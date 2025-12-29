יצירתיות וניסיון התאבדות: היכרות עם ברוניניו

ברוניניו, הברזילאי בן ה-25 המועמד להצטרף למכבי תל אביב בינואר, הוא אחד הפליימייקרים הטובים בליגה האוקראינית. יש קונצנזוס לגבי עובדה זו, וזה לא דבר של מה בכך, במיוחד כי קבוצתו צנועה יחסית. קרפטי לבוב סיימה את העונה שעברה במקום השישי הרחק מהצמרת, והעונה התדרדרה למקום התשיעי, 4 נקודות מעל הקו האדום. למרות זאת ברוניניו זוכה לרוב למחמאות על יכולותיו ההתקפיות ומצית את הדמיון בנגיעות הדרום אמריקאיות שלו.

"מבחינה טכנית, ברוניניו הוא אחד הבולטים באוקראינה, וזה נכון גם לגבי היצירתיות והמעורבות בשליש האחרון של המגרש. הוא מושך תשומת לב באופן תמידי. הוא גם שחקן רב גוני, שמסוגל לשחק כמספר 10 ובשני האגפים. ההעדפה שלו לאגף השמאלי כדי לחתוך פנימה לרגלו הימנית החזקה. מאידך, יש לו גם רגל שמאל טובה בהחלט. לברוניניו בעיטה מעולה ועוצמתית ממרחק, והוא מתמחה גם בביצוע כדורים נייחים", מספר העיתונאי האוקראיני דמיטרו וטראס.

כאשר אוהדי אתלטיקו מיניירו מקבלים דיווחים על הצלחתו של ברוניניו באוקראינה, הם מצטערים שהמועדון מעולם לא העניק לו הזדמנות הוגנת. כבנו של שחקן שמוגדר כאגדה מקומית, היו ממנו ציפיות גבוהות יחסית. האב, ברונו הלנו, ערך יותר מ-300 משחקים באתלטיקו מיניירו כמגן ימני והיה שותף לזכייה בגביע קומנבול ב-1997 עם קלאודיו טפארל הגדול בין הקורות. הוא אפילו כבש ובישל בניצחון 1:4 על לאנוס הארגנטינית בגמר, ושמו רשום באותיות זהב בהיסטוריה של הקבוצה מבלו הוריזונטה.

ברוניניו (IMAGO)

ברוניניו קיבל חינוך טוב ותמיכה אינסופית מהמשפחה, והתקבל לאקדמיה בגיל צעיר. את הופעת הבכורה הוא ערך בגיל 18, ובעונת 2019 הפך במשחקים מסוימים לאחד המנהיגים של הקבוצה, ביחד עם הקיצוני נמוך הקומה מרקיניוס. "המאמן קידם אותם ביחד, והם הושיעו את אתלטיקו מיניירו במאבקי התחתית. הבעיה הייתה כי החשיפה גרמה ללחץ מיותר, והאוהדים החלו לדרוש מהם יותר מדי. הם לא עמדו בזה, והנהלת המועדון לא מגלה סבלנות כלפי שחקנים צעירים. אז ברוניניו החל לנדוד בהשאלות. הוא תמיד היה שחקן טוב, עם המון יוזמה ויצירתיות, אבל לא קיבל את הצ'אנס שהגיע לו", מספר עיתונאי ברזילאי שמסקר את הקבוצה.

הדחייה הזו הייתה בעייתית מאוד עבור ברוניניו, במיוחד מבחינה פסיכולוגית. בראיון שהעניק באוקראינה לפני שנה, הוא העיד: "עברתי תקופות קשות. סבלתי מדיכאון ונזקקתי לטיפול תרופתי. נעזרתי בפסיכולוג ובפסיכיאטר. אפילו ניסיתי להתאבד. עזבתי את בית ההורים מאוחר יחסית, בגיל 20, ולא התמודדתי טוב עם השינוי. הגעתי לקבוצה בה לא נתנו לי לשחק, והייתי ממש עצוב". דרוש אומץ לא מבוטל כדי לספר על המצוקה הנפשית, גם בדיעבד – קל וחומר כאשר מדובר בניסיון התאבדות, וברוניניו משוכנע כי חוויות אלה חישלו אותו לקראת המשך חייו.

היו לו גם השאלות מוצלחות, במיוחד במדי גואראני בליגה השנייה ב-2023. הקשר הבקיע אז 10 שערים והיה אחד הבולטים בקבוצה שנאבקה בצמרת בינסיון לעלות – גם אם נכשלה בסופו של דבר. "זו הייתה ההחלטה הטובה ביותר עבורי. הייתי זקוק לפרויקט כזה, בו אוכל לשחק על בסיס קבוע", הוא אמר אז והביע תקווה להישאר למשך יותר משנה. לגואראני הייתה אופציה לרכוש מחצית מכרטיסו תמורת חצי מיליון אירו, אולם המועדון נקלע למשבר כלכלי ולא מצא כסף למהלך כזה. אז ברוניניו שב לאתלטיקו מיניירו כדי לגלות שהוא עדיין לא נחוץ שם.

