יובאנוביץ' יצא לניתוח, אמיר צפוי להמשיך בהגנה

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים מהגרלת גביע המדינה שהועידה להם בשמינית הגמר את הפועל רעננה מהליגה הלאומית. מדובר ביריבה שלפחות על הנייר חיפה צריכה לעבור ללא תקלות מיוחדות בדרך ליעד הנכסף של השנה כפי שהגדיר אותו ברק בכר: "יש לנו חמישה גמרים כדי לזכות בגביע שזו המטרה" .

אגב, לשורות רעננה אמור להיות מושאל עומר דהן, שסיכם את תנאיו בקבוצה מהשרון. הוא אמור לרדת ממציבת החלוצים של הקבוצה, מה שכרגע ישאיר את גיא מלמד, טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ', שיצא לניתוח בחו"ל וייקח עוד זמן עד שיחזור. גם אם היו תוכניות לסיים את ההתקשרות עם יובאנוביץ' בינואר, עכשיו יהיה הרבה יותר קשה להשתחרר מהחלוץ שהושאל עד תום העונה ובכל מקרה חיפה לא תממש את האופציה על השחקן.

מי שנמצא בתוכניות וחוזהו יוארך הוא הבלם שון גולדברג, שלא צפוי להיות בסגל גם במשחק הליגה מול מ.ס אשדוד ביום רביעי כתוצאה מהכאבים העזים והנפיחות בשפתיים. במצב כזה מי שאמור להמשיך ולשחק במרכז ההגנה לצידו של ליסב עיסאת יהיה הבלם הצעיר אלעד אמיר. עלי מוחמד יחזור להרכב על חשבונו של פיטר אגבה.

שון גולדברג (עמרי שטיין)

גוני נאור, מתיאס נהואל וסוף פודגוראנו טרם קיבלו הודעות רשמיות על כך שהם אינם בתוכניות המקצועיות לינואר, אבל כל אחד מהשלושה מבין שיש מצב שבקרוב מאד הודעות כאלה ימסרו לו והדבר יהיה ככל הנראה בהתאם לשחקני הרכש שחיפה תצרף בחלון העברות הנוכחי.

בכר: "סימנו מטרה, 5 גמרים, אחד מאחורינו"

ליאור רפאלוב שנפגש לאחרונה עם מאור בורג, ששימש כמנהל מקצועי בבני יהודה ת"א, יצטרך לקבל החלטה אם להחזיר את בורג למערך הסקאוט של המועדון. בורג היה משמעותי מאד בתקופת גל אלברמן והיה אחראי על הבאתם של מספר זרים דוגמת פייר קורנו, עבדולאי סק, דילן בטובינסיקה ופרנזי פיירו.