומיים משחק ליגה, שמחים שהעפלנו של בגביע”, פתח את דבריו בכר והתייחס לפצועים: “גולדברג? הוא ספג שם מכה יפה, הוא לוקח אנטיביטויקה, לצערנו גם עלי מוחמד הרגיש משהו בשריר ונעשה בדיקה, אבל הוא כנראה גם לא יהיה כשיר ליום רביעי. כל השאר בסדר, סייף חזר לאימונים מלאים”.

איך אתה מתמודד עם החיסורים בהגנה?

”זה נכון שיש חיסורים, גם בלמים וגם מוחמד, אבל אני באמת מאמין במה שיצרנו פה. יצרנו קבוצה טובה וחזקה, הניצחון האחרון אמנם היה רקב גביע, אבל אני מאוד מרוצה משני הבלמים ובכלל ממי ששיחק מול נצרת. קיבלנו רוח גבית מהניצחון בגביע, זה מעודד להגיע בגישה כזו. אשדוד זה תמיד משחק קשה, זו קבוצה שהשנה חמקו לה ניצחונות. צריך לבוא ולשחק להמשיך את המומנטום, במשחק האחרון בליגה הפסדנו”.

בכר: "אני צריך להוכיח את עצמי"

לגבי חלון ההעברות של החורף שמתקרב, הוסיף האיש על הקווים של הירוקים: “ברור שעובדים על ינואר, רוצים להביא שחקנים טובים שאנחנו חושבים שיכולים לשדרג אותנו. ולכן נצטרך לחכות בסבלנות, יש צוות שעובד מאוד קשה”.

לגבי ליאור רפאלוב: “אני עובד יחד עם ליאור, גם אני צריך לבוא ולהוכיח את עצמי. נעשתה פה עבודה טובה בקיץ, יצרו פה בסיס טוב, אני מקווה שבינואר נצליח לשדרג עוד יותר את הסגל. זה נראה אולי פחות טוב מבחינת תוצאות, אבל כן עושים תהליך נכון ולמועדון הזה יש עתיד טוב גם מבחינת צעירים טובים”.

ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

איך אתה שומר על השחקנים שלך מבחינה מנטלית?

”הרבה פעמים מדברים על אליפות, אבל יש לפעמים גם מטרות אחרות ולאו דווקא לקחת תואר כזה או אחר, אלא להוציא את הקבוצה מסיטואציה לא קלה למקום יותר טוב. אני מרגיש שינוי גדול מהרגע שחזרנו מהפגרה, יש כאן משהו חדש ואני חושב שגם הקהל מרגיש את זה. הקהל יודע להעריך, מבחינתי הדרייב הכי גדול זה לייצר משהו חזק ועוצמתי קדימה, כמה שזה נשמע קלישאתי. חשוב לשמור על רעב וצניעות”.

אחרי כל התארים שלקחת, אתה צריך עדיין להוכיח משהו למישהו?

”כל אחד צריך להוכיח את עצמו, ההיסטוריה לא מעניינת. הגעתי ממקום מאוד נקי ושלם למועדון הזה, אני מרגיש שאני עושה שינוי ואני רוצה שזה יבוא לידי ביטוי בתוצאות”.

ברק בכר ויילה בטאיי (עמרי שטיין)

אתה אומר שאתה רוצה להיות חלק מהתהליך, איך עובד שיתוף הפעולה עם רפאלוב?

”כיף לעבוד עם ליאור, בהתחלה זה היה קצת מוזר כי הוא היה שחקן שלי, אי אפשר להגיד שהוא מעליי כי אנחנו עובדים יחד. רפאלוב חרוץ ועובד קשה, ועם כל הביקורות הוא נכס למועדון ואני חושב שהוא עושה עבודה טובה”.

גם יילה בטאיי דיבר באותה מסיבת עיתונאים. המגן נשאל מה ההבדל בין פלורס לבכר והשיב: “ההבדל הוא בעיקר בדרך שבה אנחנו משחקים, עכשיו אנחנו רוצים להבקיע, ונהנים לשחק ורוצים לנצח”.

יילה בטאיי (עמרי שטיין)

בפעם האחרונה אמרת שרפאלוב אמר לך שלמכבי חיפה יש מטרה לקחת אליפות.

”אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, להשתפר, לשחק טוב יותר. זה קשה להגיד עכשיו, אבל אם נעשה תוצאות טובות בהמשך נוכל להמשיך להתחרות, אבל המטרה המרכזית היא לא אליפות כרגע”.

בטאיי הוסיף לגבי ליגת העל: “הרבה אנשים רואים את הליגה נמוכה מליגות אחרות, כל הקבוצות לוחצות מההתחלה ולא רוצות לתת לך לשחק כדורגל. גם אשדוד קבוצה טובה, כל יריבה היא טובה כאן. אנשים לא מעריכים את הליגה”.