יום שני, 29.12.2025 שעה 08:26
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3171-334128דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
63%2967-317127בוסטון סלטיקס
58%2999-303926פילדלפיה 76'
54%3206-321528טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
23%3241-296426וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2795-313026אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%2922-289825לוס אנג'לס לייקרס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
58%2954-301726פיניקס סאנס
54%3157-324228גולדן סטייט ווריורס
43%3251-321328ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
39%3357-327628פורטלנד בלייזרס
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
30%3060-297327לוס אנג'לס קליפרס
29%3410-314428סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס

"דני אבדיה מספק את הסחורה לילה אחר לילה"

פורטלנד חגגה את ה-108:114 על בוסטון וניצלה את ההזדמנות כדי לדחוף לאולסטאר את הישראלי שדיבר בסיום: "שיחקנו יחד, ככה מנצחים". וגם: המספרים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

כמה עוד שבחים אפשר לפזר על דני אבדיה? כנראה שאפשר, כי הכוכב הישראלי פשוט לא עוצר. הלילה (בין ראשון לשני), פורטלנד חזרה לנצח עם 108:114 על בוסטון, תוצאה שקטעה רצף של שלושה הפסדים מבחינת הבלייזרס כאשר אבדיה הצטיין עם 24 נקודות, 10 אסיסטים ו-7 ריבאונדים.

בעמוד הרשמי של פורטלנד פירגנו לאבדיה ששוב נצץ: “לילה אחר לילה, דני ממשיך לספק את הסחורה”, ואף שלחו את אוהדי הקבוצה להצביע לו עבור האולסטאר כחלק מהדחיפה של המועדון.

ב-’CBS’ התרשמו מהמספרים של אבדיה: הנתונים שרשם מול הסלטיקס היוו את הדאבל-דאבל התשיעי שלו העונה. הוא סיים כקלע השני של פורטלנד באותה התמודדות אחרי שיידון שארפ (26 נקודות) ועד כה העמיד ממוצעים של 25.1 נקודות, 8.4 אסיסטים, 7.3 ריבאונדים, 2.0 שלשות ו-1.0 חטיפות ב-36.9 דקות למשחק.

דני אבדיה עצמו אמר כמה מילים בסיום הניצחון: “שיחקנו ביחד לכל אורך המשחק, ושיחקנו חזק. ככה מנצחים”. המפגש הבא של פורטלנד והישראלי יהיה מול דאלאס מאבריקס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */