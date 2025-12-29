יום שני, 29.12.2025 שעה 08:27
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

יובאנוביץ' יצא לניתוח, אמיר צפוי להמשיך בהגנה

גולדברג אמור להמשיך להיעדר גם מול אשדוד בעקבות הכאבים, הבלם הצעיר יפתח לצד עיסאת. עתידם של נאור, נהואל ופודגוראנו יושפע מהרכש בחלון של ינואר

|
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים מהגרלת גביע המדינה שהועידה להם בשמינית הגמר את הפועל רעננה מהליגה הלאומית. מדובר ביריבה שלפחות על הנייר חיפה צריכה לעבור ללא תקלות מיוחדות בדרך ליעד הנכסף של השנה כפי שהגדיר אותו ברק בכר: "יש לנו חמישה גמרים כדי לזכות בגביע שזו המטרה" .

אגב, לשורות רעננה אמור להיות מושאל עומר דהן, שסיכם את תנאיו בקבוצה מהשרון. הוא אמור לרדת ממציבת החלוצים של הקבוצה, מה שכרגע ישאיר את גיא מלמד, טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ', שיצא לניתוח בחו"ל וייקח עוד זמן עד שיחזור. גם אם היו תוכניות לסיים את ההתקשרות עם יובאנוביץ' בינואר, עכשיו יהיה הרבה יותר קשה להשתחרר מהחלוץ שהושאל עד תום העונה ובכל מקרה חיפה לא תממש את האופציה על השחקן.

מי שנמצא בתוכניות וחוזהו יוארך הוא הבלם שון גולדברג, שלא צפוי להיות בסגל גם במשחק הליגה מול מ.ס אשדוד ביום רביעי כתוצאה מהכאבים העזים והנפיחות בשפתיים. במצב כזה מי שאמור להמשיך ולשחק במרכז ההגנה לצידו של ליסב עיסאת יהיה הבלם הצעיר אלעד אמיר. עלי מוחמד יחזור להרכב על חשבונו של פיטר אגבה.

שון גולדברג (עמרי שטיין)שון גולדברג (עמרי שטיין)

גוני נאור, מתיאס נהואל וסוף פודגוראנו טרם קיבלו הודעות רשמיות על כך שהם אינם בתוכניות המקצועיות לינואר, אבל כל אחד מהשלושה מבין שיש מצב שבקרוב מאד הודעות כאלה ימסרו לו והדבר יהיה ככל הנראה בהתאם לשחקני הרכש שחיפה תצרף בחלון העברות הנוכחי.

בכר: "סימנו מטרה, 5 גמרים, אחד מאחורינו"

ליאור רפאלוב שנפגש לאחרונה עם מאור בורג, ששימש כמנהל מקצועי בבני יהודה ת"א, יצטרך לקבל החלטה אם להחזיר את בורג למערך הסקאוט של המועדון. בורג היה משמעותי מאד בתקופת גל אלברמן והיה אחראי על הבאתם של מספר זרים דוגמת פייר קורנו, עבדולאי סק, דילן בטובינסיקה ופרנזי פיירו.

