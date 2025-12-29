"כואב לא לשחק, השיקום שלי הולך לפי התוכנית"

ברצלונה נמצאת בתקופה נהדרת, כשהיא חסרה כבר תקופה ארוכה את אחד השחקנים האהובים ביותר על ידי האוהדים – גאבי. הוא רק בן 21, אך הספיק לחוות שתי פציעות קשות ומשמעותיות בהפרש של שנתיים כאשר האחרונה שבהן התרחשה בספטמבר האחרון. אז בתחילת העונה, הקשר הצעיר נפגע ואובחן עם קרע במיניסקוס, שגורם לו להיות מחוץ למגרשים כבר זמן רב.

בין לבין, גאבי מצא את הזמן להתראיין לתקשורת הקטלונית ודיבר ל’מונדו דפורטיבו’ על הכל: איך הוא רואה את 2025/26 של בארסה, מה הוא מאחל לשנה הקלנדרית החדשה שמתקרבת ובעיקר בעיקר איך הוא מתמודד עם תהליך השיקום וההחלמה.

“אני עומד בלוחות הזמנים שהם קבעו לשיקום, ועד כה הכל הולך מצוין”, אמר גאבי שקיצר את חופשת חג המולד שלו על מנת לחזור למתחם האימונים: “מה שבאמת חשוב לי זה להיות כאן ולעבוד כדי להתאושש מהר וביעילות ככל האפשר. בתיאוריה, אני אמור להיות מוכן לשחק בעוד כמה חודשים”, הסביר שחקן הבלאוגרנה.

גאבי (IMAGO)

עוד גאבי שיתף בכנות: “אתה לומד הרבה בתקופה הזו, מעל הכל, סבלנות. מה שהכי כואב זה לראות את חבריי לקבוצה ולא להיות מסוגל לשחק. החברים לקבוצה מתייחסים אליי יפה, כולם תמיד שם בשבילי”. על איך הוא רואה את האנזי פליק וחניכיו מהצד: “יש להם עונה פנטסטית”, כמו כן הזהיר באותו נושא: “אנחנו לא יכולים להוריד רגל מהגז כי האליפות טרם הוכרעה”.

לגבי העתיד אמר הקשר: “כל מה שאני רוצה זה להתאושש ולחזור לשחק עם הקבוצה שלי. אני לא יודע אם זו תהיה השנה שלי, יש לי עוד שנים רבות לפניי. מאחל לקראת 2026 בריאות ואושר, ושנזכה בכל תואר אפשרי”. גאבי לא שכח גם את המונדיאל שייפתח ביוני הקרוב: “יש גם את גביע העולם בקיץ, אני מקווה שאוכל להיות שם ב-100 אחוזים”.

בנוסף לראיון איתו, בקטלוניה התמקדו במה גאבי עושה בפועל כדי להשתקם מהפציעה הלא פשוטה: “הקשר ממוקד בהחלמתו, הוא שואף להיות כשיר כבר בפברואר. גאבי מתקדם בלי לסטות מהתוכנית, עוקב אחר מפת הדרכים שנקבעה צעד אחר צעד. התחושה לגבי החלמתו חיובית, כרגע הוא בונה מסת שריר בחדר הכושר ומתחיל לחזור לדשא”.