ברוניניו (IMAGO)

לבסוף, התקבלה ההחלטה לנסות את מזלו מעבר לאוקיאנוס בקיץ 2024. היעד שנבחר היה בואבישטה, ולא במקרה. המנהל הספורטיבי של המועדון מפורטו היה מיודד עם אחד מחברי ההנהלה של אתלטיקו מיניירו, עוד מתקופתם כשחקנים. היה להם קל הרבה יותר לסגור את עסקת ההשאלה, וברוניניו סמך עליהם. הוא לא ידע כי בואבישטה הייתה במצב פיננסי קטסטרופלי, ונאסר עליה לבצע העברת כלל. לצערו של הקשר, זה היה המצב, והוא התאמן עד סוף הקיץ בתקווה כי הסוגיה תיפתר. זה לא קרה – ולמעשה, נכון לעכשיו בואבישטה כבר פשטה את הרגל סופית.

כאשר הסתבר שלא יוכל לשחק בפורטוגל, נדרש מהלך מהיר כדי לארגן השאלה חדשה, וקרפטי לבוב נכנסה לתמונה. "סקאוט של המועדון הסביר שזו המדיניות שלהם. הם מחפשים שחקנים ברזילאים שנתקלו בקשיים ומעוניינים להחזיר את הקריירה למסלול", מספר וטראס. סוכנו של ברוניניו, פאביו מלו, התנגד לרעיון נחרצות בגלל השיקולים הביטחוניים. "אמרתי לו שזה לא הזמן הנכון בגלל המלחמה. זה מפחיד מאוד. ובכל זאת, הוא החליט ללכת לשם, וזו הייתה ההחלטה המשפחתית. נאלצתי לקבל אותה", הוא סיפר. במקביל, באופן אירוני למדי, עבר מקריניוס, חברו הטוב של ברוניניו, דווקא לליגה הרוסית והצטרף לספרטק מוסקבה.

תוך זמן קצר, היה ברור שנחישותו של ברוניניו השתלמה, וקרפטי הייתה המקום נכון עבורו. את העונה שעברה הוא סיים עם 8 שערים ו-3 בישולים, ונבחר לשחק המצטיין בליגה כולה בחודש מרץ, מה שגרם לאוקראינים לרכוש בקיץ את כרטיסו באופן מלא מאתלטיקו מיניירו תמורת 800 אלף אירו. העונה יש לו 5 כיבושים ואסיסט אחד, והוא נבחר שוב לשחקן המצטיין של החודש באוקראינה בספטמבר. המאמן ולדיסלאב לופאשקו בנה את המשחק סביבו, ומעריך אותו עד כדי כך שאפילו סלח לו על היעדרות בלתי מוסברת ממשחק ליגה באוגוסט. אלא שהתקרית הזו עשויה להעיד על מגרעותיו של הברזילאי, כי לצד כשרונו יש גם נקודות חולשה בולטות.

ברוניניו (IMAGO)

"לופאשקו רמז לסוגיות הקשורות בגישתו של ברוניניו לעבודה. הוא נוטה להוריד את הסטנדרטים שלו אחרי כמה משחקים טובים. זה מעמיד אתגר מיוחד בפני הצוות המקצועי שצריך לשמור על הריכוז והמוטיבציה של השחקן. ייתכן שזו הסיבה לכך שהוא לא מיצה את הפוטנציאל בברזיל אחרי שקודם מהאקדמיה", מספר וטראס.

"בעיה נוספת נעוצה בתנועה של ברוניניו ללא כדור ובתרומתו להגנה. הוא מגלה אדישות מסוימת כלפי משימות אלה, ובקרפטי מוכנים לסבול את זה. במשך שנה וחצי שהוא בילה באוקראינה, השיפור בנושאים אלה היה מוגבל ביותר. סביר להניח שזה מנע ממנו לעבור לדינמו קייב, שהביעה בו עניין אך נרתעה בסופו של דבר. אולכסנדר שובקובסקי, מאמן דינמו לשעבר, רואה חשיבות עליונה בהפעלת לחץ ללא כדור, והוא העדיף שחקנים מוכשרים פחות כי היה להם הספק עבודה גבוה יותר בהגנה", מוסיך וטראס.

מכבי תל אביב צריכה, אם כך, לקחת בחשבון את מגוון השיקולים. ברוניניו יוסיף ברק ויצירתיות, והיכולת לשחק במספר עמדות בהחלט תועיל לגמישות המערך. קרפטי פיתחה תלות גדולה מדי בכישוריו בפיתוח התקפות, אבל אצל הצהובים זה לא חייב להיות כך. "ברוניניו יכול להיות נכס משמעותי עבור מכבי תל אביב. הוא מסוגל לנהל את המשחק בעצמו, או למשוך אליו מספר שחקני הגנה ולהעניק חופש פעולה לחבריו לקבוצה", אומר וטראס. ואולם, המאמן ז'ארקו לאזטיץ' יצטרך להתמודד עם מגבלותיו הטקטיות של הברזילאי אם יוחתם, ולא יהיה נבון לצפות ממנו לשנות את דרכיו באופן משמעותי.

ההתאקלמות בתל אביב עשויה להיות חלקה, כי ברוניניו הסתגל לחיים באוקראינה במהירות מפתיעה, והמנטליות הברזילאית דומה יותר לישראלית. ואם במועדון מעוניינים לשמח אותו, אפשר להעניק לו סקייטבורד כמענק חתימה. בנעוריו, זה היה תחביב מרכזי בחייו של ברוניניו, והוא אפילו חלם להפוך אותו למקצוע – עד שנאלץ לקבל החלטה סופית ובחר בכדורגל. הוא עדיין אהב לגלוש בזמנו החופשי, אך באוקראינה זה לא הזדמן לו. אולי המעבר החדש יחזיר לו את התשוקה. אל תופתעו לראות אותו עושה חיים בגני יהושע.