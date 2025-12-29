"דני אבדיה מספק את הסחורה לילה אחר לילה"

כמה עוד שבחים אפשר לפזר על דני אבדיה? כנראה שאפשר, כי הכוכב הישראלי פשוט לא עוצר. הלילה (בין ראשון לשני), פורטלנד חזרה לנצח עם 108:114 על בוסטון, תוצאה שקטעה רצף של שלושה הפסדים מבחינת הבלייזרס כאשר אבדיה הצטיין עם 24 נקודות, 10 אסיסטים ו-7 ריבאונדים.

בעמוד הרשמי של פורטלנד פירגנו לאבדיה ששוב נצץ: “לילה אחר לילה, דני ממשיך לספק את הסחורה”, ואף שלחו את אוהדי הקבוצה להצביע לו עבור האולסטאר כחלק מהדחיפה של המועדון.

ב-’CBS’ התרשמו מהמספרים של אבדיה: הנתונים שרשם מול הסלטיקס היוו את הדאבל-דאבל התשיעי שלו העונה. הוא סיים כקלע השני של פורטלנד באותה התמודדות אחרי שיידון שארפ (26 נקודות) ועד כה העמיד ממוצעים של 25.1 נקודות, 8.4 אסיסטים, 7.3 ריבאונדים, 2.0 שלשות ו-1.0 חטיפות ב-36.9 דקות למשחק.

דני אבדיה עצמו אמר כמה מילים בסיום הניצחון: “שיחקנו ביחד לכל אורך המשחק, ושיחקנו חזק. ככה מנצחים”. המפגש הבא של פורטלנד והישראלי יהיה מול דאלאס מאבריקס.