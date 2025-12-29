"קרויף עבד במועדון הגדול בישראל, זה לטובתו"

אחרי שג’ורדי קרויף מונה למנהל הטכני של אייאקס, ב’טלחרף’ ההולנדי פורסם טור נרחב שמשרטט את דמותו - ובמועדון, כך נטען, כבר משוכנעים שמדובר ב“איש הנכון בזמן הנכון”. בטור נכתב גם על עברו של קרויף במכבי ת"א ושיתוף הפעולה עם אקסים אחרים שלה: פיטר בוס וכמובן אוסקר גלוך, לצד פירוט ברור לגבי מועד תחילת עבודתו בפועל.

“זו תחילתו של פרק מיוחד בההיסטוריה העשירה של אייאקס ושל משפחת קרויף", נכתב, “כמעט 10 שנים אחרי מותו של מספר 14 האגדי, יוהאן קרויף, בנו ג’ורדי ייכנס ליוהאן קרויף ארנה כמנהל הטכני החדש". על פי הטור, קרויף הותיר רושם עמוק על הנהלת אייאקס מהשיחות הראשונות: “כבר מהפגישות הראשונות בברצלונה ובהולנד הורגשה אצל קרויף מעורבות גדולה ואהבה אמיתית לאייאקס, והוא הבהיר חד משמעית שהוא פתוח לתפקיד”.

חלק משמעותי בטור הוקדש לתקופה של קרויף כמנהל ספורטיבי במכבי תל אביב בין 2012 ל-2017: “גם העובדה שברזומה שלו יש שתי קבוצות מורכבות במיוחד - מכבי תל אביב, המועדון הגדול בישראל, ו-ברצלונה - פועלת בבירור לטובתו”.

ג'ורדי קרויף בקאמפ נואו (אינסטגרם)

עוד צוין כי שיטת העבודה של קרויף במכבי הוכיחה את עצמה לאורך זמן: “עם הרבה שחקני בית בסגל, מכבי תל אביב זכתה גם אחרי עזיבתו של קרויף בארבע אליפויות נוספות”. בהקשר הזה הוזכר גם אוסקר גלוך, ששיחק במחלקת הנוער של מכבי באותה תקופה, ופיטר בוס: "לא פלא שהוא התלהב מג’ורדי קרויף".

עוד לפי הטור, קרויף רוצה להחזיר באייאקס את הדגש החזק על מחלקת הנוער, בדומה למודל של ברצלונה: “המיקוד חייב לחזור להיות על האקדמיה. סכומי העברה של 15-20 מיליון אירו לשחקנים בני 18-21 הם מחוץ לתחום. כסף כזה, אם בכלל, צריך להיות מושקע רק בשחקנים מנוסים שיידעו להוביל צעירים, בדומה לדושאן טאדיץ’ ודיילי בלינד בעבר.

פיטר בוס, יוהאן קרויף וג'ורדי קרויף (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אז מתי קרויף באמת יתחיל לעבוד?

למרות ההסכמה בין הצדדים, בטור הובהר כי קרויף לא יוכל לחתום או לקבל סמכויות מלאות באופן מיידי: “ג’ורדי יוכל לכל המוקדם להתחיל לעבוד רק בפברואר”, זאת בשל הצורך באישור רשמי של מועצת המנהלים ובכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות.

עד אז, נכתב, הוא יוכל לפעול רק מאחורי הקלעים וללמוד את המערכת: “עד לאישור הרשמי, קרויף יסתכל מעבר לכתפיים של אלכס קרוס ומריין בוקר". כאמור, קרויף לא יחתום רשמית לפני תום חלון ההעברות ועל כך נכתב: "הוא לא יישפט בדיעבד על החלטות שלא היו באמת שלו”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

לסיכום קובע הטור כי בתוך אייאקס שוררת אופטימיות זהירה: “אין ערבויות להצלחה, אבל כמעט כולם מסכימים שג’ורדי קרויף הוא האיש הנכון, ברגע הנכון”.